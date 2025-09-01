Things not to share with chatgpt: ChatGPT से भूलकर भी शेयर न करें ये 10 चीजें, वर्ना पड़ेगा पछताना

आज के डिजिटल युग में, ChatGPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। ये हमें काम करने, जानकारी खोजने और कई तरह की समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। लेकिन, इनकी कुछ सीमाएं भी हैं। अगर आप सावधानी नहीं बरतते, तो आपकी निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि आपको ChatGPT के साथ कौन-सी 10 चीजें भूलकर भी शेयर नहीं करनी चाहिए।कभी भी अपना पूरा नाम, घर का पता, या अपनी व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी कोई भी जानकारी ChatGPT के साथ शेयर न करें। यह जानकारी आपकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है।अपने फोन नंबर या ईमेल आईडी जैसी निजी संपर्क जानकारी ChatGPT को न दें। इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल फिशिंग (Phishing) या अन्य प्रकार की धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है।आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे सरकारी पहचान पत्र बेहद संवेदनशील होते हैं। इन्हें किसी भी सूरत में ChatGPT के साथ साझा न करें। ये जानकारी आपके बैंक खातों और अन्य वित्तीय लेन-देन से जुड़ी होती है, जिसका गलत इस्तेमाल होने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है।यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपने बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी (CVV), और एक्सपायरी डेट जैसी कोई भी वित्तीय जानकारी ChatGPT को न दें। AI चैटबॉट इस तरह की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए नहीं बनाया गया है और इसके लीक होने का खतरा बना रहता है।अपनी UPI ID या किसी भी ऑनलाइन अकाउंट का पासवर्ड ChatGPT के साथ कभी शेयर न करें। पासवर्ड और UPI ID आपकी डिजिटल सुरक्षा की कुंजी हैं, और इनके लीक होने से आपके सभी अकाउंट्स खतरे में पड़ सकते हैं।अगर आप अपने काम से जुड़े किसी संवेदनशील प्रोजेक्ट या दस्तावेज पर काम कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी ChatGPT के साथ शेयर न करें। यह आपके काम की गोपनीयता को भंग कर सकता है और कंपनी को नुकसान पहुँचा सकता है।अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं या मेडिकल रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी ChatGPT से न पूछें। यह AI एक डॉक्टर नहीं है और आपकी निजी स्वास्थ्य जानकारी लीक हो सकती है।: अपने सोशल मीडिया अकाउंट का लॉगिन आईडी या पासवर्ड ChatGPT के साथ शेयर न करें। ऐसा करने से आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अनधिकृत पहुंच (unauthorized access) का खतरा बढ़ जाता है।किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज या उनसे जुड़ी जानकारी ChatGPT के साथ शेयर न करें। AI आपको कानूनी सलाह नहीं दे सकता और आपकी गोपनीय जानकारी लीक हो सकती है।अपनी वर्तमान लोकेशन या यात्रा से जुड़ी कोई भी योजना ChatGPT के साथ साझा न करें। यह जानकारी आपकी सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकती है।ChatGPT एक बेहतरीन टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। याद रखें, जो भी जानकारी आप इसे देते हैं, वह ऑनलाइन रिकॉर्ड में सेव हो सकती है। अपनी और अपने डेटा की सुरक्षा के लिए ChatGPT का संभल कर इस्तेमाल करें