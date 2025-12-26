शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. SIR has increased BJPs difficulties in Ayodhya
Written By Author संदीप श्रीवास्तव
Last Modified: शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (18:18 IST)

SIR ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किल, अयोध्या में 15000 से ज्यादा संत-महंतों की विकट समस्या

अयोध्या के मेयर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने मुख्य निर्वा‍चन अधिकारी से की बात

SIR In Ayodhya
SIR In Ayodhya: रामनगरी अयोध्या धाम में लगभग 15 हजार से अधिक साधु-संतों ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। इन साधु-संतों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) फॉर्म में माता के कॉलम में सीता, दुर्गा, जानकी, कौशल्या इत्यादि नामों का उल्लेख किया है, जबकि पिता के कॉलम में अपने गुरु या देवताओं का नाम भरा है, जो कि एसआईआर के नियमों के अनुकूल नहीं है। दरअसल, ये सभी संत-महंत भाजपा के ही वोटर हैं। ऐसे में भाजपा के लिए चिंता होना स्वाभाविक है।
 
इस परंपरा की शुरुआत भाजपा के पूर्व सांसद व राम मंदिर आंदोलन के नायक एवं हिन्दू धाम के पीठाधीश्वर साकेतवासी डॉ. रामविलास दास वेदांती ने अपने SIR फॉर्म मे माता-पिता के कॉलम मे देवी-देवताओं के नामों का उल्लेख किया था। इसके बाद डॉ. वेदांती का अनुसरण करते हुए अयोध्या के दिगंबर अखाडा, हनुमानगढ़ी सहित अधिकांश साधु-संतों ने भी अपने SIR फॉर्म में माता-पिता वाले कॉलम में ऐसे ही देवी-देवताओं का नाम भरा, जिसके बाद आयोग के अधिकारियों के सामने बड़ी समस्या आ गई है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या ऐसे फॉर्म निरस्त किए जाएंगे या फिर कोई अन्य व्यवस्था की जाएगी। 
 
क्या कहते हैं अयोध्या के साधु-संत : SIR फॉर्म को लेकर वेबदुनिया ने अयोध्या के संत-महंतों से बात की। अयोध्या के बड़ा भक्तमाल के महंत अवधेश दास ने बताया कि हिन्दू लॉ का एक कॉलम है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि महात्माओं के यहां संतान उत्पत्ति का प्रावधान न होने की वजह से उनके शिष्य गोद लिए संतान का अधिकार प्राप्त करेंगे।  उन्होंने कहा कि जब हम लोग अपना घर-परिवार छोड़ते हैं तो हमारा गोत्र, कुल व खानदान सब समाप्त हो जाता है। गृह त्यागने के बाद परिवार व जाति से भी कोई संबंध नहीं रहता। सब कुछ छोड़कर जब सनातन के लिए समर्पित हो गए तो हमारे माता-पिता सिर्फ भगवान ही होते हैं। 
 
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूरे देश में साधु-संतों, महात्माओं की भी बहुत बड़ी संख्या और हिन्दू लॉ के अनुसार ही फॉर्म में उल्लेख करना चाहिए, क्योंकि संत अगर माता-पिता के नाम के आगे अपने देवी- देवताओं का नाम लिखता है या गुरु का नाम लिखता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जगतगुरु राम दिनेशाचार्य ने कहा कि जब संत बनते हैं तो गोत्र बदल जाता है। इसके बाद उनका अच्युत गोत्र हो जाता है। इसके बाद साधु-संतों के माता-पिता श्रीसीताराम ही होते हैं।
 
निर्वाणी अनि अखाड़ा के महंत सीताराम दास ने जिन्होंने अपने SIR फार्म में माता के स्थान पर जानकी व पिता के नाम के सामने गुरु लिखा है। उन्होंने बताया कि घर-परिवार त्यागने के बाद हमारा अपना कोई नहीं है। संन्यास जीवन विरक्त का होता है जिसका मतलब ही यही है कि रक्त संबंधों से संबंध तोड़ लेना। इसके बाद हमारे लिए ईश्वर व गुरु ही सब कुछ हैं। 
साधु-संतों के लिए अलग से व्यवस्था हो : अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत ब्रम्ह ऋषि दशरथ दास ने बताया कि इस फॉर्म में तो साधु-संतों के लिए के लिए भी अलग से कॉलम की व्यवस्था होनी चाहिए थी। इसे चुनाव आयोग को ध्यान मे रखना चाहिए कि साधु-संत अपने परिवारों से विरक्त हो चुके हैं। माता जानकी ही उनकी मां हैं और पिता के स्थान पर संरक्षक और गुरू हैं, जिसे पिता के स्थान पर लिखा जाता है।
 
इसी प्रकार से अयोध्या के सैकड़ो मंदिरों में रह रहे साधु-संतों ने बताया कि जब हमने अपना घर-परिवार सब त्याग दिया तो हमारे माता-माता भगवान और गुरु ही हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण के अनुसार नगर के 60 वार्डों के अंतर्गत 24.7 लाख मतदाता निवास करते हैं, जिनमें 12.6 लाख पुरुष व 12.1 लाख महिलाए हैं जबकि 15 हजार से अधिक साधु-संत हैं, जो कि अयोध्या के विभिन्न मठ-मंदिरों व अखाड़ों में रहते हैं।  
 
क्या कहते हैं अयोध्या के मेयर : अयोध्या नगर निगम के मेयर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि यह मामला काफी गंभीर है। हमने इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात भी की है। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसे मामलों के लिए नए निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। 
 
भाजपा के लिए भी चिंता का विषय : 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी सभी राजनीतिक दलों ने बड़ी तेजी से शुरू कर दी है। शहर से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन मजबूत की जा रही है। केवल राम नगरी अयोध्या में ही साधु-संतों की संख्या 15 हजार से अधिक है। यदि काशी, मथुरा, प्रयागराज को भी जोड़ लें तो ऐसे संत मतदाताओं की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में यह भाजपा के लिए टेंशन का कारण हो सकता है क्योंकि ये सभी वोटर भाजपा के ही हैं। उल्लेखनीय है कि यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मतदाता सूची में 4 करोड़ लोग शामिल नहीं हो पाए हैं। इनमें 85 से 90 फीसदी लोग भाजपा के ही वोटर हैं। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Indian Army ने किया सोशल मीडिया पॉलिसी में बड़ा बदलाव, सेना ने जारी की नई Guidelines

Indian Army ने किया सोशल मीडिया पॉलिसी में बड़ा बदलाव, सेना ने जारी की नई GuidelinesIndian Army News : भारतीय सेना ने अपने जवानों के लिए सोशल मीडिया चलाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन में जवानों के शोसल मीडिया ऐप्‍स और उनके चलाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस नई गाइडलाइन के मुता‍बिक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पर केवल जानकारी देखने और निगरानी की अनुमति होगी, कमेंट या राय साझा नहीं की जा सकेगी। व्हाट्सऐप, स्काइप, टेलीग्राम और सिग्नल पर सामान्य जानकारी साझा की जा सकेगी।

क्रिसमस पर जेलेंस्की ने किसकी मांगी मौत, क्‍यों की यह दुआ, बोले- उसका नाश हो जाए...

क्रिसमस पर जेलेंस्की ने किसकी मांगी मौत, क्‍यों की यह दुआ, बोले- उसका नाश हो जाए...Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy News : क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जनता को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए मौत की कामना की। हालांकि उन्होंने सीधे उनका नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि हम सब एक ही इच्छा रखते हैं कि वह नाश हो जाए। जेलेंस्‍की का यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया, जब रूस ने क्रिसमस की पूर्व संध्या से ठीक पहले यूक्रेन के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर मिसाइल से अटैक किया।

दिल्ली में आज से अटल कैंटीन शुरू, 5 रुपए में मिलेगी भरपूर थाली, जानिए क्या है मेन्यू?

दिल्ली में आज से अटल कैंटीन शुरू, 5 रुपए में मिलेगी भरपूर थाली, जानिए क्या है मेन्यू?Atal canteens launched in Delhi from today, What will be available at the Atal Canteen, Atal Canteen News, Atal canteens launched in Delhi today, offering a full meal for just 5 rupees. Find out what on the menu, अटल कैंटीन, दिल्ली, दिल्ली में आज से अटल कैंटीन शुरू

तारिक रहमान की 17 साल बाद बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री, भारत के लिए कैसी रहेगी वापसी?

तारिक रहमान की 17 साल बाद बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री, भारत के लिए कैसी रहेगी वापसी?बांग्‍लादेश इन दिनों राजनीतिक उठापटक और हिंसा की चपेट में है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्‍मद यूनुस की लापरवाही से पूरा देश जल रहा है। हिंसा हो रही है, लोग मर रहे हैं। हिंसा, आगजनी और लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लीडर शरीफ उस्‍मान हादी की मौत के बाद बांग्‍लादेश की हालत और भी खराब हो चुकी है। यह सब तब हो रहा है, जब फरवरी 2026 में यहां चुनाव कराने की घोषणा की जा चुकी है।

17 साल बाद लौट रहा खालिदा जिया का बेटा, यूनुस सरकार में हड़कंप, बदलेगी बांग्लादेश की राजनीति?

17 साल बाद लौट रहा खालिदा जिया का बेटा, यूनुस सरकार में हड़कंप, बदलेगी बांग्लादेश की राजनीति?करीब 17 साल तक अपना वतन छोड़कर दूसरे मुल्क में रहने वाले खालिदा जिया का बेटे तारिक रहमान वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं। इससे बांग्लादेश की राजनीति और यूनुस सरकार में एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं।

और भी वीडियो देखें

हिंसा के बीच किसने दी बांग्‍लादेश को चेतावनी, कहा- भारत के बिना अस्तित्व नहीं, यूनुस सरकार से की यह अपील

हिंसा के बीच किसने दी बांग्‍लादेश को चेतावनी, कहा- भारत के बिना अस्तित्व नहीं, यूनुस सरकार से की यह अपीलBangladesh violence case : बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं, उसकी वजह से भारत में भी लोगों के अंदर नाराजगी देखी जा रही है। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से बांग्लादेश में हिंसा में बढ़ोतरी देखी जा रही है। खासतौर से अल्पसंख्यक हिंदू युवक को जिस बर्बरता के साथ मौत के घाट उतारा गया। इस बीच विदेशी मामलों के विशेषज्ञ वेइल अव्वाद ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के बिना बांग्लादेश का कोई अस्तित्व नहीं है।

अपने कुत्ते टोनी को बीमार देख ऐसा सदमा लगा कि दो बहनों ने पिया एसिड, दोनों की मौत, परिवार में मातम

अपने कुत्ते टोनी को बीमार देख ऐसा सदमा लगा कि दो बहनों ने पिया एसिड, दोनों की मौत, परिवार में मातमलखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दो सगी बहनों राधा सिंह (24 वर्ष) और जिया सिंह (22 वर्ष) ने अपने पालतू कुत्ते टोनी की लंबी बीमारी से इतना गहरा सदमा लगा कि दोनों ने फिनाइल पीकर आत्महत्या कर ली।

इश्‍क में पागल हुईं बीवियों ने पतियों को लगाया ठिकाने, 2025 में पत्‍नियां जो बनीं पतियों की कातिल

इश्‍क में पागल हुईं बीवियों ने पतियों को लगाया ठिकाने, 2025 में पत्‍नियां जो बनीं पतियों की कातिलसाल 2025 में सबसे ज्‍यादा चर्चा एक और जिस मुद्दे की रही वो है पत्‍नियों द्वारा लगातार की जा रही पतियों की हत्‍याएं। इस साल पतियों की हत्‍याओं की कई खबरें सामने आईं। जिसके आरोप सीधेतौर पर उनकी पत्‍नियों पर लगे। इतना ही नहीं, पत्‍नियों ने अपने पतियों को बेहद क्रूरता के साथ मारा। इसके पीछे मोटेतौर पर प्रेम प्रसंग वजह रही। कई पत्‍नियों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पतियों को मौत के घाट उतारा।

इन कलाकारों ने 2025 में हिंदी फिल्मों में हॉरर और ब्लैक मैजिक सिनेमा को दी नई पहचान

इन कलाकारों ने 2025 में हिंदी फिल्मों में हॉरर और ब्लैक मैजिक सिनेमा को दी नई पहचान2025 में हिंदी सिनेमा के हॉरर और ब्लैक मैजिक जॉनर ने एक नई दिशा पकड़ी। डर अब सिर्फ डराने और चौंकाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोककथाओं, मनोवैज्ञानिक तनाव और भावनात्मक गहराई के ज़रिये दर्शकों के मन में उतरता दिखा। हालांकि आस्था, अंधविश्वास और अनदेखी शक्तियों पर आधारित इन कहानियों को खास बनाने में सबसे बड़ा योगदान उन कलाकारों का रहा, जिनकी दमदार परफॉर्मेंस ने इन कथाओं को विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाया।

उत्‍तराखंड के CM धामी ने नैनीतात को दी बड़ी सौगात, 121.52 करोड़ की इन योजनाओं का किया शिलान्यास

उत्‍तराखंड के CM धामी ने नैनीतात को दी बड़ी सौगात, 121.52 करोड़ की इन योजनाओं का किया शिलान्यासChief Minister Pushkar Singh Dhami News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले को 121.52 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 13 जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास योजनाओं से जिले के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com