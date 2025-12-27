घने कोहरे में गायब हुआ ताज महल, पर्यटक निराश
सूर्य की पहली किरणों में ताजमहल का नजारा देखना बेहद दिलचस्प होता है। हालांकि मौसम की मार ने पर्यटकों को इसका लुत्फ नहीं उठाने दिया। ताजमहल के मुख्य द्वार से लेकर मुख्य गुंबद तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर फैली धुंध ने दृश्यता बेहद कम कर दी। इस वजह से पर्यटक ताजमहल के साये में फोटोग्राफी भी नहीं कर सके।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें ताजमहल लगभग पूरी तरह से गायब नजर आ रहा है और सिर्फ सफेद धुंध ही दिखाई दे रही है।
गौरतलब है कि साल के आखिरी दिनों में बड़ी संख्या में पर्यटक देशभर से आगरा पहुंच रहे हैं। हालांकि कोहरे की वजह से इन्हें निराश होना पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी सुबह कोहरा बना रह सकता है।
edited by : Nrapendra Gupta