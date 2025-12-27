यूपी समेत कई राज्यों में कोल्ड डे, इन स्थानों पर कोहरे का कहर, जानिए कहां कैसा है मौसम?

Weather Update : पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी से उत्तर भारत के मैदानी इलाके कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। घने कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। आईएमडी ने 16 राज्यों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है।

असम और मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर 27 दिसंबर की सुबह तक घने से बहुत घना कोहरा छाया रहा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। यहां लोगों को कोहरे की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजस्थान के कई हिस्सों और हरियाणा के कुछ इलाकों में पाला पड़ने की स्थिति बनी।

उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने ‘कोल्ड डे से लेकर सीवियर कोल्ड डे’ की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटे के दौरान, 27 से 31 दिसंबर के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 26, 30 और 31 दिसंबर को हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है।

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, उत्तराखंड और बंगाल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में 1 जनवरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय, ओडिशा और बिहार में 30 दिसंबर, उत्तरप्रदेश में 29 दिसंबर तक घना कोहरा रहने की संभावना है। ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में 28 दिसंबर और पश्चिम बंगाल में 27 दिसंबर तक कोहरे का कहर दिखाई दे सकता है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज-चमक के साथ बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। यहां मछुआरों को समंदर में ना जाने और सावधान रहने की चेतावनी जारी की गई है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में हल्की बारिश दर्ज की गई।

edited by : Nrapendra Gupta