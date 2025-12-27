शनिवार, 27 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (08:51 IST)

यूपी समेत कई राज्यों में कोल्ड डे, इन स्थानों पर कोहरे का कहर, जानिए कहां कैसा है मौसम?

cold wave
Weather Update : पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी से उत्तर भारत के मैदानी इलाके कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। घने कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। आईएमडी ने 16 राज्यों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है।
 
असम और मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर 27 दिसंबर की सुबह तक घने से बहुत घना कोहरा छाया रहा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। यहां लोगों को कोहरे की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजस्थान के कई हिस्सों और हरियाणा के कुछ इलाकों में पाला पड़ने की स्थिति बनी।
 
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने ‘कोल्ड डे से लेकर सीवियर कोल्ड डे’ की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटे के दौरान, 27 से 31 दिसंबर के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 26, 30 और 31 दिसंबर को हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है।
 
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, उत्तराखंड और बंगाल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 
उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में 1 जनवरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय, ओडिशा और बिहार में 30 दिसंबर, उत्तरप्रदेश में 29 दिसंबर तक घना कोहरा रहने की संभावना है। ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में 28 दिसंबर और पश्चिम बंगाल में 27 दिसंबर तक कोहरे का कहर दिखाई दे सकता है।
 
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज-चमक के साथ बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। यहां मछुआरों को समंदर में ना जाने और सावधान रहने की चेतावनी जारी की गई है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में हल्की बारिश दर्ज की गई।
 
edited by : Nrapendra Gupta
अमित शाह बोले- आतंकवाद का बदल चुका है स्वरूप, कठोर रवैया अपनाना जरूरी

अमित शाह बोले- आतंकवाद का बदल चुका है स्वरूप, कठोर रवैया अपनाना जरूरीUnion Home Minister Amit Shah News : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में ‘एंटी-टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2025’ का उद्घाटन किया। इस दौरान गृहमंत्री शाह ने कहा कि आज के दौर में आतंकवाद का स्वरूप बदल चुका है, जिसमें साइबर और सूचना युद्ध, आर्थिक नेटवर्क का दुरुपयोग और हाइब्रिड आतंकवाद शामिल हैं। गृहमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में देश को सुरक्षित रखने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा मॉडल बनाना और आतंकवाद के खिलाफ कठोर रवैया अपनाना जरूरी है।

हिंसा के बीच किसने दी बांग्‍लादेश को चेतावनी, कहा- भारत के बिना अस्तित्व नहीं, यूनुस सरकार से की यह अपील

हिंसा के बीच किसने दी बांग्‍लादेश को चेतावनी, कहा- भारत के बिना अस्तित्व नहीं, यूनुस सरकार से की यह अपीलBangladesh violence case : बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं, उसकी वजह से भारत में भी लोगों के अंदर नाराजगी देखी जा रही है। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से बांग्लादेश में हिंसा में बढ़ोतरी देखी जा रही है। खासतौर से अल्पसंख्यक हिंदू युवक को जिस बर्बरता के साथ मौत के घाट उतारा गया। इस बीच विदेशी मामलों के विशेषज्ञ वेइल अव्वाद ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के बिना बांग्लादेश का कोई अस्तित्व नहीं है।

SIR ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किल, अयोध्या में 15000 से ज्यादा संत-महंतों की विकट समस्या

SIR ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किल, अयोध्या में 15000 से ज्यादा संत-महंतों की विकट समस्याअयोध्या के मेयर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने मुख्य निर्वा‍चन अधिकारी से की बात

चंडीगढ़ कोर्ट में हड़कंप, बम की मिली धमकी, कुर्सी छोड़कर भागे जज

चंडीगढ़ कोर्ट में हड़कंप, बम की मिली धमकी, कुर्सी छोड़कर भागे जजBomb threat at Chandigarh district court : चंडीगढ़ के जिला न्‍यायालय में बम की धमकी मिलने के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। धमकी मिलते ही प्रशासन और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी और न्‍यायालय परिसर को खाली करा लिया। आम दिनों की तरह न्‍यायालय में सुनवाई चल रही थी, लेकिन सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए जजों को तुरंत अपनी कुर्सी छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा। पुलिस को यह धमकी ई-मेल के जरिए मिली थी।

यूनुस राज में बांग्लादेश में हुईं 2900 से ज्यादा घटनाएं, हिंदुओं के कत्लेआम पर क्‍या बोला विदेश मंत्रालय?

यूनुस राज में बांग्लादेश में हुईं 2900 से ज्यादा घटनाएं, हिंदुओं के कत्लेआम पर क्‍या बोला विदेश मंत्रालय?Bangladesh violence case : बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली ने सीमा पार हो रही घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया है। जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध समुदायों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जो बेहद गंभीर मामला है।

जेन-जी विरोध जताने में ‘वन पीस’ पाइरेट झंडा क्यों दिखाता है?

जेन-जी विरोध जताने में ‘वन पीस’ पाइरेट झंडा क्यों दिखाता है?काले रंग के झंडे पर स्ट्रॉ हैट पहने, मुस्कुराते हुए स्कल को जापानी मंगा और ऐनीमे ‘वन पीस' के प्रशंसक तुरंत पहचान लेते हैं। यह झंडा जॉली रोजर के नाम से प्रचलित है। इसे समुद्री डाकुओं का समूह स्ट्रॉ हैट क्रू फहराता है। इस समूह का नेतृत्व एनीमे का मुख्य किरदार मंकी डी। लुफी संभालता है।

LIVE: पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड, 16 राज्यों में IMD का अलर्ट

LIVE: पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड, 16 राज्यों में IMD का अलर्टLatest News Today Live Updates in Hindi : पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी से उत्तर भारत के मैदानी इलाके कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। आईएमडी ने 16 राज्यों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। पल पल की जानकारी...

UP में नहीं बढ़ी SIR की तारीख, कटेंगे 2.89 करोड़ नाम, 1.11 करोड़ को मिलेगा नोटिस

UP में नहीं बढ़ी SIR की तारीख, कटेंगे 2.89 करोड़ नाम, 1.11 करोड़ को मिलेगा नोटिसUP SIR Form Last Date Today : उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की ओर से जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की आज अंतिम तारीख थी। प्रदेश में एसआईआर की तारीख आज (26 दिसंबर) को खत्‍म हो गई। पहले 2 बार एसआईआर की तारीख बढ़ाई जा चुकी है। अभी मतदाता सूची में 15.44 करोड़ नाम हैं और इसमें से अब 2.89 नाम काटे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर 1.11 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा।

इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके मन में त्याग और बलिदान का भाव हो : योगी आदित्यनाथ

इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके मन में त्याग और बलिदान का भाव हो : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath News : धर्म रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के सुपुत्रों की स्मृति में वीर बाल दिवस एवं श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर शुक्रवार को आयोजित कीर्तन समागम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके मन में त्याग और बलिदान का भाव हो।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।
