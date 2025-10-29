बुधवार, 29 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (00:30 IST)

Cyclone Montha से फसलें हुईं तबाह, कई पेड़ उखड़े, कई इलाकों में बिजली गुल, जानिए क्या हैं हालात

Cyclone Montha
Cyclone Montha : चक्रवाती तूफान 'मोन्था' ने आंध्रप्रदेश में तटों से टकरा गया है। इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आंध्रप्रदेश में भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है। 
ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी तेज हवाएं चल रही हैं। इन राज्यों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। चक्रवाती तूफान मोन्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की है। 
 
दक्षिण मध्य रेलवे जोन की कुल 120 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से सभी 32 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। वहीं, विजयवाड़ा एयरपोर्ट से 16 और तिरुपति एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं।
फसलों को भारी नुकसान
आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोन्था ने भारी तबाही मचाई। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, 38,000 हेक्टेयर खड़ी फसलें और 1.38 लाख हेक्टेयर बागवानी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं। भारी बारिश और तेज हवाओं से राज्य को बड़ा नुकसान हुआ है। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। 
आंध्रप्रदेश में सुरक्षा के कड़े इतंजाम
आंध्रप्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा, कोनासीमा, पूर्वी-पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों में एनडीआरएफ की 25 टीमों को तैनात किया है। 58,000 लोगों को 612 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात कर केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया। ओडिशा में भी सतर्कता बरती जा रही है। गंजम, पुरी, जगतसिंहपुर में 200 राहत केंद्र, 2,000 आपदा केंद्रों को तैयार किया गया है। Edited by : Sudhir Sharma
भारत विरोधी गतिविधियों का अड्‍डा बना बांग्लादेश, अब हाफिज सईद का करीबी इब्तिसाम ढाका पहुंचा

भारत विरोधी गतिविधियों का अड्‍डा बना बांग्लादेश, अब हाफिज सईद का करीबी इब्तिसाम ढाका पहुंचाAnti India activities in Bangladesh: बांग्लादेश द्वारा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाने के बाद अब कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद के करीबी कट्‍टरपंथी मौलाना ने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया। ढाका पहुंचने के बाद इस मौलाना इब्तिसाम ने बांग्लादेश की पूर्वोत्तर से लगती सीमा पर भी दौरा किया।

Nitish Kumar हैं BJP के Puppet, Tejashwi Yadav के बयान से NDA पर क्यों बढ़ा दबाव

Nitish Kumar हैं BJP के Puppet, Tejashwi Yadav के बयान से NDA पर क्यों बढ़ा दबावबिहार चुनाव में महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। इस बीच तेजस्वी के एक बयान सियासी गर्माहट को तेज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने दबाव बढ़ा दिया है। ‘तेजस्वी प्रण’ को पटना में जारी करने के दौरान तेजस्वी ने कहा कि भाजपा नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देकर तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को भाजपा पुतले की तरह इस्तेमाल कर रही है और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।

Gold : 4,100 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी में 6,250 रुपए की गिरावट, जानिए क्यों गिर रहे हैं दाम

Gold : 4,100 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी में 6,250 रुपए की गिरावट, जानिए क्यों गिर रहे हैं दामदीवाली से पहले तेजी लिए धातुओं के दाम अब लगातार गिर रहे हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 4,100 रुपए गिरकर 1,21,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गईं और वैश्विक बाजारों में 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, सोमवार को सोने की कीमत 1,25,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

Tej Pratap Yadav : मेरे ऊपर लालू यादव की छत्रछाया नहीं, तेजस्वी और राहुल गांधी को लेकर क्या बोले तेजप्रताप यादव

Tej Pratap Yadav : मेरे ऊपर लालू यादव की छत्रछाया नहीं, तेजस्वी और राहुल गांधी को लेकर क्या बोले तेजप्रताप यादवबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव 2025 में जनशक्ति जनता दल नाम की नई पार्टी बनाकर मैदान में उतरे हैं। अपने बेटे के इन्हीं कारनामों के कारण लालू यादव ने तेजप्रताप को पार्टी व परिवार से 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है। अब उन्होंने एक नया बयान देकर सनसनी फैला दी है।

SIR के दूसरे चरण के एलान पर भड़का विपक्ष, चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के साथ मध्यप्रदेश में भी विरोध

SIR के दूसरे चरण के एलान पर भड़का विपक्ष, चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के साथ मध्यप्रदेश में भी विरोधबिहार के बाद अब चुनाव आयोग ने देश में दूसरे चरण 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया की शुरुआत करने के साथ एक बार सियासी पारा चढ़ गया है। चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरु करने का एलान किया है। चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की घोषणा के साथ ही सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है।

Israel-Hamas Ceasefire: ट्रंप के गाजा पीस प्लान को बड़ा झटका, बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर दिया 'पॉवरफुल अटैक' का आदेश

Israel-Hamas Ceasefire: ट्रंप के गाजा पीस प्लान को बड़ा झटका, बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर दिया 'पॉवरफुल अटैक' का आदेशBenjamin Netanyahu News : इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने सेना को तत्काल गाजा में तगड़े हमले करने का आदेश दिए हैं। नेतन्याहू ने यह आदेश दक्षिणी गाजा में इजराइली बलों पर हमास की गोलीबारी के बाद दिया है।

Bihar Assembly Elections 2025 : तो मुझे करें गिरफ्तार, बोले प्रशांत किशोर, SIR को लेकर चुनाव आयोग पर साधा निशाना

Bihar Assembly Elections 2025 : तो मुझे करें गिरफ्तार, बोले प्रशांत किशोर, SIR को लेकर चुनाव आयोग पर साधा निशानाअगर कोई गड़बड़ी हुई है, तो मुझे गिरफ्तार करें और उसे साबित करें। चुनाव आयोग द्वारा दो वोटर आईडी कार्ड मामले में नोटिस भेजने के बाद प्रशांत किशोर की यह टिप्पणी आई है।

अयोध्या का विकास भव्यता, आस्था और आधुनिकता का संतुलित मॉडल बने

अयोध्या का विकास भव्यता, आस्था और आधुनिकता का संतुलित मॉडल बनेChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अयोध्या महायोजना 2031 से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए कहा कि अयोध्या का विकास भव्यता, आस्था और आधुनिकता तीनों का समन्वित रूप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महायोजना का लक्ष्य अयोध्या को सुनियोजित, सुव्यवस्थित और सतत (सस्टेनेबल) विकास के साथ विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करना है।

2047 का विजन बना जन आंदोलन, 60 लाख सुझावों से सजे ‘समर्थ यूपी’ के सपने

2047 का विजन बना जन आंदोलन, 60 लाख सुझावों से सजे ‘समर्थ यूपी’ के सपनेViksit Uttar Pradesh 2047: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित प्रदेश बनाने के लक्ष्य को लेकर चल रहा “समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश @2047 : समृद्धि का शताब्दी पर्व महा अभियान” जनभागीदारी का प्रतीक बनता जा रहा है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
