Latest News Today Live Updates in Hindi : आंध्र प्रदेश में मोंथा और जमैका में सदी के सबसे बड़े तूफान मेलिसा का कहर। तूफान के बाद भारी बारिश से जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। पल पल की जानकारी...
जमैका में तट से टकराया सदी का सबसे बड़ा तूफान मेलिसा। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा।
07:44 AM, 29th Oct
-बिहार में आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे रैलियां।
-अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार भी रैलियों को संबोधित करेंगे।
07:42 AM, 29th Oct
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, अक्षरधाम, आनंद विहार, आईटीओ और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 307 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है।