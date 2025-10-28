मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025
  Cyclone Montha intensifies into a severe cyclonic storm, Andhra Pradesh faces highest risk
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 (13:11 IST)

गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ चक्रवात मोंथा, आंध्र में सबसे ज्यादा खतरा, किन राज्यों में होगा असर

Cyclone Montha
Cyclone Montha News: चक्रवात ‘मोंथा’ गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया। यह तूफान मंगलवार (28 अक्टूबर) शाम या रात को आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। लैंडफॉल के दौरान हवा की गति 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। 
 
कब टकराएगा मोंथा : मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी में मोंथा का ज्यादा असर दिखाई दे सकता है, जबकि झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, और दिल्ली-एनसीआर तक भी मौसम में बदलाव के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यह चक्रवाती तूफान 28 अक्टूबर (मंगलवार) की शाम या रात तक आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। इसके आंध्र प्रदेश तट पर मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास से गुजरने का अनुमान है।
 
समुद्र में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी : इस दौरान हवा की गति 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। 'मोंथा' चक्रवात से देश के पूर्वी तटीय राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा आंध्र प्रदेश को है। तटीय जिलों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। नेल्लोर से श्रीकाकुलम तक तटीय इलाकों में 2 से 4.7 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है। तटीय इलाकों से बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। 
 
आंध्र में टकराने के बाद चक्रवात का असर ओडिशा में भी दिखेगा। राज्य के 15 जिले प्रभावित होंगे। मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, रायगढ़ा, गजपति, गंजम, कंधमाल और कालाहांडी में 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तेलंगाना में 27 से 30 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी तूफान का असर दिखाई देगा। 
 
72 से ज्यादा ट्रेनें रद्द : इस बीच, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें संभावित प्रभावित होने वाले सभी राज्यों में तैनात की गई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित निकालने और अस्थायी राहत केंद्र बनाए गए हैं चक्रवात को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने 28 और 29 अक्टूबर को चलने वाली 72 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, सुरक्षा परामर्श का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
असम में क्यों लागू नहीं होगा SIR, कांग्रेस का भी आया रिएक्शन

असम में क्यों लागू नहीं होगा SIR, कांग्रेस का भी आया रिएक्शनमुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद शुरू होगी। SIR के दूसरे चरण में असम को शामिल न किए जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारतीय नागरिकता कानून में असम के लिए अलग प्रावधान हैं।

SIR क्या है बिहार के बाद कौनसे 12 राज्यों में होगा लागू, CEC ज्ञानेश कुमार ने क्या बताया

SIR क्या है बिहार के बाद कौनसे 12 राज्यों में होगा लागू, CEC ज्ञानेश कुमार ने क्या बतायामुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद शुरू होगी। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में एसआईआर कराया जाएगा।

मुस्कान का नीला ड्रम, सोनम रघुवंशी की क्रूरता के बाद दिल्ली की शातिर अमृता, लिव इन पार्टनर की हत्या को हादसे बदलने की कोशिश, दिमाग को हिलाने वाली साजिश

मुस्कान का नीला ड्रम, सोनम रघुवंशी की क्रूरता के बाद दिल्ली की शातिर अमृता, लिव इन पार्टनर की हत्या को हादसे बदलने की कोशिश, दिमाग को हिलाने वाली साजिशकत्ल कर नीले ड्रम में पति को दफ्न करने वाली मुस्कान या पति को हनीमून पर ले जाकर जान लेने की आरोपी सोनम रघुवंशी की क्रूरता की साजिश तो आपको याद होगी, लेकिन अब दिल्ली की अमृता की ऐसी कहानी सामने आई है, जो दिमाग को हिलाकर रख देगी। उसने लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतारने का जो प्लान तैयार किया, साजिश की कहानी पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गला दबाकर मारा, शरीर पर लगाया घी और फिर...।

फर्जी लेफ्टिनेंट बन किया लेडी डॉक्टर से रेप, होश आया तो निकला डिलिवरी ब्‍वॉय, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

फर्जी लेफ्टिनेंट बन किया लेडी डॉक्टर से रेप, होश आया तो निकला डिलिवरी ब्‍वॉय, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्तीडिलिवरी ब्वॉय फर्जी लेफ्टिनेंट फिर महिला डॉक्टर से रेप किया। दिल्ली में यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर की डिलिवरी ब्वॉय से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। जहां एक डिलिवरी ब्वॉय ने फर्जी लेफ्टिनेंट बनकर एक महिला डॉक्टर को जाल में फंसाया। फिर उसके साथ रेप किया।

CM योगी के खिलाफ महंगा पड़ा बयान, सुल्तानपुर के प्रभारी CMS सस्पेंड, FIR भी दर्ज

CM योगी के खिलाफ महंगा पड़ा बयान, सुल्तानपुर के प्रभारी CMS सस्पेंड, FIR भी दर्जControversial statement case : उत्‍तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान देना सुल्तानपुर जिले के बिरसिंहपुर संयुक्त अस्पताल के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) डॉ. भास्कर प्रसाद को भारी पड़ गया। विवादित बयान के बाद प्रभारी सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद को राज्यपाल के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरना-प्रदर्शन कर रहे थे उसी दौरान सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद ने यह विवादित बयान दिया था।

गजबे हो गया ! दो राज्यों में वोटर निकले प्रशांत किशोर, अब क्या करेंगे?

गजबे हो गया ! दो राज्यों में वोटर निकले प्रशांत किशोर, अब क्या करेंगे?बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 नंबवर को पहले चरण की वोटिंग के पहले प्रशांत किशोर को लेकर जबरदस्त खुलासा हुआ है। दरअसल, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में यह बात सामने आई है कि पीके का नाम दो राज्यों पश्चिम बंगाल और बिहार की वोटर लिस्ट में दर्ज है। यानी वे दो जगह से वोट कर सकते हैं।

मिरेकल! डेड डिक्लियर करने के 15 मिनट बाद धड़क उठा दिल, डॉक्टर्स भी हैरान

मिरेकल! डेड डिक्लियर करने के 15 मिनट बाद धड़क उठा दिल, डॉक्टर्स भी हैरानगुजरात के सूरत में एक ऐसा ही चमत्कृत कर देने वाला मेडिकल मिरेकल सामने आया है। यहां इलाज के दौरान एक मरीज का दिल धड़कना पूरी तरह से बंद हो गया। मॉनिटर पर हार्ट की लाइन स्ट्रेट हो गई। यानी दिल पूरी तरह से धड़कना बंद हो गया है। करीब 15 मिनट तक डॉक्टरों ने कई तरह से मरीज की सांस लाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। लेकिन ठीक 15 मिनट बाद मरीज का दिल फिर से धड़क उठा और वो जिंदा हो गया।

पश्चिमी तुर्किये में 6.1 तीव्रता का जोरदार भूकंप, 5 KM की गहराई पर था केंद्र, कई इमारतें मलबा बनी

पश्चिमी तुर्किये में 6.1 तीव्रता का जोरदार भूकंप, 5 KM की गहराई पर था केंद्र, कई इमारतें मलबा बनीपश्चिमी तुर्किये में जोरदार भूकंप आया है। भूकंप के चलते कम से कम तीन इमारतें ढह गईं, जो पहले आए भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गई थीं। अभी किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है। आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी, AFAD के अनुसार, पश्चिमी तुर्किये में सोमवार रात को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप बालिकेसिर प्रांत के सिंदिरगी शहर में केंद्रित था।

Amazon Layoff : एआई खा रहा इंसानों के जॉब, अब 30 हजार लोगों को नौकरी से निकालेगी अमेजन

Amazon Layoff : एआई खा रहा इंसानों के जॉब, अब 30 हजार लोगों को नौकरी से निकालेगी अमेजनदुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने तीन साल बाद एक बार फिर छंटनी करने जा रही है। इस बार वो अपनी कंपनी से 30 लोगों को बाहर करेगी। इनमें एचआर और मैनेजर स्तर के कर्मचारी हैं। बता दें कि साल 2022 में भी कंपनी ने करीब 27 हजार लोगों को नौकरी से निकाला था।

फिर कैमरून के राष्ट्रपति बने पॉल बिया, 43 से देश पर 'कब्जा', दुनिया के सबसे बूढ़े शासक हैं बिया

फिर कैमरून के राष्ट्रपति बने पॉल बिया, 43 से देश पर 'कब्जा', दुनिया के सबसे बूढ़े शासक हैं बियाकैमरून के राष्ट्रपति (हेड ऑफ स्टेट) पॉल बिया ने आठवें कार्यकाल के लिए 53.66 प्रतिशत वोटों के साथ चुनाव जीत लिया है। बता दें कि पॉल बिया 92 वर्ष के हैं और 1982 से लगातार देश के राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं। विरोधी नेता तचिरोमा बेकरी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए अपनी जीत का दावा किया था। बता दें कि 92 साल की उम्र में चुनाव जीतने वाले पॉल बिया का 43 से देश पर 'कब्जा' है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Webdunia
समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

