Farmer Protest : फिर सड़कों पर क्यों उतरे किसान, 20 KM लंबा जाम, सरकार को अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानने पर ‘भारत बंद’ की चेतावनी

हजारों किसान ट्रैक्टर और बैलगाड़ी लेकर अमरावती से नागपुर बॉर्डर पहुंचे। किसानों को नागपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है। ताजा खबरों के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद किसानों ने हटना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्वत: इस मामले पर संज्ञान लिया है। बच्चू कडू ने मीडिया से कहा कि हम अदालत के आदेश का पालन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस को हमें बताना चाहिए कि वे हमें कहां ले जा रहे हैं और हमारे लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं।

क्या हैं किसानों की मांगें

महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक बच्चू कडू किसानों की मांगों को लेकर ‘महाएलगार मोर्चा’ निकाल रहे हैं। इनकी प्रमुख मांगों में महाराष्ट्र के किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी, भारी बारिश से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा, राज्य के दिव्यांग नागरिकों को 6,000 रुपए प्रतिमाह, और किसानों की फसल को हमी भाव (MSP) दिए जाने की मांग शामिल है। बच्चू कडू ने कहा कि मांगें नहीं मानने तक वे पीछे नहीं हटेंगे।

पोलीस प्रशासन न्यायालयाचा आदेश घेऊन आंदोलनस्थळी दाखल…

आम्हाला आदेश मान्य आहे — पण त्याचबरोबर आमचंही मागणं आहे!

सर्व शेतकरी, कष्टकरी, दिव्यांग, मेंढपाळ यांना पोलिसांनी एकत्र ताब्यात घ्या,

आणि मग संपुर्ण महाराष्ट्रातील जेल भरा!

त्या शिवाय आम्ही रस्ता सोडणार नाही!



कर्जमाफीची घोषणा… pic.twitter.com/Qp0uWGUN5y — BACCHU KADU (@RealBacchuKadu) October 29, 2025

सड़क के दोनों ओर लगीं कतारें