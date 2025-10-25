चिकोटी काटी, कोहनी मारी, Nitin Gadkari के सामने लड़ पड़ीं 2 महिला अधिकारी, वीडियो वायरल

महाराष्ट्र के नागपुर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने ऐसी घटना हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बैठने को लेकर 2 महिला अधिकारी भिड़ गईं। नागपुर के रोजगार मेले के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में 2 महिला उच्चाधिकारियों के बीच का विवाद सार्वजनिक हो गया।

Kalesh b/w two female officers goes viral in the presence of Union Minister Nitin Gadkari on stage!

pic.twitter.com/oi0ohM6L4Z — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 25, 2025 पूरा मामला वीडियो में सामने आया कि कैसे दोनों के बीच भिड़ंत दिख रही है। एक अधिकारी दूसरी को कोहनी से धक्का मार रही हैं और चिकोटी भी काटी जा रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक 2 महिला अफसरों के बीच जबरदस्त कहासुनी हो गई।