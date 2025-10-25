शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नागपुर , शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (20:11 IST)

चिकोटी काटी, कोहनी मारी, Nitin Gadkari के सामने लड़ पड़ीं 2 महिला अधिकारी, वीडियो वायरल

Maharashtra
महाराष्ट्र के नागपुर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने ऐसी घटना हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बैठने को लेकर 2 महिला अधिकारी भिड़ गईं। नागपुर के रोजगार मेले के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में 2 महिला उच्चाधिकारियों के बीच का विवाद सार्वजनिक हो गया। 
पूरा मामला वीडियो में सामने आया कि कैसे दोनों के बीच भिड़ंत दिख रही है। एक अधिकारी दूसरी को कोहनी से धक्का मार रही हैं और चिकोटी भी काटी जा रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक 2 महिला अफसरों के बीच जबरदस्त कहासुनी हो गई।
 
ऑरेंज साड़ी में शोभा मधाले ने ग्रे साड़ी पहनी सुचिता जोशी को धक्का दिया। इस धक्का-मुक्की में सोफे पर पानी गिर गया। आरोप है कि मधाले ने जोशी के हाथ पर चिकोटी भी काटी और कोहनी से धक्के भी दिए। यह पूरा वाकया एक वीडियो में कैद हो गया है जो अब वायरल हो रहा है। दोनों के इस व्यवहार से पद की छवि धूमिल होने के कारण सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग उठ रही है। Edited by : Sudhir Sharma 
