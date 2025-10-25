शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Treatment of children and civilians injured by carbide guns should be top priority CM Yadav
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: भोपाल , शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (00:31 IST)

कार्बाइड गन से घायल बच्चों और नागरिकों का उपचार सर्वोच्च प्राथमिकता में हो : CM यादव

कार्बाइड गन पर जीरो टालरेंस से प्रदेशव्यापी सख्त कार्रवाई के निर्देश

mohan yadav
Chief Minister Mohan Yadav: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्बाइड गन से हुई दुर्घटनाओं को अत्यंत गंभीर से लेते हुए निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के किसी भी घायल बच्चे और नागरिक के उपचार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि घायलों के उपचार, ऑपरेशन और नेत्र चिकित्सा सहित सभी चिकित्सीय सेवाएं सर्वोच्च प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जाएं। उपचार के लिए मरीजों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से आवश्यक सहयोग दिया जाए। गंभीर मरीजों को उन्नत उपचार के लिए आवश्यकता पड़ने पर एयर एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी घायलों की स्थिति की सतत मॉनिटरिंग की जाए और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीमों को तत्काल तैनात किया जाए।
 
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कार्बाइड गन घातक विस्फोटक उपकरण है, जो नागरिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा उत्पन्न करता है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में इस यंत्र के अवैध निर्माण, विक्रय और उपयोग पर तत्काल रोक लगाई जाए। जीरो टालरेंस के साथ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह भी कहा कि भोपाल एवं अन्य जिलों में कार्बाइड गन के कारण घायलों विशेषकर बच्चों को हुई आंख, चेहरे और हाथ की गंभीर चोटें अत्यंत चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर संभव कठोर कदम उठाएगी।
 
क्या हैं मुख्‍य सचिव के निर्देश : मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने शुक्रवार को मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति की वृहद समीक्षा की। मुख्य सचिव जैन ने निर्देश दिए कि कार्बाइड गन प्रतिबंधित श्रेणी का उपकरण है और इसके विरुद्ध कार्रवाई शस्त्र अधिनियम 1959, विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत की जाए। उन्होंने कहा कि यह उपकरण एसीटिलीन गैस के विस्फोट से तेज आवाज और दाब लहर उत्पन्न करता है, जिससे गंभीर शारीरिक चोटें, जलन और स्थायी नेत्र क्षति तक हो सकती है।
 
मुख्य सचिव जैन ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत आदेश पारित कर कार्बाइड गन के निर्माण, विक्रय, स्वामित्व और उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण या विक्रय करते पाए जाने पर उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कार्बाइड गन या उसके घटकों की बिक्री को रोकने हेतु साइबर शाखा से निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। नागरिकों, विशेषकर अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाकर बताया जाए कि यह 'खिलौना' नहीं बल्कि एक 'विस्फोटक यंत्र' है।
मुख्य सचिव जैन ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में मैदानी अधिकारी संदिग्ध दुकानों, विक्रेताओं और ऑनलाइन प्लेटफार्मों की जांच कर अवैध लिस्टिंग हटवाने, जब्ती, प्रमाण-संग्रह और फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करें। जब्त वस्तुओं की फोरेंसिक जांच, चेन ऑफ कस्टडी और पीईएसओ के समन्वय से विधिक निपटान किया जाए। पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण, नागरिक जागरूकता अभियान, स्कूलों और पंचायतों में चेतना सत्र तथा हेल्पलाइन व्यवस्था की जाये जिससे नागरिक इस खतरनाक प्रवृत्ति के प्रति सतर्क रहें और पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दे सकें। बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय कुमार शुक्ल, अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संदीप यादव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सहित प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
 
पुलिस मुख्यालय द्वारा इस विषय में विस्तृत परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें कार्बाइड गन के वैज्ञानिक स्वरूप, कानूनी स्थिति, दंडात्मक प्रावधानों तथा कार्रवाई की चरणबद्ध प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। इसके अनुसार, कार्बाइड गन विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 4(घ), 5, 6(क)(i) और शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 2(ख)(iii), 2(ग), 9(ख) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। बिना लाइसेंस निर्माण, विक्रय या स्वामित्व की स्थिति में तीन से सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। बताया गया कि प्रदेश में कार्बाइड गान के अवैध व्यवसायिओं पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। अब तक भोपाल में 6, विदिशा में 8 और ग्वालियर में 1 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
 
अधिकांश मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज : प्रदेश में दीपावली के अवसर पर पटाखों एवं अवैध कार्बाइड गन से घायल व्यक्तियों की स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अधिकांश मरीज उपचार प्राप्त कर स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, चिकित्सालय में उपचाररत केवल 2 मरीज ऐसे हैं, जिनकी आंखों में गंभीर चोट है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों को गंभीर मामलों की सतत निगरानी करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।  
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अफगानिस्तान ने उठाया भारत जैसा कदम, पानी के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान

अफगानिस्तान ने उठाया भारत जैसा कदम, पानी के लिए तरस जाएगा पाकिस्तानAfghanistan will stop Kunar River water: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर तालिबान सरकार ने भी भारत जैसा कदम उठाया है। अफगानिस्तान सरकार ने कुनार नदी पर बांध बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है। इसके चलते पाकिस्तान में पानी के प्रवाह पर रोक लग सकती है।

यूएन में सबकुछ ठीक नहीं, जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा जमकर निशाना

यूएन में सबकुछ ठीक नहीं, जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा जमकर निशानाExternal Affairs Minister S Jaishankar: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए शुक्रवार को कहा कि इनके अभाव में वैश्विक निकाय का कामकाज ‘अवरुद्ध’ हो गया है। भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

चूहे के कारण लगी प्रवेश के पेंटहाउस में आग, लेकिन स्‍मार्ट लॉक की वजह से गई जान, कितना खतरनाक है ये लॉक सिस्‍टम

चूहे के कारण लगी प्रवेश के पेंटहाउस में आग, लेकिन स्‍मार्ट लॉक की वजह से गई जान, कितना खतरनाक है ये लॉक सिस्‍टमहवा भी नहीं जा सकती थी पेंटहाउस में, फिर कैसे आ गए चूहे और लगी आग

आगरा में जुगाड़ की आतिशबाजी, जीवन पर पड़ी भारी, हादसे का CCTV आया सामने

आगरा में जुगाड़ की आतिशबाजी, जीवन पर पड़ी भारी, हादसे का CCTV आया सामनेFireworks incident case : आगरा के किरावली क्षेत्र के अभुआपुरा गांव में इस बार रोशनी पर्व पर अंधेरी छाया पड़ गई, यहां जुगाड़ के पटाखे के चक्कर में एक छात्र की मौत है गई। खुशियों के दीप के बीच सन्नाटा और चीखें गूंज उठीं। जहां हर घर में दीप जल रहे थे, वहीं एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। वहीं हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है।

ग़ाज़ा युद्धविराम एक 'जीवन रेखा' मगर वहां के अस्पताल अब भी जर्जर

ग़ाज़ा युद्धविराम एक 'जीवन रेखा' मगर वहां के अस्पताल अब भी जर्जरविश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुखिया डॉक्टर टैड्रॉस ऐडहेनॉम घेबरेयेसस ने आगाह किया है कि ग़ाज़ा में युद्धविराम की नाज़ुक स्थिति के बावजूद, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर अवस्था में है, जहां लाखों लोग अब भी तत्काल चिकित्सा और मानवीय ज़रूरतों का सामना कर रहे हैं। डॉक्टर टैड्रॉस ने युद्ध में ठहराव का स्वागत किया, लेकिन कहा कि संकट अभी ख़त्म नहीं हुआ है और ज़रूरतें बहुत अधिक हैं।

और भी वीडियो देखें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव कार्बाइड गन प्रभावितों से अस्पताल में मिले, हालचाल जाना

मुख्यमंत्री डॉ. यादव कार्बाइड गन प्रभावितों से अस्पताल में मिले, हालचाल जानाChief Minister Mohan Yadav: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्बाइड गन से प्रभावितों से भोपाल हमीदिया हॉस्पिटल के ब्लॉक 2 की 11वीं मंजिल स्थित नेत्र रोग वार्ड में भेंट की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चिकित्सा विशेषज्ञों से रोगियों के उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त कर समुचित इलाज के निर्देश दिए।

पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा अपना खास दूत, रिश्तों में सुधार के संकेत

पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा अपना खास दूत, रिश्तों में सुधार के संकेतPutin sends special envoy to Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच पुतिन ने एक सार्थक पहल करते हुए अपना विशेष दूत ट्रंप के पास भेजा है। पुतिन के इस भरोसेमंद दूत का नाम किरिल दिमत्रिव है।

यूएन में सबकुछ ठीक नहीं, जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा जमकर निशाना

यूएन में सबकुछ ठीक नहीं, जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा जमकर निशानाExternal Affairs Minister S Jaishankar: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए शुक्रवार को कहा कि इनके अभाव में वैश्विक निकाय का कामकाज ‘अवरुद्ध’ हो गया है। भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

रूसी कच्चे तेल पर आया Reliance Industries का बयान, कहा- अमेरिकी प्रतिबंधों का करेंगे पालन

रूसी कच्चे तेल पर आया Reliance Industries का बयान, कहा- अमेरिकी प्रतिबंधों का करेंगे पालनReliance Industries Limited News : भारत की प्रमुख कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Limited) ने कहा है कि वह अमेरिका, यूरोपीय संघ (EU) और ब्रिटेन द्वारा रूस के क्रूड ऑयल और उनसे बनने वाले प्रोसेस्ड उत्पादों पर लगाए गए नए प्रतिबंधों के असर की समीक्षा कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) के प्रवक्ता ने कहा कि हम यूरोप में रिफाइंड प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर EU के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

अफगानिस्तान ने उठाया भारत जैसा कदम, पानी के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान

अफगानिस्तान ने उठाया भारत जैसा कदम, पानी के लिए तरस जाएगा पाकिस्तानAfghanistan will stop Kunar River water: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर तालिबान सरकार ने भी भारत जैसा कदम उठाया है। अफगानिस्तान सरकार ने कुनार नदी पर बांध बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है। इसके चलते पाकिस्तान में पानी के प्रवाह पर रोक लग सकती है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com