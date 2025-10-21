Pune के ऐतिहासिक वाड़ा किले में महिलाओं ने पढ़ी नमाज, वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल

यहां के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा किले में कुछ महिलाओं के नजाम पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। घटना के सामने आने के बाद हिन्दू संगठनों ने गुस्सा जाहिर किया। नाराज प्रदर्शनकारियों ने उस स्थान का गोमूत्र से शुद्धिकरण किया।

भाजपा की राज्यसभा सदस्य मेधा कुलकर्णी ने एक्सपर वीडियो शेयर करते हुए मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है।