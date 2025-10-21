Pune के ऐतिहासिक वाड़ा किले में महिलाओं ने पढ़ी नमाज, वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल
यहां के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा किले में कुछ महिलाओं के नजाम पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। घटना के सामने आने के बाद हिन्दू संगठनों ने गुस्सा जाहिर किया। नाराज प्रदर्शनकारियों ने उस स्थान का गोमूत्र से शुद्धिकरण किया।
भाजपा की राज्यसभा सदस्य मेधा कुलकर्णी ने एक्सपर वीडियो शेयर करते हुए मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने इस घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि कि शनिवार वाड़ा नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, बल्कि यह हिन्दुओं के इतिहास और शौर्य का प्रतीक है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसी घटनाएं जारी रहीं तो हिन्दू संगठन मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। Edited by : Sudhir Sharma