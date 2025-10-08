पृथ्वी शॉ ने मैच में आउट होने के बाद मुशीर खान को बैट मारने की कोशिश की (Video)
पुणे के महाराष्ट्रा क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम में मुंबई और महाराष्ट्रा के बीच खेले जा रहे एक दोस्ताना मैच में अचानक दुश्मनी उभर के सामने आ गई और यह घटना सुर्खियों में तब्दील हो गई।
यह घटना पृथ्वी शॉ के 220 गेंदों पर 21 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 181 रन बनाकर आउट होने के कुछ ही पल बाद घटी। अपने पूर्व मुंबई साथियों के खिलाफ पहली बार महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए शॉ शानदार फॉर्म में थे और उन्होंने अर्शिन कुलकर्णी के साथ रिकॉर्ड 305 रनों की ओपनिंग साझेदारी की, जिन्होंने 140 गेंदों पर 186 रन बनाए। क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें
लेकिन 74वें ओवर में मुशीर खान की गेंद पर स्क्वायर लेग पर इरफान उमैर द्वारा कैच आउट होने के बाद शॉ का आउट हो गए। शॉ मैदान से बाहर जाते हुए उत्तेजित दिख रहे थे, लेकिन कथित तौर पर मुशीर खान के एक शब्द ने उन्हें उत्तेजित कर दिया - "धन्यवाद।"
मीडिया सूत्रों के मुताबिक मुशीर के विदाई के व्यंग्यात्मक लहजे ने शॉ को उकसाया, जिन्होंने लगभग छह घंटे तक मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस कर दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार, शॉ पीछे मुड़े, गुस्से में मुशीर की ओर बढ़े, और अपना बल्ला उठाकर युवा स्पिनर का कॉलर पकड़ लिया, जिसके बाद मैदानी अंपायर और साथी खिलाड़ियों ने उन्हें अलग किया।
मुंबई और महाराष्ट्र दोनों ने एक प्रतिष्ठित क्रिकेट वेबसाइट को पुष्टि की कि शॉ की पारी के दौरान स्लेजिंग बढ़ती रही, लेकिन विकेट गिरने के बाद मुशीर का "शुक्रिया" कहना महाराष्ट्र के बल्लेबाज़ के लिए हद पार कर गया। हालाँकि यह बहस थोड़ी देर के लिए हुई, लेकिन इस घटना ने उस दिन के शानदार क्रिकेट नजरअंदाज कर दिया।
महाराष्ट्र के कप्तान अंकित बावने ने इस घटना पर कहा, "यह एक अभ्यास मैच था। वे सभी पूर्व टीम के साथी हैं। ऐसी बातें पल भर की गरमी में हो जाती हैं। अब सब ठीक है, और कोई समस्या नहीं है।"
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (एमएसीए) दोनों ने अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है और न ही कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।
हालांकि स्थिति जल्दी ही शांत हो गई प्रतीत होती है, लेकिन शॉ कॉलर पकड़ने के बाद स्पिनर को बल्ला भी मारने चले थे। जिसके कारण टेस्ट टीम से बाहर चल रहा यह सलामी बल्लेबाज मुश्किल में पड़ सकता है।