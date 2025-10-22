Latest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली में आज सुबह दिल्ली की हवा बेहद खराब रही। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 362 दर्ज किया गया। पल पल की जानकारी...
08:18 AM, 22nd Oct
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज सुबह दिल्ली में आर.के. पुरम के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 380 दर्ज किया गया। इंडिया गेट के आसपास AQI 362 था। यह 'बेहद खराब' श्रेणी में है। दिल्ली में GRAP-2 लागू हो चुका है।
08:15 AM, 22nd Oct
रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाले संभावित बातचीत टल गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच हुई फोन बातचीत के बाद बैठक को टालने का निर्णय लिया गया। ALSO READ: हंगरी में नहीं मिलेंगे ट्रंप और पुतिन, विदेश मंत्रियों की बातचीत में फैसला