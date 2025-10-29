बुधवार, 29 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. nitish kumar to be ndas cm face amit shah clarifies Tejashwi Yadav
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बेगूसराय , बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (18:30 IST)

बिहार में नीतीश और दिल्ली में मोदी, CM-PM का पद खाली नहीं, तेजस्वी को अमित शाह का जवाब

Bihar Assembly Elections 2025
बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है, लेकिन एनडीए में सीएम फेस को लेकर तरह-तरह की बातें हो रहीं थीं। कल तेजस्वी यादव ने भी घोषणा पत्र जारी करते हुए नीतीश कुमार को अमित शाह का पपेट बताया था। अब शाह ने तेजस्वी को इसका जवाब दिया है।  अमित शाह ने 29 अक्टूबर को बेगूसराय में एक चुनावी रैली में कहा कि बिहार में ना सीएम का पद खाली है और ना ही दिल्ली में पीएम का पद खाली है। यहां नीतीश कुमार हैं, और वहां पीएम मोदी हैं। अमित शाह ने इस दौरान लालू-सोनिया पर कटाक्ष भी किया। अमित शाह ने कहा कि आपका नंबर नहीं लगेगा। 
शाह ने महागठबंधन को 'ठगबंधन' बताते हुए आरोप लगाया कि लालू प्रसाद चारा, कोलतार और जमीन के बदले नौकरी घोटाले में शामिल हैं जबकि कांग्रेस 12 लाख करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल है।
शाह ने आरोप लगाया कि आईएनडीआईए (गठबंधन) पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 'जननायक' की उपाधि छीनना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया था। अब, वे (विपक्ष) कर्पूरी जी से यह उपाधि छीनना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। लोगों ने कांग्रेस का असली चेहरा देख लिया है जिसने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से रोका था। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत विरोधी गतिविधियों का अड्‍डा बना बांग्लादेश, अब हाफिज सईद का करीबी इब्तिसाम ढाका पहुंचा

भारत विरोधी गतिविधियों का अड्‍डा बना बांग्लादेश, अब हाफिज सईद का करीबी इब्तिसाम ढाका पहुंचाAnti India activities in Bangladesh: बांग्लादेश द्वारा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाने के बाद अब कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद के करीबी कट्‍टरपंथी मौलाना ने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया। ढाका पहुंचने के बाद इस मौलाना इब्तिसाम ने बांग्लादेश की पूर्वोत्तर से लगती सीमा पर भी दौरा किया।

Nitish Kumar हैं BJP के Puppet, Tejashwi Yadav के बयान से NDA पर क्यों बढ़ा दबाव

Nitish Kumar हैं BJP के Puppet, Tejashwi Yadav के बयान से NDA पर क्यों बढ़ा दबावबिहार चुनाव में महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। इस बीच तेजस्वी के एक बयान सियासी गर्माहट को तेज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने दबाव बढ़ा दिया है। ‘तेजस्वी प्रण’ को पटना में जारी करने के दौरान तेजस्वी ने कहा कि भाजपा नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देकर तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को भाजपा पुतले की तरह इस्तेमाल कर रही है और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।

Gold : 4,100 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी में 6,250 रुपए की गिरावट, जानिए क्यों गिर रहे हैं दाम

Gold : 4,100 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी में 6,250 रुपए की गिरावट, जानिए क्यों गिर रहे हैं दामदीवाली से पहले तेजी लिए धातुओं के दाम अब लगातार गिर रहे हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 4,100 रुपए गिरकर 1,21,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गईं और वैश्विक बाजारों में 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, सोमवार को सोने की कीमत 1,25,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

Tej Pratap Yadav : मेरे ऊपर लालू यादव की छत्रछाया नहीं, तेजस्वी और राहुल गांधी को लेकर क्या बोले तेजप्रताप यादव

Tej Pratap Yadav : मेरे ऊपर लालू यादव की छत्रछाया नहीं, तेजस्वी और राहुल गांधी को लेकर क्या बोले तेजप्रताप यादवबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव 2025 में जनशक्ति जनता दल नाम की नई पार्टी बनाकर मैदान में उतरे हैं। अपने बेटे के इन्हीं कारनामों के कारण लालू यादव ने तेजप्रताप को पार्टी व परिवार से 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है। अब उन्होंने एक नया बयान देकर सनसनी फैला दी है।

SIR के दूसरे चरण के एलान पर भड़का विपक्ष, चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के साथ मध्यप्रदेश में भी विरोध

SIR के दूसरे चरण के एलान पर भड़का विपक्ष, चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के साथ मध्यप्रदेश में भी विरोधबिहार के बाद अब चुनाव आयोग ने देश में दूसरे चरण 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया की शुरुआत करने के साथ एक बार सियासी पारा चढ़ गया है। चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरु करने का एलान किया है। चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की घोषणा के साथ ही सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है।

और भी वीडियो देखें

Bihar Election 2025: उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की, तेजस्वी की रैलियों में वादों की बौछार

Bihar Election 2025: उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की, तेजस्वी की रैलियों में वादों की बौछारBihar Election 2025: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार रैलियां कर रहे हैं। वे लोगों के बीच 'इमोशनल दांव' चलने से भी नहीं चूक रहे हैं। सारण की एक रैली में यादव ने कहा कि उनकी उम्र भले ही कच्ची हो, पर उनकी जुबान पक्की है। वे सीखने के लिए तैयार हैं।

बिहार चुनाव में राहुल गांधी की पहली सभा, दिया मेड इन बिहार का नारा

बिहार चुनाव में राहुल गांधी की पहली सभा, दिया मेड इन बिहार का नाराRahul Gandhi Bihar Rally : लोकसभा में विपक्ष ने नेता राहुल गांधी ने बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं आपने दिल्ली बनाई, बेंगलुरु की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया खून पसीना दिया। मुंबई को आपने मदद दी। दुबई आपकी मेहनत से बना है। आप अलग-अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो, शहरों को बना सकते हो तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा में राहुल ने मेड इन बिहार का भी नारा दिया।

क्या बिहार में अब खत्म हो रहा है लालू-नीतीश का 50 साल पुराना दौर?

क्या बिहार में अब खत्म हो रहा है लालू-नीतीश का 50 साल पुराना दौर?Lalu Nitish era in its final phase in Bihar: बिहार की राजनीतिक मिट्टी में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हें उखाड़ना किसी क्रांति से कम नहीं। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जन्मी यह राजनीतिक जोड़ी, आपातकाल के खिलाफ लड़ते हुए समाजवादी सपनों को साकार करने का दावा कर रही थी।

बिहार चुनाव मेंं सरकारी नौकरी का चुनावी दांव क्या बनेगा गेमचेंजर?

बिहार चुनाव मेंं सरकारी नौकरी का चुनावी दांव क्या बनेगा गेमचेंजर?बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान (6 नवंबर) में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है, ऐसे में अब सियासी दल वोटरों को रिझाने में अपनी पूरी ताकत झोंकं दी है। बिहार चुनाव में सभी राजनीतिक दल पौन दो करोड़ युवा वोटरों को साधने की पूरी कोशिश कर रहे है। बिहार के कुल 7 करोड़, 43 लाख 55 हजार 976 वोटर्स में 20-29 आयु वर्ग के मतदाता एक करोड़ 63 लाख 25 हजार 614 है। वहीं 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाता 14 लाख एक हजार 150 हैं। इसमें 18-19 आयु वर्ग की महिला मतदाता 5,84,115 हैं। इस प्रकार युवा मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 77 लाख 26 हजार 879 है। ऐसे में चुनाव में यूथ फैक्टर्स को साधने के लिए महागठबंधन और NDA अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है।

ओसामा के टिकट पर योगी आदित्यनाथ ने उठाए सवाल, क्या है रघुनाथपुर का सियासी गणित?

ओसामा के टिकट पर योगी आदित्यनाथ ने उठाए सवाल, क्या है रघुनाथपुर का सियासी गणित?Yogi Adityanath Raghunathpur rally: उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिवान के रघुनाथपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन द्वारा ओसामा को टिकट दिए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि माफिया पर एक्शन डबल इंजन सरकार ही लेगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com