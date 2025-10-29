बुधवार, 29 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पटना , बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (15:05 IST)

Bihar Election 2025: उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की, तेजस्वी की रैलियों में वादों की बौछार

RJD leader Tejashwi Yadavs rallies
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार रैलियां कर  रहे हैं। वे लोगों के बीच 'इमोशनल दांव' चलने से भी नहीं चूक रहे हैं। सारण की एक रैली में यादव ने कहा कि उनकी उम्र भले ही कच्ची हो, पर उनकी जुबान पक्की है। वे सीखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार लाने का भी लोगों को आश्वासन दिया। 
 
तेजस्वी यादव ने मंगलवार को ही महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे उन्होंने 'तेजस्वी प्रण' नाम दिया है। घोषणा पत्र में उन्होंने कई वादे किए हैं। सारण की जनता से समर्थन मांगते हुए यादव ने विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन में युवा जोश और अनुभवी नेताओं का मिश्रण है। 
 
नीतीश पर साधा निशाना : तेजस्वी यादव ने अपनी अलग-अलग रैलियों में मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अब बदलाव की लहर चल रही है और जनता इस बार महागठबंधन की ही सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। अपराधी 26 नवंबर से 26 जनवरी तक सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने फिर कहा कि हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
 
राजद नेता तेजस्वी ने अपने पिछले कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि 17 माह के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया था। उनका लक्ष्य बिहार को पलायन मुक्त राज्य बनाना है। महिलाओं के लिए उन्होंने ‘माई-बहन योजना’ की घोषणा की है, जिसके तहत हर महिला को प्रति माह 2500 रुपए मिलेंगे। 
 
नीतीश पर नकल का आरोप : तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि वह मेरी योजनाओं की नकल कर रही है, लेकिन अमल नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यादव ने कहा कि छठ पूजा पर बिहार के लिए 12 हजार स्पेशल ट्रेन चलाने का वादा किया गया था, लेकिन हमारे लोग आज भी ट्रेन के शौचालय में बैठकर सफर करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो सिंचाई, दवाई, सुनवाई और करवाई चारों की गारंटी होगी। बस, एक मौका दीजिए, बिहार का सम्मान लौटाकर दिखाऊंगा।
