गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (16:36 IST)

बलात्कारी जालसाज पलटन, BJP का असली नाम, रोहिणी आचार्य के पोस्ट से छिड़ा सियासी संग्राम

Bihar Assembly Elections 2025
Rohini Acharya Paltan News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नेताओं की बयानबाजी जारी है। राजद नेता लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाजपा को लेकर बड़ा बयान दिया है। रोहिणी ने कहा कि कहा कि 'बलात्कारी जालसाज पलटन' बीजेपी का असली नाम है। रोहिणी 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण से चुनाव मैदान में उतरी थीं। इस चुनाव में उन्हें राजीव प्रताप रूढ़ी ने 13661 वोटों से मात दी थी।
रोहिणी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि 'बलात्कारी जालसाज पलटन' बीजेपी का असली नाम। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा, पेट भरने के लिए गरीबों को महीने में मात्र 5 किलो राशन और भरपेट झूठा भाषण यही है भाजपा का सुशासन।
रोहिणी ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि पिछले बीस साल के शासनकाल का बस एक ही कमाल "बिहार के लिए कुछ करने के मामले में ठन-ठन गोपाल पूर्व के शासनकाल पर झूठा गाल बजा अपनी नाकामी पर पर्दा डाल।' Edited by : Sudhir Sharma
