RJD ने विधायक समेत 10 नेताओं को किया पार्टी से बाहर, क्या बोली BJP

भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ‘एक्स’ पर राजद द्वारा निष्कासित नेताओं की सूची साझा करते हुए टिप्पणी की कि इस रफ्तार से तो पार्टी जल्द ही कार्यकर्ताओं और मतदाताओं दोनों से खाली हो जाएगी।

दो दिन पहले राजद ने अपने 27 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया — जिनमें दो मौजूदा विधायक, कई पूर्व विधायक और राज्य महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रीतू जायसवाल शामिल थीं।

आज राजद ने 10 और नेताओं को निष्कासित कर दिया है।



इस रफ्तार से तो राजद के पास… pic.twitter.com/v4ZSYxUXxp — Amit Malviya (@amitmalviya) October 29, 2025 राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने एक बयान में कहा कि निष्कासित नेताओं में एक मौजूदा विधायक और दो पूर्व विधायक भी शामिल हैं। बयान के मुताबिक डेहरी राजद के वर्तमान विधायक फतेह बहादुर सिंह, पूर्व विधायक मो. गुलाम जिलानी वारसी (कांटी) और मो. रियाजुल हक राजू (गोपालगंज) को पार्टी से बाहर कर दिया गया है।