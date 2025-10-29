बुधवार, 29 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सीवान/ भोजपुर/बक्सर , बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (21:03 IST)

अपराध की फैक्ट्री और विकास का बैरियर है राजद-कांग्रेस गठबंधन : CM योगी

Yogi adityanath
  • सीएम योगी ने रघुनाथपुर से विकास कुमार सिंह व दरौली से विष्णुदेव पासवान के लिए मांगे वोट
  • शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राकेश रंजन ओझा के पक्ष में कमल खिलाने की अपील
  • सीएम योगी ने तीसरी रैली में बक्सर, डुमरांव और ब्रह्मपुर के एनडीए प्रत्याशियों पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, राहुल सिंह और हुलास पांडेय के समर्थन में की जनसभा
  • रघुनाथपुर में गरजे योगी- खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए केवल बिहार नहीं, बल्कि देश-दुनिया में कुख्यात है राजद प्रत्याशी
  • शाहपुर में बोले योगी- जो पशुओं का चारा खा जाए, वह मनुष्य का हक भी डकार जाता है
  • बक्सर में योगी का प्रहार- लालटेन बुझाकर जनता के हक पर डकैती डालती थी राजद व कांग्रेस
  • योगी का विपक्ष पर हमला, ये लोग बाबर-औरंगजेब की मजार पर सजदा करते हैं, लेकिन राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं
  • मार्च 2026 तक नक्सलवाद-माओवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए डबल इंजन जरूरी-मुख्यमंत्री 
  • बिहार में राजद और कांग्रेस का कार्यकाल कलंक से कम नहीं  सीएम योगी
  • 2005 से पहले बिहार अराजकता, गुंडागर्दी व माफियाराज का शिकार हो गया था, 20 वर्ष में अथक परिश्रम कर नीतीश सरकार ने उससे उभाराः मुख्यमंत्री
  • सीएम योगी का कटाक्ष- यूपी में माफिया की छाती पर जब बुलडोजर दौड़ता है तो सपा वाले फातिहा पढ़ने चले जाते हैं
UP Chief Minister Yogi Adityanath Bihar rallies: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'बिहार के रण' में बुधवार को तीन रैली कर राजद व कांग्रेस को खूब धोया। उन्होंने पहली रैली रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी विकास कुमार सिंह, दरौली से विष्णुदेव पासवान, दूसरी रैली शाहपुर से भाजपा उम्मीदवार राकेश रंजन ओझा के लिए की। तीसरी रैली सीएम योगी ने बक्सर, डुमरांव और ब्रह्मपुर के एनडीए प्रत्याशियों पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, राहुल सिंह और हुलास पांडेय के समर्थन में की। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील की कि अब बिहार को जंगलराज की ओर नहीं जाने देना है, बल्कि इसे विकास और जनराज की राह पर आगे बढ़ाना है। सीएम योगी ने बिहार में राजद-कांग्रेस गठबंधन को अपराध की फैक्ट्री और विकास का बैरियर बताया। 
 
देश-दुनिया में कुख्यात है राजद प्रत्याशी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार को ज्ञान, भक्ति, शक्ति, शांति और क्रांति की धरती बताया। उन्होंने रघुनाथपुर में कहा कि यहां से राजद ने जिस प्रत्याशी को उतारा है, वह अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए केवल बिहार नहीं, बल्कि देश-दुनिया में कुख्यात है। जैसा नाम वैसा काम! हमने उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और वही नीति अब बिहार में भी लागू होनी चाहिए। बिहार और सीवान के पुराने जंगलराज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहां चांद बाबू के पुत्र पर एसिड उड़ेलने का अपराध हुआ था। यहां फिर से अपराधी जीवित न हों।
सीएम योगी ने आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को 'माफिया प्रेमी' करार देते हुए कहा कि ये लोग बाबर-औरंगजेब की मजार पर सजदा करते हैं, लेकिन राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं। साथ सबका चाहते हैं, लेकिन विकास परिवार और माफिया का करते हैं। योगी ने कहा कि अयोध्या सर्वोत्तम नगरी बन चुकी है। अपराधियों और माफिया की प्रॉपर्टी जब्त करके गरीबों के लिए घर बनाना डबल इंजन सरकार की पहचान है। हमने न सिर्फ बुलडोजर चलाया, बल्कि गरीबों को घर की चाबी भी दी। 6100 करोड़ की राम-जानकी मार्ग परियोजना से अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार को जरूरी बताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद-माओवाद पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। 
 
जो पशुओं का चारा खा जाए... : सीएम योगी ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राकेश रंजन ओझा के पक्ष में दूसरी रैली की। सीएम योगी ने कांग्रेस व राजद को निशाने पर रखा और कहा कि इन लोगों ने विकास कार्यों को पूरा नहीं किया, क्योंकि जो पशुओं का चारा खा जाए, वह मनुष्य का हक भी डकार जाता है। मोदी जी के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उबरकर स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़े हैं। सीएम ने बिहार की प्रतिभा की सराहना की। बोले- अब यहां से पलायन नहीं होता, बल्कि यहां से निकले इंजीनियर बिहार को प्रगति पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं।
 
उन्होंने कहा कि बिहार का अतीत गौरवशाली रहा, लेकिन राजद का 15 वर्ष और उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल कलंक से कम नहीं है। इस दौरान नौजवान पलायन,  किसान आत्महत्या,  व्यापारी डरा-सहमा रहता था और बेटी-बहन की सुरक्षा भगवान भरोसे हो गई थी। 2005 के पहले परिवारवाद का दंश झेल रहा बिहार अराजकता व गुंडागर्दी की चपेट में आकर माफियाराज का शिकार हो गया था, लेकिन बिहार ने जब 2005 में अंगड़ाई ली और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी तो माफिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 20 वर्ष में अथक परिश्रम कर नीतीश सरकार ने उसे उभारने में बड़ी मदद की।
 
सीएम ने कहा कि कांग्रेस, राजद व यूपी में इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। यह लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करा पाते। कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, राजद ने कहा कि हम मंदिर नहीं बनने देंगे। सपा रामभक्तों पर गोली चलाती थी। हम तब भी कहते थे कि गोली चले या डंडा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज मंदिर बन गया। जनसभा स्थल पर बुलडोजर देख सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब यूपी में माफिया की छाती पर बुलडोजर दौड़ता है तो सपा व उसके पार्टनर्स को सिर्फ फातिहा पढ़ने का अवसर मिलता है। 
 
लालटेन बुझाकर जनता के हक पर डकैती : सीएम योगी ने बक्सर में तीन प्रत्याशियों के लिए संयुक्त रैली की। विपक्ष पर तीखे प्रहार करते हुए योगी ने कहा कि जब डकैती डालनी होती थी तो यह लालटेन बुझा देते थे। लालटेन बुझाकर डकैती डालने वाली ये पार्टियां बिहार को फिर अंधकार में धकेलना चाहती हैं। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां जनता के अधिकारों पर डकैती डालने वाली हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को अपहरण का उद्योग बना दिया था। यहां अपराधी और भ्रष्टाचारी सत्ता की पहचान थे। योगी ने आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन को “अपराध की फैक्ट्री और विकास का बैरियर” बताया। बोले-अब लालटेन नहीं, विकास की रोशनी यानी मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन सरकार चाहिए।
 
उन्होंने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह माफिया पर बुलडोजर चलाया, उसी तर्ज पर बिहार में भी अब आरजेडी-कांग्रेस जैसे “राजनीतिक माफिया” को बेदखल करने का समय आ गया है। सीएम ने कहा कि यूपी रामराज्य की राह पर चल पड़ा है, अब बिहार की बारी है। जो गरीब का हक मारेगा, जो बहनों की इज्जत से खेलेगा, उसे यमराज के घर का टिकट मिलेगा। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है, अब बिहार को भी यही राह चुननी है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
