गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. tejpratap attacks rahul gandhi on chhath puja
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पटना , गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (16:00 IST)

राहुल गांधी पर बरसे तेजप्रताप, कहा उन्हें छठ के बारे कुछ नहीं पता

tejpratap yadav
TejPratap attacks Rahul Gandhi : तेजप्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें छठ के बारे में कुछ पता नहीं है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी को छठ से कोई मतलब नहीं है अगर आप उनको वोट दोगे तो वो मंच पर आकर भी नाच देंगे।
 
पटना एयरपोर्ट पर जब तेजप्रताप से राहुल गांधी के छठ पूजा संबंधी बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को छठ के बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा कि कौन ड्रामा, राहुल गांधी को छठ के बारे में क्या पता है, कभी छठ किए हैं?
 
तेजप्रताप ने कहा कि जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ की क्या जानकारी होगी। कभी राहुल छठ किए नहीं हैं और छठ के बारे में बोल रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है।
 
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुजफ्‍फरपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजद कांग्रेस छठी मईया का अपमान कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजद ने छठ पूजा को ड्रामा कहा। बिहार के लोग इस अपमान को नहीं सहेंगे। ALSO READ: छठ पूजा पर सियासी संग्राम, पीएम मोदी का कांग्रेस राजद पर बड़ा आरोप
 
वहीं राहुल ने मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि अभी छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी निर्णय लिया कि वे जाकर यमुना में स्नान करेंगें। एक तरफ यमुना प्रदूषण से भरी हुई और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया दूर से पाइप लगाकर साफ पानी आया। यानी दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक ओर अडानी-अंबानी, नरेंद्र मोदी के लिए साफ पानी है, जबकि दूसरी ओर गरीबों के लिए गंदा पानी है। ALSO READ: राहुल गांधी ने मोदी को बताया डरपोक, किसके पास हैं नीतीश का रिमोट कंट्रोल
 
गौरतलब है कि तेजप्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के मुकेश रौशन से हैं। यहां से लोजपा (रामविलास) से संजय कुमार सिंह और जन सुराज पार्टी से इंद्रजीत प्रधान भी चुनाव मैदान में हैं। यहां पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होना है। 
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Farmer Protest : फिर सड़कों पर क्यों उतरे किसान, 20 KM लंबा जाम, सरकार को अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानने पर ‘भारत बंद’ की चेतावनी

Farmer Protest : फिर सड़कों पर क्यों उतरे किसान, 20 KM लंबा जाम, सरकार को अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानने पर ‘भारत बंद’ की चेतावनीहजारों किसान ट्रैक्टर और बैलगाड़ी लेकर अमरावती से नागपुर बॉर्डर पहुंचे। किसानों को नागपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है। ताजा खबरों के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद किसानों ने हटना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्वत: इस मामले पर संज्ञान लिया है।

बिहार में नीतीश और दिल्ली में मोदी, CM-PM का पद खाली नहीं, तेजस्वी को अमित शाह का जवाब

बिहार में नीतीश और दिल्ली में मोदी, CM-PM का पद खाली नहीं, तेजस्वी को अमित शाह का जवाबबिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है, लेकिन एनडीए में सीएम फेस को लेकर तरह-तरह की बातें हो रहीं थीं। शाह ने 29 अक्टूबर को बेगूसराय में एक चुनावी रैली में कहा कि बिहार में ना सीएम का पद खाली है और ना ही दिल्ली में पीएम का पद खाली है।

Tata Sierra की धमाकेदार वापसी, 25 नवंबर को होगी लॉन्च, पेट्रोल-डीजल और EV तीनों वैरिएंट में मिलेगा, जानिए क्या होगी कीमत

Tata Sierra की धमाकेदार वापसी, 25 नवंबर को होगी लॉन्च, पेट्रोल-डीजल और EV तीनों वैरिएंट में मिलेगा, जानिए क्या होगी कीमतनई Tata Sierra सीधे Hyundai Creta, Kia Seltos और Maruti Grand Vitara को देगी टक्कर

1100 रुपए में 240 करोड़ का जैकपॉट, UAE में मां के जन्मदिन के नंबर्स ने भारतीय युवक को बनाया अरबपति

1100 रुपए में 240 करोड़ का जैकपॉट, UAE में मां के जन्मदिन के नंबर्स ने भारतीय युवक को बनाया अरबपतिकहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़कर देता है। ऐसा ही कुछ यूएसई में भारतीय युवक के साथ हुआ। अबू धाबी में एक भारतीय नागरिक अनिल कुमार, रातोंरात अरबपति बन गए। अनिल कुमार को यूएई की सबसे बड़ी लॉटरी में 240 करोड़ रुपए यानी 100 मिलियन दिरहम का जैकपॉट लगा।

कोचिंग ए आतंक, लश्‍कर-ए-तैयबा महिलाओं का करेगा ब्रेनवॉश, हाफिज सईद की बहनें पढ़ाएंगी जिहाद का पाठ

कोचिंग ए आतंक, लश्‍कर-ए-तैयबा महिलाओं का करेगा ब्रेनवॉश, हाफिज सईद की बहनें पढ़ाएंगी जिहाद का पाठभारत समेत दुनियाभर में आतंकी गतिविधियां चलाने वाला लश्‍कर ए तैयबा अब आतंक की ऑनलाइन कोचिंग देगा। इन कोचिंग में महिलाओं का ब्रेनवॉश कर के जिहाद का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। बता दें कि पाकिस्‍तान में 'अल्फियातुल जिहाद फी सबीलिल्लाह' के नाम से ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है।

और भी वीडियो देखें

राहुल गांधी ने मोदी को बताया डरपोक, किसके पास हैं नीतीश का रिमोट कंट्रोल

राहुल गांधी ने मोदी को बताया डरपोक, किसके पास हैं नीतीश का रिमोट कंट्रोलRahul Gandhi Nalanda Rally : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नालंदा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के पास है। इसलिए... ये मत सोचिए कि सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं। असलियत में सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह चलाते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी डरपोक हैं।

बीच चुनाव में रिश्वत बांट रहा है NDA, चुनाव आयोग चुप बैठा है

बीच चुनाव में रिश्वत बांट रहा है NDA, चुनाव आयोग चुप बैठा हैRJD leader Tejashwi Yadav News: बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुख्‍यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने सत्तारूढ़ एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी इमरजेंसी आ गई कि चुनाव के बीच में रिश्वत के तौर पर ये 10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं? तेजस्वी ने इस मामले में चुनाव आयोग की चुप्पी पर भी सवाल उठाए।

छठ पूजा पर सियासी संग्राम, पीएम मोदी का कांग्रेस राजद पर बड़ा आरोप

छठ पूजा पर सियासी संग्राम, पीएम मोदी का कांग्रेस राजद पर बड़ा आरोपPM Modi in Muzaffarpur : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार के मुजफ्‍फरपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजद कांग्रेस छठी मईया का अपमान कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजद ने छठ पूजा को ड्रामा कहा। बिहार के लोग इस अपमान को नहीं सहेंगे।

RJD ने विधायक समेत 10 नेताओं को किया पार्टी से बाहर, क्या बोली BJP

RJD ने विधायक समेत 10 नेताओं को किया पार्टी से बाहर, क्या बोली BJPBihar Elections 2025 में बागी नेताओं पर पार्टी का एक्शन जारी है। राष्ट्रीय जनता दल (RJP) ने बुधवार को अपने 10 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनमें एक ऐसे विधायक भी शामिल हैं, जो टिकट न मिलने पर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे।

Bihar Election 2025 : वोट के लिए डांस भी कर सकते है PM मोदी, BJP बोली- Rahul Gandhi की भाषा लोकल गुंडे की जैसी

Bihar Election 2025 : वोट के लिए डांस भी कर सकते है PM मोदी, BJP बोली- Rahul Gandhi की भाषा लोकल गुंडे की जैसीबिहार चुनाव में अब नेताओं की बयानबाजी से सियासत गर्मा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम को लेकर कहा कि उन्हें बस आपका वोट चाहिए, अगर आप नरेंद्र मोदी को नाचने के लिए कहेंगे, तो वे नाचेंगे। वे बस आपके वोट चुराने में लगे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री का यमुना और छठ पूजा से कोई लेना-देना नहीं है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com