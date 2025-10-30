राहुल गांधी पर बरसे तेजप्रताप, कहा उन्हें छठ के बारे कुछ नहीं पता

TejPratap attacks Rahul Gandhi : तेजप्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें छठ के बारे में कुछ पता नहीं है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी को छठ से कोई मतलब नहीं है अगर आप उनको वोट दोगे तो वो मंच पर आकर भी नाच देंगे।

पटना एयरपोर्ट पर जब तेजप्रताप से राहुल गांधी के छठ पूजा संबंधी बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को छठ के बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा कि कौन ड्रामा, राहुल गांधी को छठ के बारे में क्या पता है, कभी छठ किए हैं?

तेजप्रताप ने कहा कि जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ की क्या जानकारी होगी। कभी राहुल छठ किए नहीं हैं और छठ के बारे में बोल रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है।

गौरतलब है कि तेजप्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के मुकेश रौशन से हैं। यहां से लोजपा (रामविलास) से संजय कुमार सिंह और जन सुराज पार्टी से इंद्रजीत प्रधान भी चुनाव मैदान में हैं। यहां पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होना है।

edited by : Nrapendra Gupta