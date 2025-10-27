JDU के बाद RJD की बागियों पर बड़ी कार्रवाई, 27 नेताओं को पार्टी से निकाला

बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच बागियों पर पार्टी का एक्शन जारी है। आरजेडी ने अपने 27 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है। आरजेडी का कहना है कि ये सभी नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, इसीलिए इन्‍हें पार्टी से निष्‍कासित किया गया है। इससे पहले जेडीयू ने 16 बागी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

राजद ने पार्टी की चर्चित महिला नेता रितु जायसवाल समेत 27 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये सभी अलग-अलग जिलों से हैं। इनमें से कुछ लोग राजद के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ लोगों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप हैं। राजद के इन सभी 27 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का आदेश प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने जारी कर दिया है।