क्या दूर हुई नीतीश और चिराग के बीच की नाराजगी, छठ के मौके पर पासवान के घर पहुंचे CM

क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच मतभेद दूर हो गए हैं। छठ के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पहुंचे। सीएम नीतीश ने चिराग के परिवार से भी मुलाकात की और तस्वीरें खिंचवाई। खुद चिराग ने अपने एक्स हैंडल पर तस्वीरें पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी।

धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आज आप मेरे आवास पर आए और खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मेरे परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर छठ महापर्व की शुभकामनाएं देने के लिए हार्दिक आभार।@NitishKumar pic.twitter.com/hy1EbuqHFK — युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) October 26, 2025 चिराग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और बिहार के युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। फोटो सामने आने के बाद यह बातें सामने आने लगी कि दोनों के बीच के मतभेद खत्म हो गए हैं। गौरतलब है कि बिहार में अपराध की घटनाओं को लेकर चिराग ने अपने बयानों में नीतीश सरकार पर निशाना साधा था।