रविवार, 26 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पटना , रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (22:45 IST)

क्या दूर हुई नीतीश और चिराग के बीच की नाराजगी, छठ के मौके पर पासवान के घर पहुंचे CM

Bihar Assembly Elections 2025
क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच मतभेद दूर हो गए हैं। छठ के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पहुंचे। सीएम नीतीश ने चिराग के परिवार से भी मुलाकात की और तस्वीरें खिंचवाई। खुद चिराग ने अपने एक्स हैंडल पर तस्वीरें पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। 
चिराग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और बिहार के युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। फोटो सामने आने के बाद यह बातें सामने आने लगी कि दोनों के बीच के मतभेद खत्म हो गए हैं। गौरतलब है कि बिहार में अपराध की घटनाओं को लेकर चिराग ने अपने बयानों में नीतीश सरकार पर निशाना साधा था।
 
क्या लिखा चिराग पासवान ने
चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आज आप मेरे आवास पर आए और खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मेरे परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर छठ महापर्व की शुभकामनाएं देने के लिए हार्दिक आभार।
भारत की कीमत पर पाकिस्तान से दोस्ती नहीं, अमेरिका ने आतंकी देश को दिखाया आईना

भारत की कीमत पर पाकिस्तान से दोस्ती नहीं, अमेरिका ने आतंकी देश को दिखाया आईनाऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ती की डींगें हांक रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसे आईना दिखा दिया। अमेरिका ने बता दिया कि भारत उसके लिए कितना खास है। मार्को रुबियो ने शनिवार को कहा कि अमेरिका, पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं।

SIR की देशभर में कब होगी शुरुआत, चुनाव आयोग सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा खुलासा

SIR की देशभर में कब होगी शुरुआत, चुनाव आयोग सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा खुलासाचुनाव आयोग देशभर में एसआईआर (SIR) कब लागू करेगा। इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग कल देगा। मीडिया खबरों के अनुसार चुनाव आयोग सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 4.15 बजे एसआईआर को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है।

JDU ने विधायक गोपाल मंडल समेत 5 नेताओं को फिर दिखाया पार्टी के बाहर का रास्ता

JDU ने विधायक गोपाल मंडल समेत 5 नेताओं को फिर दिखाया पार्टी के बाहर का रास्ताबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जेडीयू (JDU) लगातार बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज जेडीयू ने एक बार फिर बागी नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला है। पार्टी ने इन नेताओं की सूची जारी की है। शनिवार को भी जेडीयू ने 11 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला था। इनमें से अधिकतर नेता NDA के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

पाकिस्‍तान ने सलमान खान को बताया आतंकी, जा‍निए क्‍या है बौखलाहट की वजह

पाकिस्‍तान ने सलमान खान को बताया आतंकी, जा‍निए क्‍या है बौखलाहट की वजहSalman Khan News : सऊदी अरब में आयोजित 'जॉय फोरम 2025' (Joy Forum 2025) के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के एक बयान से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सलमान खान को एंटी-टेररिज्म एक्ट (1997) के तहत आतंकी घोषित कर दिया। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर उन्हें 'फोर्थ शेड्यूल' में शामिल कर लिया। फोरम में सलमान ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान पर अपनी राय रखी थी। पाकिस्तान सरकार के इस कदम से भारतीय सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया है।

झारखंड के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, 7 बच्चों को चढ़ाया HIV संक्रमित खून

झारखंड के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, 7 बच्चों को चढ़ाया HIV संक्रमित खूनJharkhand news in hindi : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से जूझ रहे 7 बच्चों को रक्त चढ़ाने के बाद HIV पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। संक्रमित रक्त चढ़ाने से मासूमों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। झारखंड हाईकोर्ट ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसे स्वतः संज्ञान लिया और स्वास्थ्य सचिव व सिविल सर्जन से जवाब मांगा है।

Bihar Assembly Elections के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, जानिए किस-किस का है नाम

Bihar Assembly Elections के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, जानिए किस-किस का है नामबिहार चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कन्हैया कुमार और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव शामिल हैं।

JDU का बड़ा फैसला, 4 पूर्व विधायकों समेत 11 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित

JDU का बड़ा फैसला, 4 पूर्व विधायकों समेत 11 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासितबिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने एक बड़ा फैसला लिया है और अपने 4 पूर्व विधायकों समेत 11 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निष्कासित कर दिया है।

तेजस्वी यादव ने गुजरात से की बिहार की तुलना, पीएम मोदी से पूछा सवाल

तेजस्वी यादव ने गुजरात से की बिहार की तुलना, पीएम मोदी से पूछा सवालBihar Assembly Election 2025 : बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार और गुजरात की तुलना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राज्य को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया कि उन्होंने 11 साल में बिहार को क्या दिया?

बिहार चुनाव में राजीव गांधी की एंट्री, पप्पू यादव ने पूछा तब कहां थे मोदी?

बिहार चुनाव में राजीव गांधी की एंट्री, पप्पू यादव ने पूछा तब कहां थे मोदी?Bihar Election News : बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत कई नेता लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सवाल किया कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के समय पीएम मोदी कहां थे जब राजीव गांधी देश में कंप्यूटर क्रांति लाए।
