रोहित शर्मा के शतक और विराट कोहली के अर्धशतक से रुका वाइटवॉश, भारत 9 विकेटों से जीता
AUSvsIND रोहित शर्मा के नाबाद शतक और विराट कोहली के नाबाद अर्धशतक से भारत ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से हाराकर तीन मैचों की सीरीज में पहला मैच जीता। भारत भले ही सीरीज गंवा बैठा लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी के कारण भारतीय फैंस को बहुत खुशी मिली।
236 रनों के स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने तेज शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया को पहला विकेट कप्तान शुभमन गिल के रुप में मिला जिन्होंने 26 गेंदो में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाए। वह हेजलवुड का शिकार बने और कैच कीपर एलेक्स कैरी को दे बैठे।
इसके बाद क्रीज पर आए विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ 160 रनों की अविजित साझेदारी की और भारतीय टीम को ना केवल क्लीन स्वीप से बचा लिया बल्कि अपने करियर को भी नई संजीवनी बूटी दी।दोनों ही अनुभवी बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के किसी गेंदबाज को लय में आने नहीं दिया और मैच का मजाक बना दिया। भारतीय टीम को 40 ओवरों से पहले ही जीत मिल गई और आने वाली टी-20 सीरीज के लिए आत्मविश्ववास मिला।
