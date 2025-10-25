शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Rohit Sharma and Virat Kohli Guides India to a comprehensive victory over Australia
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (16:15 IST)

रोहित शर्मा के शतक और विराट कोहली के अर्धशतक से रुका वाइटवॉश, भारत 9 विकेटों से जीता

India
AUSvsIND रोहित शर्मा के नाबाद शतक और विराट कोहली के नाबाद अर्धशतक से भारत ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से हाराकर तीन मैचों की सीरीज में पहला मैच जीता। भारत भले ही सीरीज गंवा बैठा लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी के कारण भारतीय फैंस को बहुत खुशी मिली।

236 रनों के स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने तेज शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया को पहला विकेट कप्तान शुभमन गिल के रुप में मिला जिन्होंने 26 गेंदो में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाए। वह हेजलवुड का शिकार बने और कैच कीपर एलेक्स कैरी को दे बैठे।


इसके बाद क्रीज पर आए विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ 160 रनों की अविजित साझेदारी की और भारतीय टीम को  ना केवल क्लीन स्वीप से बचा लिया बल्कि अपने करियर को भी नई संजीवनी बूटी दी।दोनों ही अनुभवी बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के किसी गेंदबाज को लय में आने नहीं दिया और मैच का मजाक बना दिया। भारतीय टीम को 40 ओवरों से पहले ही जीत मिल गई और आने वाली टी-20 सीरीज के लिए आत्मविश्ववास मिला।

ऑस्ट्रेलिया की पारी के बारे में पढ़ने के लिए नीचे दी गई लिंक क्लिक करें


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com