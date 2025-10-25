शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (12:52 IST)

भारत बंदूक की नोंक पर व्यापार समझौते नहीं करता, बर्लिन में पीयूष गोयल ने किस पर साधा निशाना

Union Minister Piyush Goyal News : केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जर्मनी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई प्रमुख वैश्विक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। गोयल ने कहा कि पश्चिमी देश सिर्फ भारत पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, जबकि यूरोप खुद अमेरिका से रूस के तेल पर छूट मांग रहा है। गोयल ने कहा कि भारत जल्दबाजी में या सिर पर बंदूक तानकर व्यापार समझौते नहीं करता। गोयल ने कहा है कि भारत व्यापार समझौतों में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएगा। उन्होंने कहा कि भारत जरूरत से अधिक टैरिफ से निपटने के लिए नए बाजारों की तलाश कर रहा है।
 
गोयल ने कहा है कि भारत व्यापार समझौतों में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएगा। उन्होंने कहा कि भारत जरूरत से अधिक टैरिफ से निपटने के लिए नए बाजारों की तलाश कर रहा है। गोयल ने यह बात जर्मनी में हुए बर्लिन ग्लोबल डायलॉग कार्यक्रम में कही।

गोयल ने कहा कि व्यापार समझौते केवल टैरिफ या बाजार पहुंच के बारे में नहीं हैं, बल्कि विश्वास, दीर्घकालिक संबंधों का निर्माण करने और वैश्विक व्यापार सहयोग के लिए स्थाई ढांचे का निर्माण करने के बारे में हैं। गोयल की ये बात सुनकर वहां मौजूद यूके की ट्रेड मंत्री क्रिस ब्रायंट ने कहा कि उनकी छूट केवल रॉसनेफ्ट की एक सहायक कंपनी के लिए है।
ऐसे में गोयल ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत के पास भी तो रॉसनेफ्ट की एक सहायक कंपनी है, फिर हमें क्यों? गोयल ने जोर देकर कहा कि भारत अपनी आर्थिक नीतियों में स्वतंत्र और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखता है और किसी बाहरी दबाव में समझौता नहीं करेगा।

गोयल ने भरोसा जताया कि भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत है, 1.4 अरब युवा देश की ताकत हैं। इसके साथ ही बातचीत के दौरान पीयूष गोयल ने भारत की आर्थिक नीति भी साझा की, जिसमें अगले 20–25 वर्षों में देश को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। अपने बर्लिन दौरे के दौरान पीयूष गोयल ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की।
उन्होंने कहा कि जर्मनी में बसे भारतीय अपने कार्यक्षेत्र में शानदार योगदान दे रहे हैं और भारत की नई पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत में हो रहे आर्थिक सुधारों और बेहतर बिजनेस माहौल ने विदेशी निवेशकों का विश्वास मजबूत किया है। अब भारत वैश्विक निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन चुका है।
