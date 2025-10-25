शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Indore molestation case
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :इंदौर , शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (14:30 IST)

इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से छेड़छाड़, आरोपी अकील गिरफ्तार, CCTV कैमरे में कैद हुआ आरोपी

women cricketers molested in Indore
इंदौर में शहर की छवि धूमिल करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल, इंदौर में एक शख्‍स ने आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे डाला। दोनों खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्‍लेयर हैं। घटना विजय नगर में स्‍थित होटल रेडिसन ब्‍लू के पास हुई। दोनों प्‍लेयर्स पैदल ही कैफे की तरफ जा रहीं थी, इसी दौरान दोनों खिलाड़ियों को बाइक सवार मनचले ने न सिर्फ छेड़ा, बल्कि उन्हें गलत तरीके से छुआ भी।

बता दें कि शहर में आइसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजित हो रहा है। दोनों आस्ट्रेलियाई प्‍लेयर्स मैच में हिस्सा लेने इंदौर आईं हुईं हैं। पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर 30 साल के अकील नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अकील आजाद नगर का रहने वाला है।

क्‍या है पूरा घटनाक्रम : पुलिस ने बताया कि घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे खजराना रोड की है। आस्ट्रेलिया की दोनों महिला क्रिकेटर कैफे (द नेबरहुड) जा रहीं थी। होटल से करीब 500 मीटर (खजराना रोड) ही पहुंची थी कि सफेद शर्ट और काली कैप लगाए बाइक सवार पीछा करने लगा। उसने तेजी से आकर एक महिला क्रिकेटर को गलत तरीके से छू लिया। इस घटना से दोनों खिलाड़ी सहम गई और तुरंत आस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस से संपर्क करने का प्रयास किया। उन्होंने लाइव लोकेशन भेजकर मदद मांगी। संदेश मिलते ही डैनी सिमंस ने तुरंत टीएसएलओ दिपिन चक्रवर्ती और सुमति चंद्रा से संपर्क कर मदद के लिए कार रवाना कर दी।

अनजान शख्‍स ने की मदद : हालांकि इसी बीच खिलाड़ियों को असहज देखकर एक कार सवार व्यक्ति आगे आए और उनकी मदद की। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों से बात कर पुलिस अफसरों को फोन कर घटना बताई। एमआईजी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने घटना पर संज्ञान लेते हुए इंटेलीजेंस की खिंचाई की। शुक्रवार शाम पुलिस ने खजराना निवासी अकील को गिरफ्तार किया। अकील पर अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल वह आजाद नगर में रह रहा था। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने मनचले की बाइक के नंबर नोट कर लिए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी हिमानी मिश्रा और एसआई निधि रघुवंशी खिलाड़ियों से मिली और कथन लेकर शून्य पर एफआईआर दर्ज की।

फोन पर बताई आपबीती : दोनों महिला क्रिकेटरों ने डैनी सिमंस को लाइव लोकेशन के साथ एसओएस से नोटिफिकेशन भी भेजा था। यह आपातकालीन स्थिति का संकेत होता है। खिलाड़ी ने संदेश में लिखा कि एक आदमी पीछा कर रहा है। वह उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। डैनी सिमंस संदेश पढ़ ही रहे थे कि एक महिला क्रिकेटर का फोन आ गया। फिर उन्हें पूरी घटना बताई। घटना से दोनों खिलाड़ी सहम गईं और सुरक्षा अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद भारत से लेकर आस्ट्रेलिया तक के अधिकारी सकते में आ गए। सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस की शिकायत पर एमआईजी पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर आरोपित अकील को गिरफ्तार कर लिया है।
Edited By: Navin Rangiyal 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अफगानिस्तान ने उठाया भारत जैसा कदम, पानी के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान

अफगानिस्तान ने उठाया भारत जैसा कदम, पानी के लिए तरस जाएगा पाकिस्तानAfghanistan will stop Kunar River water: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर तालिबान सरकार ने भी भारत जैसा कदम उठाया है। अफगानिस्तान सरकार ने कुनार नदी पर बांध बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है। इसके चलते पाकिस्तान में पानी के प्रवाह पर रोक लग सकती है।

यूएन में सबकुछ ठीक नहीं, जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा जमकर निशाना

यूएन में सबकुछ ठीक नहीं, जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा जमकर निशानाExternal Affairs Minister S Jaishankar: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए शुक्रवार को कहा कि इनके अभाव में वैश्विक निकाय का कामकाज ‘अवरुद्ध’ हो गया है। भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

चूहे के कारण लगी प्रवेश के पेंटहाउस में आग, लेकिन स्‍मार्ट लॉक की वजह से गई जान, कितना खतरनाक है ये लॉक सिस्‍टम

चूहे के कारण लगी प्रवेश के पेंटहाउस में आग, लेकिन स्‍मार्ट लॉक की वजह से गई जान, कितना खतरनाक है ये लॉक सिस्‍टमहवा भी नहीं जा सकती थी पेंटहाउस में, फिर कैसे आ गए चूहे और लगी आग

आगरा में जुगाड़ की आतिशबाजी, जीवन पर पड़ी भारी, हादसे का CCTV आया सामने

आगरा में जुगाड़ की आतिशबाजी, जीवन पर पड़ी भारी, हादसे का CCTV आया सामनेFireworks incident case : आगरा के किरावली क्षेत्र के अभुआपुरा गांव में इस बार रोशनी पर्व पर अंधेरी छाया पड़ गई, यहां जुगाड़ के पटाखे के चक्कर में एक छात्र की मौत है गई। खुशियों के दीप के बीच सन्नाटा और चीखें गूंज उठीं। जहां हर घर में दीप जल रहे थे, वहीं एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। वहीं हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है।

ग़ाज़ा युद्धविराम एक 'जीवन रेखा' मगर वहां के अस्पताल अब भी जर्जर

ग़ाज़ा युद्धविराम एक 'जीवन रेखा' मगर वहां के अस्पताल अब भी जर्जरविश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुखिया डॉक्टर टैड्रॉस ऐडहेनॉम घेबरेयेसस ने आगाह किया है कि ग़ाज़ा में युद्धविराम की नाज़ुक स्थिति के बावजूद, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर अवस्था में है, जहां लाखों लोग अब भी तत्काल चिकित्सा और मानवीय ज़रूरतों का सामना कर रहे हैं। डॉक्टर टैड्रॉस ने युद्ध में ठहराव का स्वागत किया, लेकिन कहा कि संकट अभी ख़त्म नहीं हुआ है और ज़रूरतें बहुत अधिक हैं।

और भी वीडियो देखें

एक गलत अक्षर का बहुत महंगा झटका : साइबर अपराध पर लगाम के लिए नए नियम

एक गलत अक्षर का बहुत महंगा झटका : साइबर अपराध पर लगाम के लिए नए नियमसाइबर अपराधियों को अक्सर दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों में सक्रिय संगठित अपराध स्थलों से काम करते हुए पकड़ा गया है। साइबर अपराधियों को अक्सर दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों में सक्रिय संगठित अपराध स्थलों से काम करते हुए पकड़ा गया है। कुछ देशों में साइबर अपराध अब भी स्पष्ट रूप से 'साइबर अपराध' की क़ानूनी परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं और अन्तरराष्ट्रीय क़ानूनी सहयोग के तंत्रों का अभाव है, मगर साइबर अपराध तो तेज़ी से बढ़ रहा है।

इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से छेड़छाड़, आरोपी अकील गिरफ्तार, CCTV कैमरे में कैद हुआ आरोपी

इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से छेड़छाड़, आरोपी अकील गिरफ्तार, CCTV कैमरे में कैद हुआ आरोपीइंदौर में एक शख्‍स ने आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे डाला। दोनों खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्‍लेयर हैं। घटना विजय नगर में स्‍थित होटल रेडिसन ब्‍लू के पास हुई। दोनों प्‍लेयर्स पैदल ही कैफे की तरफ जा रहीं थी, इसी दौरान दोनों खिलाड़ियों को बाइक सवार मनचले ने न सिर्फ छेड़ा, बल्कि उन्हें गलत तरीके से छुआ भी।

भारत बंदूक की नोंक पर व्यापार समझौते नहीं करता, बर्लिन में पीयूष गोयल ने किस पर साधा निशाना

भारत बंदूक की नोंक पर व्यापार समझौते नहीं करता, बर्लिन में पीयूष गोयल ने किस पर साधा निशानाUnion Minister Piyush Goyal News : केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जर्मनी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई प्रमुख वैश्विक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। गोयल ने कहा कि पश्चिमी देश सिर्फ भारत पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, जबकि यूरोप खुद अमेरिका से रूस के तेल पर छूट मांग रहा है। गोयल ने कहा कि भारत जल्दबाजी में या सिर पर बंदूक तानकर व्यापार समझौते नहीं करता। गोयल ने कहा है कि भारत व्यापार समझौतों में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएगा।

जम्मू-कश्मीर में भाजपा ने कैसे जीती राज्यसभा सीट, क्या है 7 विधायकों की पहेली?

जम्मू-कश्मीर में भाजपा ने कैसे जीती राज्यसभा सीट, क्या है 7 विधायकों की पहेली?Jammu Rajyasabha Election : जम्मू कश्मीर में चौथी राज्यसभा सीट के लिए चले बेहद अहम मुकाबले में अंतिम संख्या राजनीतिक गणित से कम और राजनीतिक साजिशों से ज्‍यादा जुड़ी हुई है। भाजपा, जिसके पास जरूरी संख्याबल नहीं था, ने अपने उम्मीदवार सतपाल शर्मा को शानदार जीत दिलाई, यह जीत विपक्षी गठबंधन के 7 अहम वोटों के रहस्यमय ढंग से गायब होने या गलत दिशा में जाने से मिली। इस नतीजे ने 7 विधायकों पर संदेह गहरा दिया है, जिनके वोट तय रास्ते से भटक गए प्रतीत होते हैं।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com