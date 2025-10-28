मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Cyclone Montha landfall Andhra, Odisha, Bengal on heavy rainfall alert
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 (00:31 IST)

Cyclone Montha को लेकर जारी हुआ अलर्ट, ट्रेनें रद्द, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

cyclone
Cyclone Montha News : चक्रवात मोन्था के ओडिशा और आंध्रप्रदेश तट से टकराने की संभावना है। इसे देखते हुए आईएमडी अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान के चलते तटीय इलाकों में तेज बारिश और 90–110 km/h की रफ्तार तक के तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है।
तूफान को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करवाना शुरू कर दिया है और रेड अलर्ट जारी होने के बाद कई जिलों में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र अगले दो दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं।

आंध्रप्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चक्रवात 'मोन्था' पर अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में इतने शक्तिशाली चक्रवात का बनना करीब दो दशक बाद देखा जा रहा है। IMD ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करें, समुद्र तटों पर न जाएं।
कई राज्यों में अलर्ट 
दक्षिणी ओडिशा हाई अलर्ट पर है। यहां अग्निशमन की 123 टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ 30 अक्टूबर तक तटीय आंध्रप्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोठागुडेम और महबूबाबाद जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्रप्रदेश के काकीनाडा, कोनासीमा, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, बापटला, प्रकाशम और नेल्लोर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 
 
30 से अधिक ट्रेनों को किया गया रद्द 
चक्रवात 'मोन्था' के खतरे को देखते हुए पूर्वतट रेलवे ने 30 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ के मार्ग में बदलाव किया है। विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर रूट की कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने चौबीसों घंटे निगरानी और आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

असम में क्यों लागू नहीं होगा SIR, कांग्रेस का भी आया रिएक्शन

असम में क्यों लागू नहीं होगा SIR, कांग्रेस का भी आया रिएक्शनमुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद शुरू होगी। SIR के दूसरे चरण में असम को शामिल न किए जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारतीय नागरिकता कानून में असम के लिए अलग प्रावधान हैं।

SIR क्या है बिहार के बाद कौनसे 12 राज्यों में होगा लागू, CEC ज्ञानेश कुमार ने क्या बताया

SIR क्या है बिहार के बाद कौनसे 12 राज्यों में होगा लागू, CEC ज्ञानेश कुमार ने क्या बतायामुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद शुरू होगी। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में एसआईआर कराया जाएगा।

मुस्कान का नीला ड्रम, सोनम रघुवंशी की क्रूरता के बाद दिल्ली की शातिर अमृता, लिव इन पार्टनर की हत्या को हादसे बदलने की कोशिश, दिमाग को हिलाने वाली साजिश

मुस्कान का नीला ड्रम, सोनम रघुवंशी की क्रूरता के बाद दिल्ली की शातिर अमृता, लिव इन पार्टनर की हत्या को हादसे बदलने की कोशिश, दिमाग को हिलाने वाली साजिशकत्ल कर नीले ड्रम में पति को दफ्न करने वाली मुस्कान या पति को हनीमून पर ले जाकर जान लेने की आरोपी सोनम रघुवंशी की क्रूरता की साजिश तो आपको याद होगी, लेकिन अब दिल्ली की अमृता की ऐसी कहानी सामने आई है, जो दिमाग को हिलाकर रख देगी। उसने लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतारने का जो प्लान तैयार किया, साजिश की कहानी पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गला दबाकर मारा, शरीर पर लगाया घी और फिर...।

फर्जी लेफ्टिनेंट बन किया लेडी डॉक्टर से रेप, होश आया तो निकला डिलिवरी ब्‍वॉय, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

फर्जी लेफ्टिनेंट बन किया लेडी डॉक्टर से रेप, होश आया तो निकला डिलिवरी ब्‍वॉय, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्तीडिलिवरी ब्वॉय फर्जी लेफ्टिनेंट फिर महिला डॉक्टर से रेप किया। दिल्ली में यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर की डिलिवरी ब्वॉय से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। जहां एक डिलिवरी ब्वॉय ने फर्जी लेफ्टिनेंट बनकर एक महिला डॉक्टर को जाल में फंसाया। फिर उसके साथ रेप किया।

CM योगी के खिलाफ महंगा पड़ा बयान, सुल्तानपुर के प्रभारी CMS सस्पेंड, FIR भी दर्ज

CM योगी के खिलाफ महंगा पड़ा बयान, सुल्तानपुर के प्रभारी CMS सस्पेंड, FIR भी दर्जControversial statement case : उत्‍तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान देना सुल्तानपुर जिले के बिरसिंहपुर संयुक्त अस्पताल के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) डॉ. भास्कर प्रसाद को भारी पड़ गया। विवादित बयान के बाद प्रभारी सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद को राज्यपाल के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरना-प्रदर्शन कर रहे थे उसी दौरान सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद ने यह विवादित बयान दिया था।

और भी वीडियो देखें

एसिड अटैक की कहानी पलटी, छात्रा का पिता गिरफ्तार, बलात्कार की शिकायत का लेना चाहता था बदला

एसिड अटैक की कहानी पलटी, छात्रा का पिता गिरफ्तार, बलात्कार की शिकायत का लेना चाहता था बदलादिल्ली में छात्रा पर ‘तेजाब’ हमले वाली कहानी में नया मोड़ आ गया है। मीडिया खबरों के अनुसार आरोप लगाने वाली कॉलेज छात्रा ने अपने पिता के कहने पर झूठ बोला था, क्योंकि उसका पिता अपने खिलाफ बलात्कार की शिकायत का बदला लेना चाहता था।

पुणे से संदिग्ध आतंकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरकर को ATS ने किया गिरफ्तार, बना रहा था आतंकी हमलों की योजना

पुणे से संदिग्ध आतंकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरकर को ATS ने किया गिरफ्तार, बना रहा था आतंकी हमलों की योजनामहाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने सोमवार को पुणे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया। मीडिया खबरों के मुताबिक उस पर पाकिस्तान के अलकायदा जैसे प्रतिबंधित संगठनों से कथित संबंध होने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में भूमिका निभाने का आरोप है।

महेन्द्र नागर को भाजपा ने पार्टी से निकाला, जमीन विवाद में किसान को कुचला था

महेन्द्र नागर को भाजपा ने पार्टी से निकाला, जमीन विवाद में किसान को कुचला थामध्यप्रदेश के गुना जिले में किसान की हत्या के आरोप में भाजपा ने नेता महेंद्र नागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। महेंद्र नागर पर आरोप है कि उन्होंने किसान रामस्वरूप को पहले अपने साथियों के साथ जानलेवा हमला किया था। फिर थार गाड़ी से रौंद डाला।

सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर एक्शन के विरोध में परिवार के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे व्यापारी

सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर एक्शन के विरोध में परिवार के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे व्यापारीपॉश इलाके शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट में 661/6 में अवैध कॉम्प्लेक्स की 22 दुकानों के ध्वस्तीकरण के बाद सैकड़ों व्यापारियों की धड़कनें तेज हो गई है, क्योंकि अब आवास विकास परिषद 31 और आवासीय प्लॉटों पर बनी इमारतों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है।

कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध होगी सख्त कार्रवाई, गुना की घटना पर बोले CM मोहन यादव

कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध होगी सख्त कार्रवाई, गुना की घटना पर बोले CM मोहन यादवगुना के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने की घटना संज्ञान में आई है। मैं परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने इस प्रकरण में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com