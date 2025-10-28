एसिड अटैक की कहानी पलटी, छात्रा का पिता गिरफ्तार, बलात्कार की शिकायत का लेना चाहता था बदला

कत्ल कर नीले ड्रम में पति को दफ्न करने वाली मुस्कान या पति को हनीमून पर ले जाकर जान लेने की आरोपी सोनम रघुवंशी की क्रूरता की साजिश तो आपको याद होगी, लेकिन अब दिल्ली की अमृता की ऐसी कहानी सामने आई है, जो दिमाग को हिलाकर रख देगी। उसने लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतारने का जो प्लान तैयार किया, साजिश की कहानी पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गला दबाकर मारा, शरीर पर लगाया घी और फिर...।