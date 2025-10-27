सोमवार, 27 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (18:12 IST)

Delhi UPSC aspirant murder : मुस्कान का नीला ड्रम, सोनम रघुवंशी की क्रूरता के बाद दिल्ली की शातिर अमृता, लिव इन पार्टनर की हत्या को हादसे बदलने की कोशिश, दिमाग को हिलाने वाली साजिश

Amritas crime story
कत्ल कर नीले ड्रम में पति को दफ्न करने वाली मुस्कान या पति को हनीमून पर ले जाकर जान लेने की आरोपी सोनम रघुवंशी की क्रूरता की साजिश तो आपको याद होगी, लेकिन अब दिल्ली की अमृता की ऐसी कहानी सामने आई है, जो दिमाग को हिलाकर रख देगी। उसने लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतारने का जो प्लान तैयार किया, साजिश की कहानी पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गला दबाकर मारा, शरीर पर लगाया घी और फिर...।
लाश मिली तो समझा गया कि ब्लास्ट से शॉर्ट सर्किट से गई जान  
देश की राजधानी के गांधी विहार इलाके में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले 32 साल के एक युवक रामकेश मीणा की लाश जले हुए एक फ्लैट से बरामद हुई थी। प्रारंभिक जांच में माना गया कि एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण से घर में आग लगी और एलपीजी सिलेंडर में धमाका भी हो गया।
 
तीन लोगों को गिरफ्तारी के बाद खुला राज 
मीणा की लाश मिलने के कई दिन बाद पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपी उसकी 21 साल की लिव इन पार्टनर अमृता चौहान है जो फॉरेंसिंक साइेंस में बीएससी कर चुकी है। अमृता के पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप   और उसके दोस्त संदीप कुमार को भी पकड़ा गया है। तीनों उत्तर प्रदेश को मुरादाबाद के रहने वाले हैं। 
 
प्राइवेट वीडियो बना कत्ल का कारण
जांच में यह बात सामने आई कि अमृता और रामकेश मीणा मई से एक साथ लिव इन पार्टनर के तौर पर रह रहे थे। अमृता को एक दिन पता चला कि रामकेश मीणा ने चुपके से उसके प्राइवेट वीडियो बना लिए हैं। अमृता ने रामकेश को इन्हें डिलीट करने को कहा, लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं था। कई बार कहने के बाद भी जब रामकेश नहीं माना तो अमृता ने पुलिस से शिकायत करने की उसने कत्ल की साजिश रची। इसे लिए उसने अपने पुराने प्रेमी को भी साथ लिया। पुराने प्रेमी सुमित के साथ करीबी दोस्त संदीप के साथ मिलकर पूरे प्लान को तैयार किया।  
 
ऐसे हुआ कत्ल की साजिश का खुलासा
पुलिस ने कत्ल की साजिश की जो कहानी बताई उसके मुताबिक 5-6 अक्टूबर की रात तीनों मुरादाबाद से दिल्ली फ्लैट में पहुंचे। गांधी विहार में एक इमारत की चौथी मंजिल पर पहुंचे जहां रामकेश रहकर आईएएस-आईपीएस बनने की तैयारी करता था। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पता चला कि धमाके से कुछ देर पहले दो मास्क लगाए लोग इमारत में घुसे थे। उनके पीछे एक लड़की भी थी। इनके निकलने के कुछ देर बाद ही वहां धमाके के साथ आग लग जाती है। पुलिस को शक हुआ और जांच की सुई आगे बढ़ी। 
 
कॉल डिटेल्स से खुला राज
फॉरेंसिक जांच में कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिससे जिससे पता लगा कि हादसा नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस ने जब मीणा के लिव इन पार्टनर की पड़ताल शुरू की और उसके मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि घटना के समय वह आसपास ही थी। कॉल डिटेल्स से पूरी जांच का खुलासा हुआ।

अमृता की गिरफ्तारी के लिए मुरादाबाद में कई जगहों पर छापेमारी की और 18 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसने अपना गुनाह कबूल किया कि किस तरह उसने अपने पूर्व प्रेमी सुमित और उसके दोस्त संदीप के साथ पहले मीणा की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर आग में जला दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक हार्ड डिस्क, एक ट्रॉलली बैग, मीणा की शर्ट और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। अमृता के खुलासे के बाद सुमित को 21 अक्टूबर और संदीप को 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।   
 
पुलिस के  सामने बताई साजिश की कहानी
पुलिस के सामने अमृता ने साशिज की पूरी कहानी बयां कि। उसने बताया कि वह अपने पूर्व पेमी के साथ मीणा के फ्लैट में पहुंची और रामकेश की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके बाद उन्होंने उसके शरीर पर घी, तेल और शराब उड़ेल दिया ताकि उसकी बॉडी पूरी तरह आग से जल जाए। इसके बाद उन्होंने गैस सिलेंडर का वॉल्व खोल दिया और तेजी से वहां से निकल गए। कमरे में एलपीजी गैस भरते ही वहां जोरदार धमाका हुआ और सबकुछ जलकर राख हो गया। 
 
गेट को अंदर से कैसे किया बंद 
अमृता ने बताया कि सुमित एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम करता है और उसी ने सिलेंडर से धमाके का इंतजाम किया। बाहर निकलने से पहले तीनों ने बाहर निकलने के बाद लोहे के गेट में मौजूद छोटे छेद से गेट को अंदर से बंद कर दिया ताकि किसी को शक ना हो कि बाहर से कोई अंदर आया था। गैस लीक करने से पहले उन्होंने मीणा का हार्ड डिस्क और लैपटॉप जैसे सामान को वहां से उठा लिया था ताकि उसके वीडियो को नष्ट कर सके। Edited by : Sudhir Sharma 
