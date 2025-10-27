Election Commission : 12 राज्यों में शुरू होगा SIR का दूसरा फेज, EC ने बताया कैसी है तैयारी

बिहार चुनाव के बाद अब देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की शुरुआत होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज हम यहां स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दूसरे चरण की शुरुआत के ऐलान के लिए मौजूद हैं। SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) का दूसरा चरण 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। मैं बिहार के मतदाताओं को शुभकामनाएं देता हूं। और उन 7.5 करोड़ मतदाताओं को नमन करता हूं, जिन्होंने इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई और इसे सफल बनाया।





मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में हाल ही में हुई SIR प्रक्रिया में एक भी अपील दर्ज नहीं की गई, जो अधिकारियों और मतदाताओं के बीच प्रभावी समन्वय को दर्शाता है।ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस चरण में मतदाता सूची के अपडेशन, नए वोटरों के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का काम किया जाएगा।





ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत के मतदाता सूचियों का रखरखाव निर्वाचन आयोग द्वारा ERO और BLO के माध्यम से किया जाता है, जहां औसतन प्रत्येक 1,000 मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद्र निर्धारित होता है। ERO, जो आमतौर पर उप-मंडलाधिकारी (Sub-Divisional Magistrate) होते हैं, मतदाता सूची तैयार करने की ज़िम्मेदारी निभाते हैं, किसी भी आपत्ति या अपील को राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी (State CEO) तक ले जाया जा सकता है।





ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जिन राज्यों में SIR प्रक्रिया चल रही है, उनकी मतदाता सूचियां आधी रात को फ्रीज कर दी जाएंगी। BLO वर्तमान मतदाता विवरण के साथ विशिष्ट गणना प्रपत्र वितरित करेंगे, मतदाता यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनका या उनके माता-पिता का नाम 2003 की सूची में था या नहीं—यदि हां तो किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है, 2002-2004 की मतदाता सूचियां स्व-सत्यापन के लिए http://voters.eci.gov.in पर उपलब्ध होंगी। Edited by : Sudhir Sharma