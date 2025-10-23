गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. SIR process begins in 5 more states After Bihar
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (20:10 IST)

बिहार के बाद 5 और राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू, 2026 में होंगे विधानसभा चुनाव

ECI
SIR process begins in five states: चुनाव आयोग ने बिहार के बाद 5 और राज्यों में एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन सभी राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में आयोजित CEOs और DEOs की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक में SIR की सभी बारीकियों और इसकी जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही चुनावी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। उल्लेखनीय है कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया काफी विवादों में रही थी।
 
इन राज्यों में होंगे चुनाव : बिहार के बाद अब असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन राज्यों में मार्च-अप्रैल 2'25 में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयुक्तों के साथ मिलकर इसके लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की। 
 
उन्होंने इस संबंध में राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों तथा संबंधित राज्यों के चुनाव अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता पर ज्यादा जोर दिया है। चुनाव आयोग ने डिजिटल माध्यमों के ज्यादा से ज्यादा प्रयोगी और शिकायत निवारण के त्वरित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए हैं। 
 
क्या है एसआईआर प्रक्रिया : एसआईआर प्रक्रिया का पूरा नाम 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' या विशेष सघन पुनरीक्षण है। यह भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of Indi) द्वारा मतदाता सूची को त्रुटिहीन और पूरी तरह से अपडेट करने के लिए शुरू की गई एक व्यापक प्रक्रिया है। यह नियमित रूप से होने वाले संक्षिप्त पुनरीक्षण से अलग है। इस प्रक्रिया का मुख्‍य उद्देश्य मतदाता सूची से मृतक, डुप्लीकेट या अपात्र मतदाताओं के नामों को हटाना और छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम जोड़ना है। ताकि सूची पूरी तरह से सटीक और शुद्ध हो।
 
यह एक गहन और व्यापक अभियान है, जिसमें पिछली बार के गहन पुनरीक्षण (जो कई राज्यों में 2002-2003 के आसपास हुआ था) के बाद से बनी मतदाता सूची को एक तरह से नए सिरे से तैयार किया जाता है। इसमें बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करते हैं। इस प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए पुनः फॉर्म जमा करने होते हैं। उन मतदाताओं को, जिनका नाम पिछली बार के गहन पुनरीक्षण के बाद जोड़ा गया था, अपनी पात्रता और नागरिकता साबित करने के लिए जन्मतिथि/जन्मस्थान से जुड़े दस्तावेज (जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, या चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज) जमा करने की आवश्यकता होती है।
 
यह प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 (3) के तहत और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के व्यापक विवेकाधीन अधिकारों के तहत की जाती है। चुनाव आयोग ने सबसे पहले बिहार में SIR प्रक्रिया शुरू की, जिसके बाद अब इसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत को मजबूत करना है, लेकिन दस्तावेजीकरण की आवश्यकता के कारण कई राजनीतिक दलों ने इसको लेकर चिंता जताई है। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

तेजस MK1-A की डिलीवरी रुकी, इजराइल ने क्यों नहीं दिया रडार का सोर्स कोड, कहीं हो ना जाए अमेरिका और फ्रांस जैसी परेशानी

तेजस MK1-A की डिलीवरी रुकी, इजराइल ने क्यों नहीं दिया रडार का सोर्स कोड, कहीं हो ना जाए अमेरिका और फ्रांस जैसी परेशानीतेजस MK1A भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर इसके लिए अड़चन बन रहा है। न्यूज 18 की एक खबर के मुताबिक इजराइल के साथ समझौते के तहत DRDO इस रडार का लाइसेंस प्रोडक्शन करता है। यही रडार तेजस विमानों में भी लगाया गया है। तेजस Mk1A एक एडवांस विमान है। इसके हथियारों और रडार को कनेक्ट करने में परेशानी आ रही है।

महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या अभी भी घमासान, लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या बोले अशोक गहलोत

महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या अभी भी घमासान, लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या बोले अशोक गहलोतबिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में क्या सबकुछ ठीक चल रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और एआईसीसी बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कई नेताओं के बयान भी सामने आए।

घोर नाइंसाफी, शांति के नोबल पुरस्कार के असली हकदार तो ट्रंप ही थे

घोर नाइंसाफी, शांति के नोबल पुरस्कार के असली हकदार तो ट्रंप ही थेआठ महीने। आठ युद्ध। इनमें से कुछ युद्ध तो अब विश्वयुद्ध या परमाणु युद्ध का खौफ पैदा कर रहे थे। ऐसी हालात में इन सभी युद्धों का युद्धविराम। इन युद्धविरामों का मतलब जान-माल की भारी तबाही को रोकना है। आसान नहीं है ये काम। मेरी समझ से तो यह असंभव है।

बेरहम भाभी का खौफनाक कारनामा, देवर का काट दिया प्राइवेट पार्ट, दिवाली की रात बेडरुम में बुलाया और कर दिया खेल

बेरहम भाभी का खौफनाक कारनामा, देवर का काट दिया प्राइवेट पार्ट, दिवाली की रात बेडरुम में बुलाया और कर दिया खेलदिवाली की रात एक बेरहम भाभी ने अपने देवर के साथ वो कारनामा कर दिया कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। अपने बेडरूम में देवर को बुलाकर भाभी ने एक खौफनाक काम को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, कारनामा करने के बाद ये बेरहम भाभी फरार हो गई। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

जैश-ए-मोहम्मद महिलाओं को बनाएगा जिहादी, 500 रुपए में बनेंगी आतंकी, मसूद अजहर की बेटी देगी ट्रेनिंग

जैश-ए-मोहम्मद महिलाओं को बनाएगा जिहादी, 500 रुपए में बनेंगी आतंकी, मसूद अजहर की बेटी देगी ट्रेनिंगभारत से ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान के आतंकी संगठन नई-नई साजिशें रच रहे हैं। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने महिलाओं की भर्ती और फंड जुटाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन ट्रेनिंग 'तुफ़त अल-मुमिनात' शुरू की है। रिपोर्टों के मुताबिक इस कोर्स में शामिल होने वाले हर महिला प्रतिभागी से 500 पाकिस्तानी रुपए (PKR) जमा कराए जा रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

LIVE: तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के CM फेस, घोषणा पत्र 28 अक्टूबर को

LIVE: तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के CM फेस, घोषणा पत्र 28 अक्टूबर कोLatest News Today Live Updates in Hindi : महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को राजद नेता तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीएम फेस बनाने का एलान किया गया। पल पल की जानकारी...

महिला जेम्सबॉन्ड अन्ना चैपमैन फिर काम पर लौटीं, जानिए कौन है यह करिश्माई रूसी जासूस

महिला जेम्सबॉन्ड अन्ना चैपमैन फिर काम पर लौटीं, जानिए कौन है यह करिश्माई रूसी जासूसWho is Anna Chapman: रूस की प्रसिद्ध जासूस अन्ना चैपमैन (Anna Chapman) एक बार फिर अपने 'पुराने काम' पर लौट आई हैं। 43 वर्षीय अन्ना चैपमैन का असली नाम अन्ना रोमानोवा है। उन्हें एक महत्वपूर्ण मिशन के तहत 'म्यूजियम ऑफ रशियन इंटेलिजेंस' का प्रमुख बनाया गया है।

CM योगी के नेतृत्व में UP को मिल रही नई उड़ान, फोकस सेक्टर डेस्क में आएंगे करोड़ों रुपए के निवेश

CM योगी के नेतृत्व में UP को मिल रही नई उड़ान, फोकस सेक्टर डेस्क में आएंगे करोड़ों रुपए के निवेशUttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश अब सिर्फ देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं, बल्कि भारत की सबसे तेज़ी से उभरती निवेश भूमि बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इन्वेस्ट यूपी द्वारा किए जा रहे नवाचारपूर्ण प्रयासों ने प्रदेश को निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बना दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर इन्वेस्ट यूपी द्वारा गठित फोकस सेक्टर डेस्क अब प्रदेश में करोड़ों रुपए के निवेश को जुटाने में सफल रही है।

मुख्यमंत्री योगी ने की अग्निशमन विभाग की समीक्षा, बोले- सर्विस को अधिक सशक्त और आधुनिक बनाया जाए

मुख्यमंत्री योगी ने की अग्निशमन विभाग की समीक्षा, बोले- सर्विस को अधिक सशक्त और आधुनिक बनाया जाएChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विस्तार और शहरीकरण की गति को देखते हुए अग्निशमन विभाग की संरचना को अधिक सशक्त, आधुनिक तथा जनसुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि फायर सर्विस को केवल आग बुझाने तक सीमित न रखकर इसे आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपात सेवाओं के समेकित स्वरूप में विकसित किया जाए।

UP में योगी सरकार की नीतियों को 'अन्नदाता का साथ', 35 हजार मीट्रिक टन से ज्‍यादा हुई धान की खरीद

UP में योगी सरकार की नीतियों को 'अन्नदाता का साथ', 35 हजार मीट्रिक टन से ज्‍यादा हुई धान की खरीदUttar Pradesh News : योगी सरकार की नीतियों को अन्नदाता किसानों का साथ मिल रहा है। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। खरीद सत्र 2025-26 में धान बिक्री के लिए पहली सितंबर से किसानों द्वारा पंजीकरण शुरू किया गया। 23 अक्टूबर (सुबह 12 बजे) तक 1,37,166 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। यह केंद्र किसानों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह खरीदारी कर रही है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com