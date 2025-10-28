पुणे से संदिग्ध आतंकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरकर को ATS ने किया गिरफ्तार, बना रहा था आतंकी हमलों की योजना

पुलिस ने अदालत को बताया कि जुबैर हंगरकर कथित तौर पर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल था और महाराष्ट्र और अन्य शहरों में आतंकी हमलों की योजना बना रहा था। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma