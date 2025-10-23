गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (16:59 IST)

दिवाली से लौटने और छठ पूजा की रवानगी से ट्रेनों में भारी वेटिंग, बस का किराया 5300 रुपए तक, यात्री परेशान

kumbh crowd
दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा जैसे त्‍योहार ने ट्रेनों और बसों की हालत खराब कर दी है। बसों से लेकर ट्रेनों में बेतहाशा भीड़ हो रही है। इस पर बस वालों ने अपना किराया कई गुना बढ़ा दिया है। दरअसल, इंदौर में बसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों परिवार सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के लिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इंदौर से दिवाली मनाने के लिए दूसरे राज्‍यों में अपने घर गए थे, वे लौट रहे हैं। ऐसे में ट्रेनों में कुछ श्रेणी की बुकिंग बंद कर दी गई है। जबकि बसों ने किराया बढ़ा दिया है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी हो रही है।

छठ पूजा पर ट्रेनों में भारी वेटिंग : दिवाली के बाद छठ पूजा के चलते ट्रेनों में भारी वेटिंग है तो बसों का किराया भी आसमान छू रहा है। मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर में बसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों परिवार सूर्योपासना के महापर्व छठ पूजा के लिए जा रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में कुछ श्रेणी की बुकिंग बंद कर दी गई है।

पटना के लिए स्लीपर में 111 वेटिंग : बता दें कि 25 अक्टूबर से छठ पर्व का आगाज हो रहा है। इंदौर के लोग बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश अपने पैतृक घर की ओर कूच कर रहे हैं। बिहार के पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसमें गुरुवार के लिए स्लीपर में 111 वेटिंग है तो प्रयागराज जाने वाली डॉ. आंबेडकर नगर प्रयागराज ट्रेन में 75 तक वेटिंग है। गया जाने वाली हावड़ा-शिप्रा एक्सप्रेस में गुरुवार के लिए स्लीपर और 3 एसी की बुकिंग बंद है। बुधवार को इंदौर से पटना के रवाना हुई ट्रेन में भी भारी भीड़ देखी गई।

आसमान छू रहा बस का किराया : बिहार के लिए शहर से बसें कम संचालित हो रही हैं। गुरुवार को दो स्लीपर बसें पटना के लिए रवाना होगी। एक का किराया 4300 तो दूसरी का 5300 रुपए है। हर बार त्योहारों पर इसी तरह बस ऑपरेटर अधिक किराया वसूली करते हैं, लेकिन अधिकारी लगाम नहीं लगा पाते हैं।

दिवाली से रिटर्न्‍स वालों की भीड़ : दिवाली के लिए 17-18 अक्टूबर से दिल्ली, मुंबई, पुणे से इंदौर आने की ट्रेनों में भीड़ रही तो अब 25 और 26 अक्टूबर को इंदौर से इन शहरों की ओर जाने वालों की भीड़ है। 25 अक्टूबर को इंदौर-मुंबई अवंतिका एक्सप्रेस में सेकंड और फर्स्ट एसी की बुकिंग बंद है। इसी ट्रेन में 26 को एसी श्रेणी की बुकिंग बंद है। इंदौर-पुणे दौंड एक्सप्रेस में एसी श्रेणी की बुकिंग बंद है। इंदौर-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 25 को एसी श्रेणी की बुकिंग नहीं हो रही है। डॉ. आंबेडकर नगर-नई दिल्ली ट्रेन में सेकंड और फर्स्ट एसी की बुकिंग बंद है।

अक्टूबर के पहले सप्ताह तक इंदौर से मुंबई के लिए खाली चलने वाली तेजस ट्रेन भी अब पूरी तरह पैक चल रही है। 30 अक्टूबर तक इस ट्रेन में भी वेटिंग है। अंवतिका एक्सप्रेस के हर कोच में बुधवार को यात्रियों की भीड़ नजर आई। जो स्पेशल ट्रेनें रेलवे संचालित कर रहा है। वे भी पूरी तरह पैक जा रही है,हालांकि दिल्ली, मुबंई से आने वाली ट्रेनों में अब आसानी से टिकट मिल रहे है। दीपावाली के समय गुजरात से इंदौर, उज्जैन के लिए काफी पर्यटक आते है। इस कारण गुजरात रुट पर चलने वाली ट्रेनों में भी टिकट आसानी से नहीं मिल रहे है।
तेजस MK1-A की डिलीवरी रुकी, इजराइल ने क्यों नहीं दिया रडार का सोर्स कोड, कहीं हो ना जाए अमेरिका और फ्रांस जैसी परेशानी

तेजस MK1-A की डिलीवरी रुकी, इजराइल ने क्यों नहीं दिया रडार का सोर्स कोड, कहीं हो ना जाए अमेरिका और फ्रांस जैसी परेशानीतेजस MK1A भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर इसके लिए अड़चन बन रहा है। न्यूज 18 की एक खबर के मुताबिक इजराइल के साथ समझौते के तहत DRDO इस रडार का लाइसेंस प्रोडक्शन करता है। यही रडार तेजस विमानों में भी लगाया गया है। तेजस Mk1A एक एडवांस विमान है। इसके हथियारों और रडार को कनेक्ट करने में परेशानी आ रही है।

महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या अभी भी घमासान, लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या बोले अशोक गहलोत

महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या अभी भी घमासान, लालू और तेजस्वी से मुलाकात के बाद क्या बोले अशोक गहलोतबिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में क्या सबकुछ ठीक चल रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और एआईसीसी बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कई नेताओं के बयान भी सामने आए।

घोर नाइंसाफी, शांति के नोबल पुरस्कार के असली हकदार तो ट्रंप ही थे

घोर नाइंसाफी, शांति के नोबल पुरस्कार के असली हकदार तो ट्रंप ही थेआठ महीने। आठ युद्ध। इनमें से कुछ युद्ध तो अब विश्वयुद्ध या परमाणु युद्ध का खौफ पैदा कर रहे थे। ऐसी हालात में इन सभी युद्धों का युद्धविराम। इन युद्धविरामों का मतलब जान-माल की भारी तबाही को रोकना है। आसान नहीं है ये काम। मेरी समझ से तो यह असंभव है।

बेरहम भाभी का खौफनाक कारनामा, देवर का काट दिया प्राइवेट पार्ट, दिवाली की रात बेडरुम में बुलाया और कर दिया खेल

बेरहम भाभी का खौफनाक कारनामा, देवर का काट दिया प्राइवेट पार्ट, दिवाली की रात बेडरुम में बुलाया और कर दिया खेलदिवाली की रात एक बेरहम भाभी ने अपने देवर के साथ वो कारनामा कर दिया कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। अपने बेडरूम में देवर को बुलाकर भाभी ने एक खौफनाक काम को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, कारनामा करने के बाद ये बेरहम भाभी फरार हो गई। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

जैश-ए-मोहम्मद महिलाओं को बनाएगा जिहादी, 500 रुपए में बनेंगी आतंकी, मसूद अजहर की बेटी देगी ट्रेनिंग

जैश-ए-मोहम्मद महिलाओं को बनाएगा जिहादी, 500 रुपए में बनेंगी आतंकी, मसूद अजहर की बेटी देगी ट्रेनिंगभारत से ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान के आतंकी संगठन नई-नई साजिशें रच रहे हैं। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने महिलाओं की भर्ती और फंड जुटाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन ट्रेनिंग 'तुफ़त अल-मुमिनात' शुरू की है। रिपोर्टों के मुताबिक इस कोर्स में शामिल होने वाले हर महिला प्रतिभागी से 500 पाकिस्तानी रुपए (PKR) जमा कराए जा रहे हैं।

दीपावली पर बोरे भर सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने पहुंचा किसान, गिफ्ट देख डबल हुई खुशी

दीपावली पर बोरे भर सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने पहुंचा किसान, गिफ्ट देख डबल हुई खुशीchhatisgarh Viral news : छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दीपावली के दिन एक किसान अपनी बेटी के साथ बोरे में सिक्के लेकर दो पहिया खरीदने पहुंचा। उसने एक स्कूटी पसंद की और सिक्कों से भरी बोरी शो रूम संचालक को थमा दी। शोरूम संचालक ने व्यस्त समय में भी सहृदयता दिखाते हुए न सिर्फ किसान स्कूटी दी बल्कि गिफ्ट देकर उसकी खुशी को दोगुना कर दिया।

नए MY Hospital के डिजाइन को मंजूरी, 1700 बिस्तरों का होगा नया अस्‍पताल, 3 साल में बनेगा, ये होगी खासियत

नए MY Hospital के डिजाइन को मंजूरी, 1700 बिस्तरों का होगा नया अस्‍पताल, 3 साल में बनेगा, ये होगी खासियतइंदौर का एमवायएच अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्‍पताल है। यह करीब 75 साल पुराना है और पूरे प्रदेश से लाखों लोग यहां अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। अब एक नया एमवाय अस्‍पताल भवन बनने का प्‍लान किया गया है। इस नए भवन में कई विशेषताएं होंगी।

Uttarakhand : मुख्यमंत्री धामी पहुंचे केदारनाथ धाम, प्रदेशवासियों के लिए की सुख-समृद्धि की कामना

Uttarakhand : मुख्यमंत्री धामी पहुंचे केदारनाथ धाम, प्रदेशवासियों के लिए की सुख-समृद्धि की कामनाChief Minister Pushkar Singh Dhami News : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कपाटबंदी के मौके पर श्री केदारनाथ धाम पहुंच प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। सनातन आस्था का प्रमुख केंद्र केदारनाथ मंदिर के कपाट गुरुवार को शीतकाल के लिए विधि-विधान के साथ बंद हो गए हैं। उन्होंने श्री केदारनाथ धाम में विशेष पूजा-अर्चना करते हुए, प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की।

चित्रकूट में लगा गधा मेला, 1.05 लाख में बिका 'सनी देओल', कितने में बिका 'सलमान'

चित्रकूट में लगा गधा मेला, 1.05 लाख में बिका 'सनी देओल', कितने में बिका 'सलमान'Chitrakut Gadha Mela : चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर लगे गधा मेले में फिल्मी नामों वाले गधों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस मेले में सनी देओल नाम का गधा 1.05 लाख में बिका। वही सलमान खान नामक गधे के 90 हजार रुपए मिले।

दिवाली के बाद इंदौर में वायरल बुखार का विस्फोट, MY समेत कई अस्‍पतालों में मरीजों की कतार, क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स

दिवाली के बाद इंदौर में वायरल बुखार का विस्फोट, MY समेत कई अस्‍पतालों में मरीजों की कतार, क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्सइंदौर में दिवाली के बाद वायरल बुखार और मौसदी सर्दी- खांसी का विस्‍फोट हुआ है। प्रदेश के सबसे बडे अस्‍पताल एमवाय, जिला अस्‍पताल समेत प्राइवेट क्‍लिनिक पर मरीजों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्‍या डेढ़ गुना तक पहुंच गई है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
