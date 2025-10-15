रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को हाईकोर्ट से झटका, चौथी बीवी को हर माह देना होगा 30000 गुजारा भत्‍ता

Mohibullah Nadvi Maintenance Case : इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को अपनी चौथी पत्नी रुमाना नदवी को 30000 रुपए हर महीने अंतरिम गुजारा भत्ता (भरण-पोषण) देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नदवी 55000 रुपए जमा करें। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपने वैवाहिक विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए हाईकोर्ट के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र भेज दिया है और इसके लिए 3 महीने का समय दिया है। कोर्ट ने नदवी को चेतावनी दी कि अगर समय पर भरण-पोषण का भुगतान नहीं करते हैं या मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र में 3 महीने में समझौता नहीं होता है तो मामला फिर से कोर्ट में चलेगा।

इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपने वैवाहिक विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए हाईकोर्ट के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र भेज दिया है और इसके लिए 3 महीने का समय दिया है। इस पूरे मामले को लेकर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की पत्नी रुमाना ने उनके खिलाफ भरण-पोषण का दावा दायर किया था। रुमाना की शादी 22 अक्टूबर, 2012 को मोहिबुल्लाह से हुई थी। नदवी की पहले से 3 शादियां हो चुकी थीं। उनकी पहली पत्नी का निधन कैंसर से हो गया था।

रुमाना उनकी चौथी पत्नी थीं और वर्तमान में मोहिबुल्लाह अब अपनी पांचवीं पत्नी के साथ रहते हैं। रुमाना ने आगरा में उनके खिलाफ हिंसा और दहेज प्रताड़ना के मामले भी दर्ज कराए थे। सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने आगरा फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी के पक्ष में दिए गए भरण-पोषण के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए अप्रैल 2024 में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

कौन हैं मोहिबुल्लाह नदवी?

मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले हैं। वह पिछले 15 वर्षों से दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम हैं। रामपुर क्षेत्र में उनका खासा प्रभाव है। मौलाना नदवी का जन्म रामपुर के रजानगर में हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोहिबुल्लाह नदवी ने भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी को 87434 वोटों के भारी अंतर से हराकर रामपुर सीट पर सपा का परचम फहराया।

Edited By : Chetan Gour