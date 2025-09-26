शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. सामयिक
  2. डॉयचे वेले
  3. डॉयचे वेले समाचार
  4. UP government bans caste mention hc order
Written By DW
Last Modified: शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (07:38 IST)

जाति के जिक्र पर सख्त हुई यूपी सरकार, कहां-कहां लगाई रोक

यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के हाल ही में आए एक आदेश पर अमल करते हुए सार्वजनिक जगहों, कानूनी दस्तावेजों और पुलिस रिकॉर्ड्स में जाति का उल्लेख किए जाने पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है।

UP caste ban
-समीरात्मज मिश्र
उत्तर प्रदेश में गाड़ियों के पीछे जाति का नाम लिखना, जाति आधारित सम्मेलन करना या फिर जाति आधारित राजनीतिक पार्टी बनाना बहुत आम है लेकिन यूपी सरकार के एक नए आदेश के जरिए इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।
 
उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सार्वजनिक जगहों, कानूनी दस्तावेजों और पुलिस रिकॉर्ड्स में जाति का उल्लेख किए जाने पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब राज्य में जाति आधारित रैलियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
 
निर्देश के मुताबिक, पुलिस की ओर से दर्ज की जाने वाली एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और अन्य दस्तावेजों में अभियुक्तों की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर सिर्फ माता-पिता के नाम लिखे जाएंगे। थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइनबोर्ड पर लगे जातीय संकेत और नारे भी हटाए जाएंगे। आदेश के पालन के लिए पुलिस नियमावली और एसओपी में संशोधन भी किया जाएगा। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी जाति आधारित कंटेंट पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। लेकिन एससी-एसटी एक्ट जैसे विशेष मामलों में जाति का उल्लेख जारी रहेगा।
 
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा था?
सरकार का ये निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट के हाल ही में आए एक आदेश के बाद आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने 28 पन्नों के आदेश में साफ कहा था कि पुलिस दस्तावेजों और एफआईआर में जाति का उल्लेख संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। कोर्ट ने इसे समाज को विभाजित करने वाला कदम बताते हुए इसे तुरंत रोकने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने सुझाव दिया था कि पुलिस के सभी फॉर्म में पिता या पति के नाम के साथ मां का नाम भी शामिल किया जाए, ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले।
 
कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया पर जाति के जिक्र को रोकने के लिए आईटी नियमों को और मजबूत किया जाए। साथ ही, नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने की सरल व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
 
दरअसल, यह पूरा मामला 29 अप्रैल 2023 की एक पुलिस कार्रवाई के जरिए सामने आया जब पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब की बड़ी खेप बरामद की थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त प्रवीण छेत्री समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। एफआईआर में पुलिस ने अभियुक्तों की जाति का जिक्र कर दिया था जिसे लेकर प्रवीण छेत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी।
 
उधर मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि भविष्य में पुलिस रिकॉर्ड, थानों के बोर्ड और सार्वजनिक स्थलों पर कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिए।
 
आसान नहीं है जाति छिपाना
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यूपी जैसे राज्य में जाति की पहचान से इतनी जल्दी मुंह कैसे मोड़ा जा सकता है। यहां तो हर चीज जाति से ही तय होती है- राजनीति तक। यहां तक कि कई राजनीतिक पार्टियां तो जातियों पर ही आधारित हैं और इनमें भी ज्यादातर एनडीए में ही हैं यानी बीजेपी के साथ।
 
यही नहीं, बीजेपी तो पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के पदाधिकारियों की सूची जारी करने में भी जातियों का उल्लेख करती रही है। ये आदेश ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही विपक्ष के दबाव में केंद्र सरकार ने जनगणना में जाति के कॉलम को भी जोड़ने का फैसला किया है और आने वाले दिनों में यूपी में पंचायत चुनाव भी हैं, जहां जातियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है।
 
लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती उन राजनीतिक दलों के सामने आने वाली है जो जातीय अस्मिता की बात करते हुए जातियों के कल्याण के मकसद से ही बने हैं और अपनी जातियों के लोगों को जोड़ते हैं। हालांकि इन पार्टियों में भी अन्य जातियों के भी लोग हैं। यूपी में सरकार की सहयोगी ऐसी कई पार्टियां हैं, मसलन- अपना दल (एस), निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। अन्य पार्टियों में भी जाति आधारित सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों के जरिए जातियों को एकजुट करने की कोशिशें होती हैं।
 
जाति आधारित पार्टियां क्या करेंगी?
निषाद पार्टी वैसे तो पूर्वी यूपी के इलाकों में निषाद समुदाय के लोगों की पार्टी है और उन्हें एकजुट करने के मकसद से बनाई गई है लेकिन इस पार्टी का पूरा नाम है- निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (NISHAD)। पार्टी के संस्थापक संजय निषाद यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। कोर्ट के आदेश के बाद आए सरकार के इस फैसले से बहुत खुश नहीं हैं।
 
डीडब्ल्यू हिंदी से बातचीत में संजय निषाद कहते हैं, "हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। लेकिन सरकार से कहेंगे कि इस आदेश को चुनौती दे, ऊपरी अदालत में जाएं। क्योंकि जातियों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे संविधान में जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था है। अगर जातियों पर रोक लगेगा तो गरीब और पिछड़ी जातियों को उनका हक कैसे मिल सकेगा। जातियों को अपना हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा होना ही पड़ेगा।”
 
क्या बोले अखिलेश यादव?
हालांकि, सरकार का ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद आया है लेकिन इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी सरकार राज्य के हर महत्वपूर्ण पदों पर सजातीय लोगों को बैठाने के बाद जातियों को लेकर अब ये आदेश ला रही है।
 
मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव कहते हैं, "ये जो पांच हजार साल पुरानी बातें हैं उन्हें दूर कैसे करेंगे। जाति के आधार पर लोग सदियों से अपमानित होते रहे हैं। सच तो ये है कि बीजेपी पीडीए से घबराकर ये कर रही है। हालांकि ये हाईकोर्ट का फैसला है। लेकिन ये सब जानते हैं कि हमारा पहला इमोशनल रिश्ता जाति ही होती है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट को भी इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। होना ये चाहिए कि जाति के आधार पर भेदभाव खत्म हो। हमें उम्मीद है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने जाति के आधार पर मुख्यमंत्री आवास तक को गंगाजल से धुलवाया था।”
 
जहां तक निजी वाहनों पर जातियों के नाम लिखे होने की बात है, तो इस तरह के आदेश राज्य सरकार की तरफ से कई बार आ चुके हैं और सख्ती करने की चेतावनी जारी की गई है लेकिन आज तक उन आदेशों का अनुपालन जमीन पर नहीं दिखता। अब नए आदेश के तहत, जाति आधारित सम्मेलनों पर तो असर दिखना शुरू हो गया है। नोएडा के आस-पास गुर्जर सम्मेलनों के पोस्टरों और होर्डिंग को हटाया जा रहा है। लेकिन गाड़ियों के पीछे जातीय गौरव का आभास दिलाने वाले लोगों पर इसका असर अभी भी नहीं दिख रहा है। आगे कोई असर होगा या नहीं, ये देखना होगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

लाखों भारतीय ट्रंप के H-1B visa बम से सीधे प्रभावित होंगे

लाखों भारतीय ट्रंप के H-1B visa बम से सीधे प्रभावित होंगेटैरिफ को लेकर मची खलबली के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने एच-1बी वीजा पर वार्षिक 1,00,000 डॉलर की नई फीस लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिस एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है,

बिहार : क्या फिर महिलाओं के भरोसे हैं नीतीश कुमार

बिहार : क्या फिर महिलाओं के भरोसे हैं नीतीश कुमारबिहार में चुनाव को देखते हुए विपक्षी महागठबंधन सरकार को रोजगार, नौकरी समेत कई मोर्चे पर घेर रहे हैं वहीं बीजेपी समर्थित नीतीश सरकार लगातार लोकलुभावन घोषणाएं कर रही है, जिनके केंद्र में खास तौर पर महिलाएं हैं।

भारत को रूस से दूर करने के लिए यूरोपीय संघ की नई रणनीति

भारत को रूस से दूर करने के लिए यूरोपीय संघ की नई रणनीतियूरोपीय संघ अपनी नयी रणनीति के जरिये भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दोनों के बीच व्यापार समझौते को लेकर तो बातचीत चल ही रही है, साथ ही यूरोपीय संघ रक्षा सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहता है।

इसराइल पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध का जर्मनी समर्थन करेगा?

इसराइल पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध का जर्मनी समर्थन करेगा?यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कलास ने इसराइल पर कारोबारी प्रतिबंध लगाने की योजना के लिए जर्मनी का समर्थन मांगा है। गाजा में इसराइल की कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र के जांच अधिकारियों ने जनसंहार कहा है।

भारतीय छात्रों को शेंगेन वीजा मिलने में क्या मुश्किलें हैं

भारतीय छात्रों को शेंगेन वीजा मिलने में क्या मुश्किलें हैंशेंगेन वीजा के लिए भारतीयों छात्रों में होड़ बढ़ रही है। ऐसे में वीजा अपॉइंटमेंट और आवेदन खारिज होने की दर, दोनों बढ़ते जा रहा हैं। आखिर भारतीय छात्रों को यूरोप के लिए शेंगेन वीजा हासिल करने में क्या दिक्कतें आती हैं।

और भी वीडियो देखें

UKSSSC Paper Leak मामला, मुख्‍य आरोपित खालिद की संपत्ति पर चला बुलडोजर, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित 4 निलंबित

UKSSSC Paper Leak मामला, मुख्‍य आरोपित खालिद की संपत्ति पर चला बुलडोजर, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित 4 निलंबितUttarakhand : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की परीक्षा के कथित पेपर लीक प्रकरण में अपना सख्त रूख जारी रखते हुए राज्य सरकार ने गुरुवार को मुख्य आरोपी खालिद मलिक के परिवार द्वारा सरकारी जमीन पर किए अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।

Online youtuber भिखारी, Live stream में QR से कमाई, बिजनेस सेटअप देखकर हो जाओगे हैरान

Online youtuber भिखारी, Live stream में QR से कमाई, बिजनेस सेटअप देखकर हो जाओगे हैरानहमारे देश में यूट्‍यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स और वीडियो बनाकर लोग खूब कमाई कर रह हैं। आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सड़क पर भिखारियों को भीख मांगते देखा होगा। लेकिन एक भिखारी ने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसे देखकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गौतम सूर्या नाम के भिखारी ने अपना यूट्यूब अकाउंट बनाया। यहां उसने भीख मांगने का काम एक बिजनेस सेटअप की तरह शुरू कर दिया है।

CM मान ने किया पंजाब में सहकारी सभाओं के गठन संबंधी पुरानी पाबंदियां हटाने का ऐलान

CM मान ने किया पंजाब में सहकारी सभाओं के गठन संबंधी पुरानी पाबंदियां हटाने का ऐलानएक अहम फैसले के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने नई सहकारी सभाओं—जिनमें पीएसीएस, मिल्क सोसायटीज़ और लेबर सोसायटियां शामिल हैं—के गठन संबंधी पुरानी पाबंदियां हटा दी हैं। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सहकारी लहर स्वैच्छिक संगठन, लोकतांत्रिक तरीके से सदस्यों की भागीदारी और खुली पहुंच के सिद्धांतों पर आधारित है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com