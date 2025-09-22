सोमवार, 22 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. मेरा ब्लॉग
  4. Millions of Indians will be directly affected by Trumps H1B visa
Written By Author ब्रह्मानंद राजपूत
Last Updated : सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (15:57 IST)

लाखों भारतीय ट्रंप के H-1B visa बम से सीधे प्रभावित होंगे

H1B visa
टैरिफ को लेकर मची खलबली के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने एच-1बी वीजा पर वार्षिक 1,00,000 डॉलर की नई फीस लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिस एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है, उससे एच-1बी वीजा व्यवस्था में बड़े बदलाव आए हैं। अब से कोई भी व्यक्ति अमेरिका जाने के लिए एच-1बी वीजा के लिए आवेदन करेगा, तो उसके नियोक्ता को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 1 लाख डॉलर (करीब 83 लाख) का भुगतान करना होगा। 
 
व्हाइट हाउस का कहना है कि यह कदम अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है और केवल अत्यंत कुशल विदेशी कामगार ही अमेरिका आ पाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले का सबसे बड़ा असर भारतीयों पर पड़ेगा, क्योंकि एच-1बी वीजा धारकों में भारत की हिस्सेदारी 70 प्रतिषत से अधिक है।
 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव की मुहर लगा दी है। अब 21 सितंबर 2025 से, कोई भी विदेशी कार्यकर्ता अमेरिका की भूमि पर कदम रख सकेगा तभी, जब उसके स्पॉन्सरिंग नियोक्ता ने भारी शुल्क एक लाख डॉलर अदा किया हो। यह नियम मुख्यतः नए आवेदकों पर लागू होगा, परंतु जो पहले से वीजा धारक हैं और विदेश जाकर पुनः स्टैंपिंग करवाएंगे, उन्हें भी इसका सामना करना पड़ेगा।
 
अब तक यह शुल्क मामूली-लगभग 1,500 डॉलर-रहता था, किंतु अब इसकी वृद्धि अभूतपूर्व है। यदि हर पुनः प्रवेश पर यह शुल्क लागू हुआ, तो तीन वर्षों में इसकी लागत अनेक लाखों डॉलर तक पहुंच सकती है। इस निर्णय की गूंज भारतीय प्रतिभाओं के लिए सबसे अधिक सुनाई देगी, क्योंकि एच-1बी वीजा धारकों में भारत की हिस्सेदारी सर्वाधिक है।

हाल के वर्षों में एच-1बी वीजा का लाभ सबसे अधिक भारतीयों को मिला-करीब 71-73 प्रतिषत वीजा भारत को मिले, जबकि चीन का हिस्सा मात्र 11-12 प्रतिषत तक सीमित रहा। केवल 2024 में ही भारतवासियों को 2 लाख से अधिक एच-1बी वीजा प्रदान किए गए। अब विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि केवल 60,000 भारतीयों पर इसका तत्काल असर पड़े, तो सालाना वित्तीय बोझ 6 बिलियन डॉलर यानी लगभग 53,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा।
 
मध्यम स्तर के इंजीनियर, जो अमेरिका में सालाना 1.2 लाख डॉलर अर्जित करते हैं, उनके लिए यह भारी शुल्क उनकी आय का लगभग 80 प्रतिषत निगल जाएगा। छात्र, शोधकर्ता और युवा प्रतिभाएं-जो अपने सपनों और ज्ञान के साथ अमेरिका की ओर बढ़ रहे थे-उनके लिए यह रास्ता लगभग बंद सा हो जाएगा। इस फैसले की छाया केवल आर्थिक नहीं, बल्कि वैश्विक प्रतिभा और भविष्य के करियर पर भी गहरी और स्थायी छाप छोड़ती है। 
 
ट्रंप का कहना है कि यह कदम वीजा प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने और अमेरिकी कंपनियों को अपने ही स्नातकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित करने की दिशा में उठाया गया है। व्हाइट हाउस के अधिकारी इसे घरेलू नौकरियों की सुरक्षा की ओर एक साहसिक और निर्णायक प्रयास के रूप में देख रहे हैं।

अब बड़ी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को सस्ते दामों पर काम पर नहीं रख पाएंगी, क्योंकि उन्हें पहले सरकार को भारी शुल्क एक लाख डॉलर अदा करना होगा, और फिर कर्मचारी को उसका वेतन देना होगा। इस नए आर्थिक बोझ ने विदेशी कर्मचारियों के रास्ते को कठिन और चुनौतीपूर्ण बना दिया है।
 
नियमों के अनुसार, एच-1बी वीजा अब अधिकतम छह वर्षों के लिए ही मान्य रहेगा, चाहे वह नया आवेदन हो या नवीनीकरण। आदेश में साफ कहा गया है कि इस वीजा का पहले दुरुपयोग हो रहा था, जिससे अमेरिकी कामगारों और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता था। अब यह व्यवस्था कड़े और न्यायसंगत रूप में लागू होगी, ताकि केवल योग्य, सक्षम और वास्तविक प्रतिभा ही अमेरिका की भूमि पर कदम रख सके।
 
टैरिफ को लेकर पहले से ही बना तनाव भारत-अमेरिका के राजनीतिक रिश्तों पर भी अपनी गहरी छाया डाल सकता है। भारत सरकार इस मसले को कूटनीतिक मंच पर उठाएगी, क्योंकि लाखों भारतीय इस फैसले से सीधे प्रभावित होंगे।

ट्रंप अपने मतदाताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि वह अमेरिकी नौकरियों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, किंतु इसके पीछे छिपा असर भारत के साथ साझेदारी और तकनीकी सहयोग पर नकारात्मक पड़ सकता है। इस निर्णय की गूंज केवल आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं है, यह द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक तकनीकी संगठनों के भविष्य पर भी अपनी छाप छोड़ती प्रतीत होती है।
 
अब 85,000 वार्षिक एच-1बी कोटे-65,000 सामान्य आवेदकों और 20,000 उच्च डिग्री धारकों के लिए-पर यह भारी शुल्क लागू होगा। छोटी कंपनियां और नए स्नातक पीछे हट सकते हैं, और नियोक्ता केवल उच्च वेतन वाले विशेषज्ञों को ही स्पॉन्सर करेंगे, जिससे अवसर और भी संकरे, और दुर्लभ हो जाएंगे।

विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम अमेरिका की नवाचार शक्ति पर कर लगाने जैसा है, इससे वैश्विक प्रतिभाएं अमेरिका आने से कतराएंगी। परिणामस्वरूप, कंपनियां नौकरियों को विदेश ले जा सकती हैं, जिससे न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था बल्कि भारतीय पेशेवर भी गहराई से प्रभावित होंगे। 
 
कहा जाता है कि भारत अमेरिका को केवल सामान नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभाशाली मानव संसाधन-इंजीनियर, कोडर और छात्र भी 'निर्यात' करता है। अब जब यह शुल्क भारी और असहनीय हो गया है, तो भारतीय प्रतिभाएं अपना रुख यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट की ओर कर सकती हैं, जहां उनके सपनों और कौशल को खुले आसमान के नीचे उड़ान भरने का अवसर मिलेगा। 

(इस लेख में व्यक्त विचार/विश्लेषण लेखक के निजी हैं। 'वेबदुनिया' इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेती है।)
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Heart attack symptoms: रात में किस समय सबसे ज्यादा होता है हार्ट अटैक का खतरा? जानिए कारण

Heart attack symptoms: रात में किस समय सबसे ज्यादा होता है हार्ट अटैक का खतरा? जानिए कारणHeart attack while sleeping: आजकल हार्ट अटैक केवल बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही है, बल्कि यह युवा पीढ़ी को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। वैसे तो यह किसी भी समय आ सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि रात के समय या सुबह 4 बजे के आस-पास इसका खतरा ज्यादा होता है। इसके पीछे कई शारीरिक और जीवनशैली से जुड़े कारण जिम्मेदार होते हैं। आइए जानते हैं कि रात में हार्ट अटैक का रिस्क क्यों बढ़ जाता है और इससे बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।

Navratri 2025 Essay: शक्ति और भक्ति का महापर्व नवरात्रि पर पढ़ें सबसे बेहतरीन निबंध हिन्दी में

Navratri 2025 Essay: शक्ति और भक्ति का महापर्व नवरात्रि पर पढ़ें सबसे बेहतरीन निबंध हिन्दी मेंWhy celebrate Navratri, 9 forms of Maa Durga Essay: नवरात्रि, जिसका अर्थ 'नौ रातें' है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख और अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है। यह देवी दुर्गा की शक्ति और भक्ति का महापर्व है। यहां पढ़ें नवरात्रि पर हिन्दी में बेहतरीन निबंध।

Navratri food recipe: इस नवरात्रि बनाएं उत्तर भारत की लोकप्रिय कुट्टू की पूड़ी और आलू की सब्जी

Navratri food recipe: इस नवरात्रि बनाएं उत्तर भारत की लोकप्रिय कुट्टू की पूड़ी और आलू की सब्जीNavratri fasting recipes: इस बार शारदीय नवरात्रि के पर्व पर आप भी घर पर बनाए उत्तर भारत में बनने वाला नवरात्रि का सबसे लोकप्रिय फलाहारी भोजन कुट्टू की पूड़ी और आलू की सब्जी। तो देर किस बा‍त की, आप भी यह रेसिपी अभी नोट करें और नवरात्रि के व्रत के दिनों में इसका आनंद उठाएं।

Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर

Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असरfat burning herbal drinks: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोटापा एक आम समस्या बन गई है। वजन घटाने के लिए लोग अक्सर जिम, डाइट प्लान और महंगे सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे रसोईघर में ही कई ऐसे प्राकृतिक पेय मौजूद हैं जो वजन कम करने में बेहद प्रभावी हैं? ये देसी ड्रिंक्स न केवल फैट बर्न करने में मदद करते हैं, बल्कि शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही असरदार देसी ड्रिंक्स के बारे में, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

Navratri food: नवरात्रि व्रत में ऊर्जा देगा यह फलाहारी हलवा, अभी नोट करें रेसिपी

Navratri food: नवरात्रि व्रत में ऊर्जा देगा यह फलाहारी हलवा, अभी नोट करें रेसिपीTraditional Navratri food: नवरात्रि व्रत में सिंघाड़े के आटे का कई तरह से उपयोग करके विभिन्न व्यंजन बनाए जाते हैं। इस अवसर पर बनाया जाने वाला सिंघाड़े आटे का हलवा एक पारंपरिक और स्वादिष्ट मीठा व्यंजन है, जो व्रत में ऊर्जा देता है। आइए यहां पढ़ें नवरात्रि फलाहार...

और भी वीडियो देखें

Agrasen Jayanti 2025: 'एक रुपया एक ईंट' के प्रणेता महाराजा अग्रसेन कौन थे, जानें उनके जीवन की कहानी और वीरता के किस्से

Agrasen Jayanti 2025: 'एक रुपया एक ईंट' के प्रणेता महाराजा अग्रसेन कौन थे, जानें उनके जीवन की कहानी और वीरता के किस्सेMaharaja Agrasen Jayanti 2025: महाराजा अग्रसेन न केवल अग्रोहा गणराज्य के एक महान राजा थे, बल्कि उन्हें आज के विशाल अग्रवाल समुदाय का संस्थापक भी माना जाता है। उनका जीवन, जिसमें 'एक रुपया, एक ईंट' जैसे क्रांतिकारी सिद्धांत शामिल हैं, हमें यह सिखाता है कि सच्ची समृद्धि व्यक्तिगत लाभ में नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक खुशहाली में निहित है।

Maharaja Agrasen: अपने अद्वितीय शासन के लिए जाने जाते हैं महाराजा अग्रसेन, जानें उनकी महानता से जुड़ी 5 खास बातें

Maharaja Agrasen: अपने अद्वितीय शासन के लिए जाने जाते हैं महाराजा अग्रसेन, जानें उनकी महानता से जुड़ी 5 खास बातेंMaharaja Agrasen history: महाराजा अग्रसेन के बारे में जानने के लिए कुछ खास बातें हैं जो उनकी महानता और योगदान को दर्शाती हैं। अपने जीवनकाल में वे अद्वितीय शासन के लिए जाने जाते हैं। यहां उन महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल और संक्षिप्त रूप में बताया जा रहा है।

Happy navratri 2025: लाल रंग से सजा मां का दरबार, नवरात्रि के पावन पर्व पर भेजिए माता की भक्ति से सजे ये पावन संदेश

Happy navratri 2025: लाल रंग से सजा मां का दरबार, नवरात्रि के पावन पर्व पर भेजिए माता की भक्ति से सजे ये पावन संदेशHappy navratri 2025:: नवरात्रि, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है, जो देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा के लिए समर्पित है। यह पर्व भारत और दुनिया के कई हिस्सों में बहुत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इन नौ दिनों के दौरान, भक्त देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। हर दिन देवी के एक अलग रूप की पूजा की जाती है, और हर रूप का अपना विशेष महत्व है। इस बार नवरात्रि पर्व 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 01 अक्ट़बर 2025 बुधवार को समाप्त होगा। यहां नवरात्रि पर्व के लिए माता की आराधना करते कुछ सन्देश दे रहे हैं जिन्हें आप अपने परिवार और मित्रों को भेज उन्हें शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

Lactose Intolerance: दूध पीने के बाद क्या आपको भी होती है दिक्कत? लैक्टोज इनटॉलरेंस के हो सकते हैं लक्षण, जानिए कारण और उपचार

Lactose Intolerance: दूध पीने के बाद क्या आपको भी होती है दिक्कत? लैक्टोज इनटॉलरेंस के हो सकते हैं लक्षण, जानिए कारण और उपचारWhat Is Lactose Intolerance: क्या दूध पीने के बाद आपको पेट में ऐंठन, गैस या सूजन महसूस होती है? यदि हां, तो हो सकता है कि आप लैक्टोज इनटॉलरेंस से पीड़ित हों। यह एक ऐसी आम पाचन समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर दूध और दूध से बने उत्पादों में पाए जाने वाले लैक्टोज नामक शुगर को ठीक से पचा नहीं पाता। आइए इस स्थिति को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इसका इलाज और प्रबंधन कैसे किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस: अराजकता के बीच शांति, कीचड़ में खिले कमल की तरह बनो

अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस: अराजकता के बीच शांति, कीचड़ में खिले कमल की तरह बनोमरुस्थल में पानी की बोतल का मूल्य एक झरने के पास से कहीं अधिक होता है। जब चारों ओर शांति हो और आप शांत हों, तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। परंतु जब चारों ओर सब बिखर रहा हो और तब भी आप अपनी मुस्कान बनाए रखें, तभी शांति का असली मूल्य है। जब लोग आपको दोष दें...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com