Annakut ki sabji: अन्नकूट की सब्जी कैसे बनाएं

Govardhan Puja Sabzi: अन्नकूट की सब्जी भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक, गोवर्धन पूजा के अवसर पर बनाया जाने वाला एक विशेष और पवित्र व्यंजन है। इसे अक्सर 'गड़ की सब्ज़ी' या 'छप्पन भोग की सब्जी' भी कहा जाता है। 'अन्नकूट' का शाब्दिक अर्थ है 'अन्न का पहाड़', और यह सब्जी विभिन्न प्रकार की मौसमी सब्जियों अथवा आमतौर पर कम से कम 7 से 11 तरह की सब्जियों को मिलाकर बिना प्याज और लहसुन के बनाई जाती है।ALSO READ: Diwali Gujiya Recipe: दिवाली पर सूजी और मावा की गुजिया बनाने की विधि



अन्नकूट की सब्जी भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक, गोवर्धन पूजा के अवसर पर बनाया जाने वाला एक विशेष और पवित्र व्यंजन है। इसे अक्सर 'गड़ की सब्ज़ी' या 'छप्पन भोग की सब्जी' भी कहा जाता है। 'अन्नकूट' का शाब्दिक अर्थ है 'अन्न का पहाड़', और यह सब्जी विभिन्न प्रकार की मौसमी सब्जियों अथवा आमतौर पर कम से कम 7 से 11 तरह की सब्जियों को मिलाकर बिना प्याज और लहसुन के बनाई जाती है।

यह व्यंजन भगवान श्रीकृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाने और ब्रजवासियों की रक्षा करने की कृतज्ञता के रूप में भोग लगाया जाता है। इसका अनूठा, मसालेदार और पौष्टिक स्वाद इसे किसी भी पर्व या भंडारे के लिए एकदम खास प्रसाद बनाता है।

यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिए भंडारे जैसी स्वादिष्ट अन्नकूट की सब्जी बनाने की आसान विधि दी गई है:

अन्नकूट की सब्जी बनाने की विधि:Annakut ki Sabzi Recipe in Hindi

आवश्यक सामग्री (Ingredients)

1. सब्जियां: अन्नकूट की सब्जी में जितनी ज्यादा सब्जियां हों, उतना अच्छा माना जाता है। आप अपनी पसंद और उपलब्धता के अनुसार कम से कम 7 से 11 तरह की सब्जियां ले सकते हैं।

आलू (Potato)- 2 मध्यम आकार के

फूल गोभी (Cauliflower)- 1/2 छोटा फूल

गाजर (Carrot)- 1

मटर (Peas)- 1/2 कप

बैंगन (Brinjal)- 1 छोटा

लौकी/घीया (Bottle Gourd)- 100 ग्राम

कद्दू/सीताफल (Pumpkin)- 100 ग्राम

कच्चा केला (Raw Banana)- 1

अरबी (Arbi)- 2-3

शिमला मिर्च (Capsicum)- 1

फ्रेंच बीन्स (French Beans)- 10-12

मेथी या पालक के पत्ते (Fenugreek or Spinach Leaves)- थोड़ी मात्रा में (वैकल्पिक)

(सभी सब्जियों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। कच्चे केले और अरबी को छील लें।)

2. मसाले और अन्य सामग्री:

तेल/घी (Oil/Ghee)- 3-4 बड़े चम्मच

जीरा (Cumin Seeds)- 1 छोटा चम्मच

हींग (Asafoetida)- 1 चुटकी

अदरक (Ginger)- 1 इंच टुकड़ा कद्दूकस या पेस्ट किया हुआ

हरी मिर्च (Green Chillies)- 2-3 (बारीक कटी हुई)

हल्दी पाउडर (Turmeric Powder)- 1/2 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर (Coriander Powder)- 2 छोटे चम्मच

लाल मिर्च पाउडर (Red Chilli Powder)- 1 छोटा चम्मच (स्वादानुसार)

गरम मसाला (Garam Masala)- 1/2 छोटा चम्मच

अमचूर पाउडर (Dry Mango Powder)- 1/2 छोटा चम्मच (या नींबू का रस)

नमक (Salt)- स्वादानुसार

टमाटर (Tomato)- 2 मध्यम (बारीक कटे हुए)

हरा धनिया (Coriander Leaves)- गार्निश के लिए बारीक कटा हुआ।

बनाने की विधि (Step-by-Step Instructions)

1. तेल गरम करें और तड़का लगाएं: एक बड़ी कढ़ाई या भगोने में तेल/घी गरम करें। जब तेल गरम हो जाए, तो इसमें हींग और जीरा डालकर तड़कने दें।

2. मसाले भूनें: जीरा भुन जाने पर, इसमें कटी हुई हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालकर कुछ सेकंड भूनें। अब हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालकर धीमी आंच पर 1 मिनट तक भूनें।

4. पानी डालकर उबालें: सब्जी में लगभग 1 कप पानी डालें (ध्यान रहे, यह सब्जी सूखी बनती है, इसलिए ज्यादा पानी न डालें)। कढ़ाई को ढक दें और तेज आंच पर एक उबाल आने दें। उबाल आने के बाद आंच धीमी कर दें और सब्जी को नरम होने तक पकाएं। (इसमें करीबन 20-25 मिनट लग सकते हैं)। बीच-बीच में चलाते रहें।

5. टमाटर और अंतिम मसाले डालें: जब सब्जियां लगभग 80% पक जाएं और नरम हो जाएं, तो इसमें कटे हुए टमाटर डालें। साथ ही गरम मसाला और अमचूर पाउडर या नींबू का रस डालकर मिला लें। टमाटर के नरम होने तक सब्जी को ढककर 3-5 मिनट तक और पकाएं।

6. परोसें: गैस बंद कर दें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर सब्जी में मिला लें। आप चाहें तो सब्जी को हल्का सा मैश भी कर सकते हैं, ताकि यह थोड़ी गाढ़ी हो जाए, जैसी कि भंडारे में इसी तरह परोसी जाती है।

लीजिए इस त्योहार पर खास तौर पर बनाई गई अन्नकूट की सब्जी तैयार है। इसे गरम-गरम पूड़ी या रोटी के साथ भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में परोसें।

अन्नकूट की सब्जी बनाने के खास टिप्स :

पवित्रता: गोवर्धन पूजा के लिए बनने के कारण, इसे बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें और बिना लहसुन-प्याज के ही बनाएं।

पकाने का तरीका: सब्जी को धीमी आंच पर पकाना चाहिए। इससे सब्जियां धीरे-धीरे पकती हैं और उनका स्वाद आपस में मिल जाता है, जिससे सब्जी में 'भंडारे जैसा'स्वाद आता है।