गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. मेरा ब्लॉग
  4. Both men and women are complete human beings
Written By अनिल त्रिवेदी (एडवोकेट)
Last Modified: गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (20:06 IST)

स्त्री और पुरुष दोनों ही संपूर्ण मनुष्य हैं!

Man and woman are complete human beings
Man and woman are complete human beings: जीवन के प्रारंभ से ही स्त्री-पुरुष साथ साथ रहते आए हैं। मानव इतिहास के सारे संघर्षों में नर-नारी का साथ रहा है। इसके बाद भी आज तक नर-नारी के संबंधों में गैर बराबरी बढ़ती ही दिखाई देती है। आज का काल नारी सशक्तिकरण की दिशा में निरन्तर कदम बढ़ाते रहने वाला काल कहे जाने के बाद भी स्त्री की आजादी के स्वर कई स्तरों पर कई तरह से उठ रहे हैं। आज दुनिया भर में स्त्री-पुरुष की स्थिति एक समान नहीं है। समाजवादी चिंतक डॉ राममनोहर लोहिया ने नर-नारी समता के सवाल को उठाया था। आज के काल में दुनिया भर में स्त्री की भूमिका पहले की अपेक्षा लोकजीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी हुई है। पर परिवार तक ही स्त्री की भूमिका या मर्यादा का काल आज शहरी समाज में कुछ हद तक कम होता दिखने के बाद भी अधिकांश स्त्रियों का जीवन घर-परिवार तक ही सीमित है।
 
जिस तेजी से भारतीय समाज का सोच और रहन-सहन बदल रहा है, उसी तेजी से स्त्री-पुरुष का सोच और रहन-सहन भी बदल रहा है। जब दुनिया भर में मनुष्य-मनुष्य के बीच सहज संवाद का काल था तब समाज तो छोड़िए, घर परिवार के सारे सदस्यों के साथ भी सीधी बात चीत तक की सुविधा स्वतंत्रता नहीं थी। भारत सहित कई देशों में आज भी यह परंपरा चल आ रही है कि स्त्री अपने जीवन साथी का नाम सबके सामने नहीं ले सकती। टेलीफोन के जमाने में भी स्त्री को बातचीत की संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं हुई जो आज के मोबाइल और इंटरनेट के युग में उसे सहज ही मिल गई है। मोबाइल और इंटरनेट के आगमन ने स्त्री संवाद पर पुरुष सेंसरशिप को लगभग खत्म कर दिया है। आज के युग में एक यंत्र ने स्त्री को वह आजादी बिना किसी संघर्ष के वैश्विक स्तर पर दिला दी जिसे पाने के लिए आज भी जीवन के अन्य मामलों या क्षेत्रों में उसे नित नए सवाल उठाना पड़ रहे हैं या मोर्चे निकालना पड़ रहे हैं।
 
आज के समय में एक सवाल स्त्री पक्ष की ओर से यह भी उठा है कि हम क्या पहनें? कैसा पहनें? कैसे रहें? कैसे जीएं? इससे किसी को क्या? हमारी जिंदगी हमारी है, उसे कैसे जीएं? इसे कोई और क्यों? हम स्वयं तय करेंगी। असल में बुनियादी सवाल यह नहीं है कि कौन तय करेगा या कि कौन क्या करेगा या कौन कैसे रहे? बुनियादी सवाल मुझे लगता है यह है कि स्त्री-पुरुष एक दूसरे को किस तरह से देखते हैं? आज सबसे बड़ी ग़लती यह हो रही है कि स्त्री स्त्री को स्त्री के रूप में ही देखती है और पुरुष पुरुष को पुरुष रूप में ही देखता है। इस दृष्टि भेद के कारण ही मानव समाज एक समग्र मानव दृष्टि वाला समाज न होकर स्त्री -पुरुष दृष्टि में बंटा हुआ समाज बन गया।
 
स्त्री-पुरुष दोनों ही पूर्ण मनुष्य हैं पर दोनों ही अपने आप को समग्र मानव दृष्टि से एकाकार नहीं कर कर पाते। इसी का नतीजा है कि हमारी संपूर्ण ज़िन्दगी दो नजरिए या दो भूमिकाओं में बंट गई। हम सदियों से साथ रहते हुए भी सहमना साथी नहीं बन पाए। मानव इतिहास में कभी भी पुरुष सशक्तिकरण की बात नहीं उठी पर स्त्री सशक्तिकरण को प्रगति की दिशा में बढ़ा हुआ क़दम माना गया। मानव सभ्यता में समग्र मनुष्यत्व को सशक्त करने के बजाय केवल स्त्री के सशक्तिकरण की बात उठी। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि शायद हम मूल रूप से यह मानकर ही चल रहे हैं कि पुरुष अपने आप में सशक्त या संपूर्ण है और उसे स्त्री को सशक्त बनाने की विशेष भूमिका निभाना चाहिए।
 
स्त्री-पुरुष दोनों के ही मूलतः एकांगी दृष्टिकोण के कारण ही मानव समाज में बराबरी का या आपस में साथी भाव नहीं बन पाया। स्त्री-पुरुष सहजीवन का प्राकृतिक इतिहास होने के बाद भी दोनों की जीवन दृष्टि में भिन्नता ही इस मनुष्यकृत विसंगति का मूल है। इसे समझे या स्वीकार किए बिना ही आज तक हम अंतहीन बहस व मत-विमत में उलझे हुए हैं। स्त्री-पुरुष की सृष्टि अपने आप में अभिन्न रूप में में ही हुई है, फिर भी हम भिन्न दृष्टिभेद के साथ ही निरंतर जीते आए हैं। इसी का नतीजा है कि हम सब स्त्री-पुरुष के रहन-सहन व चिंतन के मामले में समभाव से सोच और जी ही नहीं पा रहे हैं। हर मनुष्य जैसा जीना चाहे वैसा वह रह सकता है, पर हम इस समग्र दृष्टि को अमान्य कर अपने एकांगी आग्रहों को एक दूसरे पर लादकर ही जीना चाहते हैं,  यही विवादों की जड़ है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

देश में हर तीसरी मौत के पीछे हार्ट अटैक, रिपोर्ट में सामने आई डरावनी तस्वीर, क्‍या कहा डॉक्‍टरों ने?

देश में हर तीसरी मौत के पीछे हार्ट अटैक, रिपोर्ट में सामने आई डरावनी तस्वीर, क्‍या कहा डॉक्‍टरों ने?दिल रोग और इससे मौत के मामलों को लेकर आई एक ताजा रिपोर्ट में भारत के नागरिकों को अलर्ट किया गया है। दरअसल, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के तहत किए गए सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की एक रिपोर्ट में विशेषज्ञों की टीम ने बताया कि भारत में होने वाली सभी मौतों में से एक-तिहाई का कारण हृदय यानी दिल के रोग हैं।

Monsoon health tips: सावधान! बारिश में बीमारियों के खतरे से कैसे बचाएं खुद को, ये लक्षण दिखें तो ना करें नजरअंदाज

Monsoon health tips: सावधान! बारिश में बीमारियों के खतरे से कैसे बचाएं खुद को, ये लक्षण दिखें तो ना करें नजरअंदाजMonsoon health tips: तेज गर्मी के बाद आता है बारिश का मौसम जिससे लू और तेज गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन ये राहत वाली बारिश कई बीमारियों को न्योता भी है। अगर समय पर इनका सही इलाज न हो तो ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। आइए इस आलेख में जानते हैं कि बारिश के मौसम में किन बीमारियों का खतरा रहता है। इनके लक्षण क्या हैं और बचाव कैसे किया जा सकता है।

Hindi Diwas 2025: हिंदी भाषा का गुणगान करती इस कविता को सुनाकर खूब मिलेगी तारीफ

Hindi Diwas 2025: हिंदी भाषा का गुणगान करती इस कविता को सुनाकर खूब मिलेगी तारीफPoem on Hindi Diwas: आज विरासत ढूंढें वारिस धड़कन ढूंढें दिल को आज मौन शब्द भी मुखर होकर खोज रहे अपनी आवाज़ क्यों देखें किसी और को हम ख़ुद से ही शुरुआत करें आइये हम हिंदी में बात करें

Hindi Diwas 2025: हिंदी दिवस पर शानदार निबंध, प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए ऐसे करें लिखने की तैयारी

Hindi Diwas 2025: हिंदी दिवस पर शानदार निबंध, प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए ऐसे करें लिखने की तैयारीEssay on Hindi Diwas: हिंदी, जिसे हम अक्सर एक भाषा के रूप में परिभाषित करते हैं, वह वास्तव में उससे कहीं अधिक है। यह हमारी धड़कन है, हमारी पहचान है और हमारी सदियों पुरानी संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति है। यह वह सेतु है जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है और हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। हिंदी दिवस के अवसर पर यदि आप निबंध प्रतियोगिता में अपनी दावेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस आलेख में उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर आप प्रभावशाली तरीके से लिख सकते हैं।

Hindi diwas 2025: हिंदी दिवस पर भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने के लिए ऐसे करें की तैयारी

Hindi diwas 2025: हिंदी दिवस पर भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने के लिए ऐसे करें की तैयारीSpeech on hindi diwas: हर साल हमारे देश में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के गौरव को उत्सव की तरह मनाने के लिए 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है इस दौरान देश भर के स्कूल और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिसके अंतर्गत भाषण प्रतियोताएं, निबंध और वाद-विवाद आदि में विद्यार्थी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यदि आप भी इनमें हिस्सा लेकर दमदार प्रस्तुति देना चाहते हैं तो यहां आपके लिए उपयुक्त पठन सामग्री दी जा रही है। हिंदी दिवस पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए आप यहां दिए आलेख को अपने भाषण या निबंध में उपयोग कर सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदा

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदाWalnut Benefits in Hindi: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चिंता हमारे दिल की सेहत को लेकर होती है। बदलती दिनचर्या, गलत खानपान और तनाव की वजह से लोग कम उम्र में ही हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

हिन्दी दिवस पर बाल गीत : हिन्दी ऊपर लाना है

हिन्दी दिवस पर बाल गीत : हिन्दी ऊपर लाना हैHindi Diwas Poem in Hindi : खुलीं कापियां खुलीं किताबें, निकल पड़े बस्तों से पेन। मुन्ना बांच रहा पुस्तक में, मुरगी का मतलब है हेन। उसे हेन का मतलब मुरगी, लिखना कभी न भाता है। हिन्दी को पहले क्रम पर ही, रखना उसे सुहाता है।

दुनिया में मची उथल-पुथल बन सकती है भारत के लिए अवसर

दुनिया में मची उथल-पुथल बन सकती है भारत के लिए अवसरअतीत में मुख्यतः विदेशी अस्त्र-शस्त्र के आयात पर निर्भर रहने का आदी रहा भारत अब न केवल आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है, हथियारों का निर्यातक भी बनता जा रहा है। दुनिया में चल रही भू-राजनीतिक उथल-पुथल का रोना रोने के बदले, भारत का वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व, इस उथल-पुथल में देश के लिए नए अवसर देखने लगा है।

11 सितंबर 1893 शिकागो भाषण पर विशेष: भारत के संत का दिग्विजय

11 सितंबर 1893 शिकागो भाषण पर विशेष: भारत के संत का दिग्विजयवर्तमान भारत को संपूर्ण विश्व एक महाशक्ति के रूप में देख रहा है। यह राष्ट्र प्राचीन समय से ही परम वैभव पर था और निश्चित आगे भी रहेगा। बीच के कुछ कालखंड में देश को तोड़ने वाली नकारात्मक ताकते इसे कमजोर करने का साहस जरूर करती रही लेकिन असंख्य लोगों का तप, बलिदान से आज भारत राष्ट्र ऊंचाई को छू रहा

वास्तु के अनुसार कैसे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें?

वास्तु के अनुसार कैसे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें?यदि आपको लगता है कि घर में नकारात्मकता है, गृह क्लेश होता है और बरकत भी नहीं रहती है तो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने या सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए कुछ वास्तु टिप्स को आजमाया जा सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा वाला घर बनाने के लिए, साफ-सफाई, अव्यवस्था को दूर करना, प्राकृतिक रोशनी और पौधों तथा दर्पणों जैसी चीजों पर ध्यान देना होगा और इसी के साथ ही रंगों और अपने घर के प्रवेश द्वार की दिशा पर भी विचार करें।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com