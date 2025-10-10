शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. दीपावली
  3. दिवाली उत्सव
  4. What to Do and What Not to Do on Diwali Night
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (17:12 IST)

Diwali 2025: दिवाली की रात क्या नहीं करना चाहिए और क्या करें, पढ़ें 18 काम की बातें

Diwali 2025
Diwali 2025 celebration guide: दिवाली, जो कि ‘रोशनी का त्योहार’ है, हर साल पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली 2025 का पर्व 20 अक्टूबर 2025 (सोमवार) को मनाया जाएगा। यह रात धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित होती है। माना जाता है कि इस रात किए गए कर्मों का सीधा असर घर की समृद्धि और शांति पर पड़ता है। यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं कि दिवाली की रात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके।ALSO READ: Diwali 2025: दिवाली की रात छिपकली देखना शुभ या अशुभ
 
दिवाली की रात क्या करें (शुभ कार्य)- What to do on Diwali night
 
दिवाली पर घर की साज-सज्जा और प्रकाश की पूरी व्यवस्था रखनी चाहिये। दीपावली की रात शुद्धिकरण के पश्चात लक्ष्मी पूजन और मंत्र जाप करें। इस दिन अपने व्यवहार में सकारात्मकता रखें, क्रोध न करें। सकारात्मक ऊर्जा और देवी लक्ष्मी के आगमन के लिए निम्न कार्य करने चाहिए:
 
1. शुद्धिकरण: दिवाली की रात घर और पूजा स्थल को गंगाजल से छिड़क कर पवित्र करें।
 
2. शुभ मुहूर्त में पूजा: लक्ष्मी-गणेश पूजन प्रदोष काल (सूर्यास्त के बाद) के शुभ मुहूर्त में ही करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त देवी महालक्ष्मी का पूजन करने से घर में स्थिर लक्ष्मी बनी रहती है।
 
3. अखंड दीपक: पूजा के दौरान घी का एक अखंड दीपक जलाएं और उसे रात भर जलता रहने दें।
 
4. तिजोरी की पूजा: अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान की पूजा अवश्य करें। लाल कपड़े में कमलगट्टे, सफेद कौड़ियां और पीली सरसों रखकर पोटली बनाकर तिजोरी में रखें।
 
5. मंत्र जाप: लक्ष्मी पूजा के समय 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।
 
6. दीप जलाना: घर के हर कोने, मुख्य द्वार, खिड़कियों और आंगन में दीपक अवश्य जलाएं। विशेष रूप से तुलसी के पौधे के पास और जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं, वहाँ दीपक रखें।
 
7. तोरण/रंगोली: मुख्य द्वार को आम या अशोक के पत्तों के तोरण और सुंदर रंगोली से सजाएं। माना जाता है कि लक्ष्मी जी इन जगहों से घर में प्रवेश करती हैं।
 
8. दान-पुण्य: इस रात भिखारी या भिक्षु को अपने द्वार से खाली हाथ न लौटाएं। गरीबों को कपड़े, जूते-चप्पल या भोजन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
 
9. देर तक जागना: लक्ष्मी पूजा के बाद देर रात तक जागना शुभ माना जाता है। इस रात आलस्य न करें और पूजा-पाठ या धार्मिक चिंतन में समय बिताएं।ALSO READ: Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्त
 
दिवाली की रात क्या नहीं करना चाहिए (अशुभ कार्य): What not to do on Diwali night
 
ये वे कार्य हैं जिन्हें दिवाली की रात करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है:
 
1. तामसिक भोजन: दिवाली की रात लहसुन, प्याज, मांस या किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन पूरी तरह से वर्जित है।
 
2. शराब/नशा: किसी भी तरह के नशीले पदार्थों जैसे शराब, भांग, अफीम, चरस, सिगरेट, आदि का सेवन न करें। ज्योतिष के अनुसार, ऐसा करने से चंद्रमा और गुरु ग्रह कमजोर होते हैं और घर की शांति भंग होती है।
 
3. लड़ाई-झगड़ा: घर में शांति और प्रेम का माहौल बनाए रखें। जिस घर में झगड़ा, कलह या नकारात्मकता होती है, मां लक्ष्मी वहां कभी वास नहीं करती हैं।
 
4. अपशब्द: किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग न करें।
 
5. अंधेरा: घर के किसी भी कोने को अंधेरे में न छोड़ें। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी अंधेरे वाले स्थानों से दूर रहती हैं।
 
6. झाड़ू का अपमान: दिवाली की रात झाड़ू को बाहर फेंकना या उसे गलत जगह पर रखना अशुभ होता है, क्योंकि यह लक्ष्मी जी का अपमान माना जाता है।
 
7. टूटा सामान: घर में टूटा-फूटा, खराब या अनुपयोगी सामान न रखें। सफाई के दौरान ऐसी चीजों को बाहर निकाल दें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं।
 
8. कर्ज लेन-देन: दिवाली के दिन किसी से भी उधार लेने या देने से बचें। ज्योतिष के अनुसार, इससे साल भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।
 
9. आलस्य: लक्ष्मी पूजन के समय आलस्य या नींद में न रहें, यह देवी लक्ष्मी का अनादर माना जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Diwali 2025 kab hai: दिवाली 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर, कब करें लक्ष्मी पूजा?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mangal gochar 2025: धनतेरस के बाद मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 27 अक्टूबर से इन 4 राशियों का 'गोल्डन टाइम' शुरू

Mangal gochar 2025: धनतेरस के बाद मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 27 अक्टूबर से इन 4 राशियों का 'गोल्डन टाइम' शुरूMangal Gochar In Scorpio 2025: कार्तिक माह और दीपावली का समय, हिंदू धर्म में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है, वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह माह कई बड़े बदलाव लेकर आता है। इस वर्ष धनतेरस के तुरंत बाद, ऊर्जा और पराक्रम के ग्रह मंगल एक अति महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल ग्रह अपनी गति के अनुसार लगभग 18 महीने बाद एक राशिचक्र पूरा करते हैं। वर्तमान में तुला राशि में भ्रमण कर रहे मंगल, 27 अक्टूबर को अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में, किसी ग्रह का अपनी स्वराशि में गोचर करना अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जाता है। मंगल के इस ‘अपने घर में प्रवेश’ से चार विशेष राशियों के लिए गोल्डन टाइम की शुरुआत हो सकती है, जहां उन्हें छप्पर फाड़के दौलत और आकस्मिक लाभ मिलने की संभावना है।

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफलVenus Transit in Virgo 2025: शुक्र ग्रह का 9 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजकर 38 मिनट पर अपनी नीच राशि कन्या में गोचर हो गया है। यह प्रेम, धन, और सुख-सुविधाओं के कारक ग्रह की स्थिति को थोड़ा कमजोर करेगा। हालांकि, कन्या राशि में सूर्य की उपस्थिति के कारण कुछ राशियों के लिए नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, जिससे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यह गोचर सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा, इसका संक्षिप्त राशिफल यहां दिया गया है।

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति कब है क्या है इसका महत्व?

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति कब है क्या है इसका महत्व?Tula sankranti significance: तुला राशि में सूर्य नीच का माना गया है जबकि मेष राशि में उच्च का। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश को तुला संक्रांति कहते हैं। सौर मास के दो हिस्से है उत्तरायण और दक्षिणायम। सूर्य के मकर राशी में जाने से उत्तरायण प्रारंभ होता है और कर्क में जाने पर दक्षिणायन प्रारंभ होता है। इस बीच तुला संक्रांति होती है। इस बार तुला संक्रांति 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रहेगी।

Diwali pushya nakshatra 2025: दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र कब है, 14 या 15 अक्टूबर 2025?

Diwali pushya nakshatra 2025: दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र कब है, 14 या 15 अक्टूबर 2025?When is Pushya Nakshatra before Diwali 2025: इस बार दीपावली से पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र का आरंभ मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को 11:54 ए एम से शुरू होकर इसका अंत बुधवार, 15 अक्टूबर को 12:00 पी एम पर होगा। इस तरह, पुष्य नक्षत्र लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक रहेगा, जिससे शुभ खरीदारी और अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथाBach Baras 2025: गोवत्स द्वादशी, जिसे महाराष्ट्र में वासु बारस और गुजरात में वाघ बरस के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व है। यह पर्व आमतौर पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसका उद्देश्य पुत्र की लंबी आयु, स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण के लिए यह व्रत किया जाता है।

और भी वीडियो देखें

Diwali 2025: दिवाली की रात क्या नहीं करना चाहिए और क्या करें, पढ़ें 18 काम की बातें

Diwali 2025: दिवाली की रात क्या नहीं करना चाहिए और क्या करें, पढ़ें 18 काम की बातेंDiwali night rituals: दीपावली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। दिवाली की रात घर-परिवार में खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा लाने का खास मौका होता है। लेकिन इस खास रात में कुछ बातें करने से बचना चाहिए और कुछ जरूर करना चाहिए ताकि त्योहार सफल और मंगलमय रहे।

Karva chauth 2025: करवा चौथ पर इंदौर में कब निकलेगा चांद?

Karva chauth 2025: करवा चौथ पर इंदौर में कब निकलेगा चांद?karva chauth ka chand kab niklega 2025: हिंदू माह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से रखती हैं। वर्ष 2025 में करवा चौथा का व्रत 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन इंदौर में कब निकलेगा चांद और क्या रहेगा पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त?

Dhanteras 2025: धनतेरस पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जरूर खरीदें ये 8 चीजें, घर आएगी सुख और समृद्धि

Dhanteras 2025: धनतेरस पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जरूर खरीदें ये 8 चीजें, घर आएगी सुख और समृद्धिwhat to buy on dhanteras: धनतेरस का त्योहार दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है और हिंदू धर्म में इसे खरीददारी का महामुहूर्त माना जाता है। यह दिन भगवान धनवंतरी, देवी लक्ष्मी और कुबेर देव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर की गई खरीदारी 13 गुना शुभ फल प्रदान करती है और घर में सुख-समृद्धि लेकर आती है। यहां उन 8 अत्यंत शुभ चीज़ों की सूची दी गई है जिन्हें धनतेरस पर घर लाना सौभाग्यदायक माना जाता है।

Dhanteras 2025: धन तेरस के दिन करें अकाल मृत्यु से बचने के लिए 5 अचूक उपाय

Dhanteras 2025: धन तेरस के दिन करें अकाल मृत्यु से बचने के लिए 5 अचूक उपायDhantrayodashi 2025 Achook Upay: धनतेरस का पर्व धन, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के साथ-साथ अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन यमराज के लिए दीपदान करने की प्राचीन परंपरा है। धनतेरस के दिन किए गए उपाय अकाल मृत्यु से बचाने का सुरक्षा का कवच बन जाता है। ये विशेष उपाय आपको स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों प्रदान करेंगे।

Ahoi ashtami Katha: अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा

Ahoi ashtami Katha: अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथाAhoi Ashtami Story in Hindi: प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के सात बेटे थे और उनकी एक बहू थी। साहूकार का परिवार बहुत सुखी था, लेकिन उसकी बहू को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाया था, जिसका दुख उसे हमेशा रहता था।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com