बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Mangal Gochar In Scorpio 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (14:12 IST)

Mangal gochar 2025: धनतेरस के बाद मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 27 अक्टूबर से इन 4 राशियों का 'गोल्डन टाइम' शुरू

mangal gochar 2025
Mangal Gochar In Scorpio 2025: कार्तिक माह और दीपावली का समय, हिंदू धर्म में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है, वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह माह कई बड़े बदलाव लेकर आता है। इस वर्ष धनतेरस के तुरंत बाद, ऊर्जा और पराक्रम के ग्रह मंगल एक अति महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल ग्रह अपनी गति के अनुसार लगभग 18 महीने बाद एक राशिचक्र पूरा करते हैं। वर्तमान में तुला राशि में भ्रमण कर रहे मंगल, 27 अक्टूबर को अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में, किसी ग्रह का अपनी स्वराशि में गोचर करना अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जाता है। मंगल के इस ‘अपने घर में प्रवेश’ से चार विशेष राशियों के लिए गोल्डन टाइम की शुरुआत हो सकती है, जहां उन्हें छप्पर फाड़के दौलत और आकस्मिक लाभ मिलने की संभावना है।

क्यों खास है वृश्चिक में मंगल का गोचर?
मंगल को साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भूमि, संपत्ति और रक्त का कारक ग्रह माना जाता है। वृश्चिक राशि मंगल की स्वराशि है। जब कोई ग्रह अपनी राशि में होता है, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, और वह अपने शुभ गुणों को खुलकर प्रदर्शित करता है।
ऊर्जा और पराक्रम: वृश्चिक में मंगल की मजबूत स्थिति के कारण लोगों में आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी।
जमीन-जायदाद: चूंकि मंगल भूमि के कारक हैं, यह गोचर रियल एस्टेट, कृषि और प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। रुकी हुई जमीन-जायदाद से जुड़े मामले सुलझेंगे।
कर्ज मुक्ति: यह गोचर कर्ज चुकाने और आकस्मिक धन की प्राप्ति के लिए भी मजबूत योग बनाता है।

इन 4 राशियों के लिए शुरू होगा 'गोल्डन टाइम'
मंगल के इस शक्तिशाली गोचर से निम्नलिखित चार राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है:
  1. मिथुन: मिथुन राशि वालों के लिए मंगल छठे भाव में प्रवेश करेंगे। जातक की कुंडली में छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का होता है। मंगल का छठे भाव में मजबूत होना मिथुन राशि वालों को शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और कर्ज से मुक्ति देगा। कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिल सकती है।
 
  1. कन्या: कन्या राशि के लिए मंगल तीसरे भाव (साहस और पराक्रम का भाव) में गोचर करेंगे। यह अवधि आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगी। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का जबरदस्त फल मिलेगा। यात्राओं से लाभ और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है।
 
  1. मकर: मकर राशि वालों के लिए मंगल लाभ भाव यानी 11 वें भाव में प्रवेश करेंगे। 11 वां भाव आय और इच्छा पूर्ति का होता है। यह गोचर आपकी आय के स्रोतों में बढ़ोतरी करेगा। व्यापार और निवेश से छप्पर फाड़के दौलत मिलने के प्रबल योग बनेंगे। वाहन या प्रापर्टी खरीद के लिए यह समय सर्वोत्तम है।
 
  1. कुंभ: कुंभ राशि के लिए मंगल 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10 वां भाव सबसे शक्तिशाली केंद्र भाव होता है जोकि कर्म और करियर का भाव कहलाता है। मंगल की यह स्थिति आपको करियर में नई  ऊंचाईयां देगी। बेरोजगारों को नौकरी और कार्यरत लोगों को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। जमीन-जायदाद के कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी और धन की प्राप्ति होगी।ALSO READ: Karwa Chauth 2025: करवा चौथ से ठीक पहले शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 9 अक्टूबर से इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत
    अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
 

 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातें

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातेंPushya nakshatra 2025: अक्टूबर 2025 में पुष्य नक्षत्र 14 और 15 अक्टूबर के दरमियान रहेगा। यह नक्षत्र दिवाली से पहले खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र का स्थान अति महत्वपूर्ण है। हिन्दू धर्म में पुष्य नक्षत्र का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे भगवान बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है, जो ज्ञान, धन, और शुभता के प्रतीक हैं। मान्यता है कि इस नक्षत्र के दौरान किए गए पूजा-अनुष्ठान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस नक्षत्र के समय भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, और भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है।

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्टKartik Vrat Tyohar List 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में कार्तिक मास का प्रारंभ 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को होगा और इसका समापन 05 नवंबर 2025 (बुधवार) को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा।

Karwa chauth 2025: करवा चौथ को बन रहा सिद्धि योग और शिववास योग, जानिए किस मुहूर्त में पूजा से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान

Karwa chauth 2025: करवा चौथ को बन रहा सिद्धि योग और शिववास योग, जानिए किस मुहूर्त में पूजा से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदानKarwa chauth 2025 shubh muhurat: करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस बार करवा चौथ पर सिद्धि योग और शिववास योग जैसे अत्यंत शुभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन विशेष मुहूर्तों में की गई पूजा व्रती को अखंड सौभाग्य का वरदान देती है और जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करती है।

Dhanteras 2025 date: धनतेरस कब है वर्ष 2025 में?

Dhanteras 2025 date: धनतेरस कब है वर्ष 2025 में?Dhan teras in 2025: वर्ष 2025 में धनतेरस को लेकर भी असमंजस है कि यह 18 को है या कि 19 अक्टूबर को। धनतेरस का त्योहार कार्तिक माह के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दिवाली यह तीनों पर्व रात में मनाए जाने वाले पर्व हैं इसलिए जिस समय त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि प्रदोष काल में हो उस दिन यह त्योहार मनाया जाता है। अभ्यंग स्नान, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और भाई दूज दिन में मनाए जाने वाले पर्व है इसलिए इन पर्वों में उदयातिथि को ले सकते हैं। आओ जानते हैं कि धनतेरस कब है?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?when is karwa chauth in 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजन करती हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार के दिन रखा जाएगा।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 अक्टूबर, 2025)Today Rashifal 08 October 2025 | कैसा रहेगा आज 08 अक्टूबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

08 October Birthday: आपको 8 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

08 October Birthday: आपको 8 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!08 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 08 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 08 अक्टूबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 08 अक्टूबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 08 October 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 08 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग...

Karwa Chauth Vrat 2025: करवा चौथ व्रत रखने से पहले जान लें पूरे दिन के मुख्य नियम, क्या करें, क्या न करें?

Karwa Chauth Vrat 2025: करवा चौथ व्रत रखने से पहले जान लें पूरे दिन के मुख्य नियम, क्या करें, क्या न करें?Karwa Chauth Vrat Niyam 2025: करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए रखा जाने वाला एक कठिन और पवित्र व्रत है। इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों और विधि का पालन करना आवश्यक होता है। यहां करवा चौथ व्रत के मुख्य नियम दिए गए हैं:

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पूजा कब है, जानिए शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि और कथा

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पूजा कब है, जानिए शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि और कथाWhen is Ahoi Ashtami in 2025: अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं। करवा चौथ के चार दिन बाद और दीपावली से लगभग आठ दिन पहले यह व्रत आता है तथा तारों या चंद्रमा को देखकर ही व्रत का पारण किया जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com