Mangal gochar 2025: धनतेरस के बाद मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 27 अक्टूबर से इन 4 राशियों का 'गोल्डन टाइम' शुरू
Mangal Gochar In Scorpio 2025: कार्तिक माह और दीपावली का समय, हिंदू धर्म में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है, वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह माह कई बड़े बदलाव लेकर आता है। इस वर्ष धनतेरस के तुरंत बाद, ऊर्जा और पराक्रम के ग्रह मंगल एक अति महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल ग्रह अपनी गति के अनुसार लगभग 18 महीने बाद एक राशिचक्र पूरा करते हैं। वर्तमान में तुला राशि में भ्रमण कर रहे मंगल, 27 अक्टूबर को अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में, किसी ग्रह का अपनी स्वराशि में गोचर करना अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जाता है। मंगल के इस ‘अपने घर में प्रवेश’ से चार विशेष राशियों के लिए गोल्डन टाइम की शुरुआत हो सकती है, जहां उन्हें छप्पर फाड़के दौलत और आकस्मिक लाभ मिलने की संभावना है।
क्यों खास है वृश्चिक में मंगल का गोचर?
मंगल को साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भूमि, संपत्ति और रक्त का कारक ग्रह माना जाता है। वृश्चिक राशि मंगल की स्वराशि है। जब कोई ग्रह अपनी राशि में होता है, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, और वह अपने शुभ गुणों को खुलकर प्रदर्शित करता है।
• ऊर्जा और पराक्रम: वृश्चिक में मंगल की मजबूत स्थिति के कारण लोगों में आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी।
• जमीन-जायदाद: चूंकि मंगल भूमि के कारक हैं, यह गोचर रियल एस्टेट, कृषि और प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। रुकी हुई जमीन-जायदाद से जुड़े मामले सुलझेंगे।
• कर्ज मुक्ति: यह गोचर कर्ज चुकाने और आकस्मिक धन की प्राप्ति के लिए भी मजबूत योग बनाता है।
इन 4 राशियों के लिए शुरू होगा 'गोल्डन टाइम'
मंगल के इस शक्तिशाली गोचर से निम्नलिखित चार राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है:
मिथुन: मिथुन राशि वालों के लिए मंगल छठे भाव में प्रवेश करेंगे। जातक की कुंडली में छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का होता है। मंगल का छठे भाव में मजबूत होना मिथुन राशि वालों को शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और कर्ज से मुक्ति देगा। कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिल सकती है।
कन्या: कन्या राशि के लिए मंगल तीसरे भाव (साहस और पराक्रम का भाव) में गोचर करेंगे। यह अवधि आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगी। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का जबरदस्त फल मिलेगा। यात्राओं से लाभ और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है।
मकर: मकर राशि वालों के लिए मंगल लाभ भाव यानी 11 वें भाव में प्रवेश करेंगे। 11 वां भाव आय और इच्छा पूर्ति का होता है। यह गोचर आपकी आय के स्रोतों में बढ़ोतरी करेगा। व्यापार और निवेश से छप्पर फाड़के दौलत मिलने के प्रबल योग बनेंगे। वाहन या प्रापर्टी खरीद के लिए यह समय सर्वोत्तम है।
कुंभ: कुंभ राशि के लिए मंगल 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10 वां भाव सबसे शक्तिशाली केंद्र भाव होता है जोकि कर्म और करियर का भाव कहलाता है। मंगल की यह स्थिति आपको करियर में नई ऊंचाईयां देगी। बेरोजगारों को नौकरी और कार्यरत लोगों को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। जमीन-जायदाद के कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी और धन की प्राप्ति होगी।
