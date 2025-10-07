मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. करवा चौथ
  4. Karwa Chauth Fast Rules 2025
Written By WD Feature Desk

Karwa Chauth Vrat 2025: करवा चौथ व्रत रखने से पहले जान लें पूरे दिन के मुख्य नियम, क्या करें, क्या न करें?

Karwa Chauth Niyam
2025 Karwa Chauth Rules: करवा चौथ भारतीय संस्कृति में अखंड सौभाग्य का महापर्व है। इस वर्ष करवा चौथ 2025 का व्रत 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को रखा जाएगा। यह वह दिन है जब सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन की समृद्धि के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला उपवास यानी बिना पानी वाला व्रत रखती हैं। यह व्रत पति-पत्नी के अटूट प्रेम, त्याग और विश्वास को दर्शाता है। इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए पूजा विधि और कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अनिवार्य है।ALSO READ: Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सूर्य और चंद्रमा की बदलेगी चाल, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे आकस्मिक धनलाभ के महासंयोग
 
आइए यहां जानते हैं करवा चौथ व्रत रखने के दिनभर के मुख्य नियम के बारे में...
 
करवा चौथ व्रत के नियम:
 
1. व्रत का संकल्प और स्वरूप- 
• निर्जला व्रत: यह व्रत सूर्य उदय होने से लेकर चंद्रमा के दर्शन होने तक रखा जाता है। यह व्रत सामान्यतः निर्जला (बिना जल और भोजन के) रखा जाता है।
 
• सरगी (सूर्योदय से पूर्व): व्रत शुरू होने से पहले, सूर्योदय से पूर्व, सास द्वारा दी गई सरगी खाने का विधान है। सरगी में फल, मिठाई, सूखे मेवे और पानी शामिल होता है, जिसे केवल सूर्योदय से पहले ही ग्रहण किया जा सकता है।
 
• व्रत का संकल्प: सरगी खाने के बाद, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन में अपनी संतान और पति के लिए व्रत का संकल्प लें।
 
2. पूजा की तैयारी और सामग्री
• चौक और चित्र: पूजा के लिए घर के साफ स्थान पर एक चौकी स्थापित करें। इस पर माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी, कार्तिकेय और चंद्रमा का चित्र या कैलेंडर रखें।
 
• करवा (मिट्टी का कलश): पूजा में मिट्टी का करवा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे रोली और हल्दी से सजाया जाता है। इसमें जल भरकर पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर दो करवे का प्रयोग होता है: एक जल से भरा और दूसरा खाली (जो सास को दिया जाता है)।
 
• छलनी: चंद्रमा को देखने और पति का चेहरा देखने के लिए छलनी का प्रयोग किया जाता है, इसे पूजा में अवश्य रखें।
 
• श्रृंगार सामग्री: माता को अर्पित करने के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री (जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि) थाली में सजाकर रखें।
 
3. संध्याकाल की पूजा
• पूजा का समय: शाम के समय शुभ मुहूर्त में ही पूजा शुरू करनी चाहिए।
 
• कथा श्रवण: पूजा करते समय सभी व्रतधारी महिलाओं के साथ बैठकर करवा चौथ व्रत कथा अवश्य सुनें या पढ़ें। कथा सुनते समय हाथ में चावल या अनाज के दाने रखें।
 
• करवे का आदान-प्रदान (फेरी): पूजा के दौरान, करवा बदलने की रस्म की जाती है, जिसमें पूजा में बैठे लोग करवे को एक दूसरे के साथ बदलते हैं, जिसे 'करवा फेरना' कहते हैं।ALSO READ: Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सूर्य और चंद्रमा की बदलेगी चाल, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे आकस्मिक धनलाभ के महासंयोग
 
4. व्रत का पारण (व्रत खोलना)
• चंद्र दर्शन: व्रत का पारण तभी होता है जब चंद्रमा के दर्शन हो जाएं।
 
• अर्घ्य देना: चंद्रमा के दर्शन होने पर उन्हें छलनी से देखें और फिर जल में दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें।
 
• पति का पूजन: चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखें। पति के चरणों को छूकर आशीर्वाद लें।
 
• पारण: पति के हाथ से जल पीकर और मिठाई खाकर ही व्रत खोलें। इसके बाद सामान्य भोजन ग्रहण करें।
 
5. क्या करें और क्या न करें, जानें नियम: 
 
वस्त्र: इस दिन शुभ रंग जैसे लाल, पीला, नारंगी या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनें। काले और सफेद रंग के वस्त्रों से बचें। 
 
कैंची, चाकू या सुई: पूजा के दिन सिलाई-कढ़ाई या धारदार वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए।
 
दान: पूजा के बाद गरीबों को भोजन, वस्त्र या दक्षिणा दान करना शुभ माना जाता है। क्रोध और कटु वचन: मन को शांत रखें। किसी से झगड़ा या कटु वचन का प्रयोग न करें।
 
श्रृंगार: व्रत के दिन पूरा श्रृंगार करना शुभ होता है, सिंदूर अवश्य लगाएँ। 
 
सोना: दिन में नहीं सोना चाहिए। पूजा की तैयारी में समय व्यतीत करें।
 
पति का सम्मान: पति के साथ विनम्र और प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। 
 
दूध या दही देना: किसी को भी दूध, दही या सफेद चीज दान में न दें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधान
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मत

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?when is karwa chauth in 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजन करती हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार के दिन रखा जाएगा।

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी कब है 19 या 20 अक्टूबर 2025, रूप चौदस का स्नान कब होगा?

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी कब है 19 या 20 अक्टूबर 2025, रूप चौदस का स्नान कब होगा?Narak chaturdashi 2025: जैसा कि पहले भी बताया जाता रहा है कि हिंदू सनातन धर्म में जो त्योहार रात में मनाए जाते हैं उनकी तिथि रात में जानकार मनाते हैं। उनका उदयातिथि से कोई मतलब नहीं रहता है परंतु जो पर्व दिन में मनाए जाते हैं उनका विचार उदयातिथि अनुसार किया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी रहती है। नरक चतुर्दशी की पूजा रात में होती है और रूप चौदस का अभ्यंग स्नान प्रात: काल उसी चतुर्दशी तिथि में रहता है।

Weekly Horoscope October 2025: सितारे आपके द्वार! अक्टूबर का नया सप्ताह, जानें किस्मत, करियर और प्रेम का हाल

Weekly Horoscope October 2025: सितारे आपके द्वार! अक्टूबर का नया सप्ताह, जानें किस्मत, करियर और प्रेम का हालइन राशियों को रहना होगा सावधान! जानें अक्टूबर के नए हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल

India Pakistan War: क्या सच में मिट जाएगा पाकिस्तान का वजूद, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?

India Pakistan War: क्या सच में मिट जाएगा पाकिस्तान का वजूद, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?पाकिस्तान के खिलाफ 3 से 4 दिनों के भीतर लगातर दिए जा रहे इस तरह के बयानों से लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला है। वह फिर से भारत पर आतंकवादी हमले की तैयारी कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो क्या सच में होगा भारत और पाकिस्तान के बीच भयानक युद्ध? क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?

धन बढ़ाने के 5 प्राचीन रहस्य, सनातन धर्म में है इसका उल्लेख

धन बढ़ाने के 5 प्राचीन रहस्य, सनातन धर्म में है इसका उल्लेखLaw of Attraction: सनातन धर्म केवल पूजा-पाठ या कर्मकांडों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक पूर्ण कला सिखाता है। इसमें ऐसे कई प्राचीन सिद्धांत और रहस्य छिपे हैं जो हमें न केवल आध्यात्मिक शांति, बल्कि भौतिक समृद्धि और धन वृद्धि का मार्ग भी दिखाते हैं। आइए जानते हैं सनातन धर्म में वर्णित धन बढ़ाने के 5 ऐसे ही गहरे रहस्य, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास सुनिश्चित कर सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

Karwa Chauth Vrat 2025: करवा चौथ व्रत रखने से पहले जान लें पूरे दिन के मुख्य नियम, क्या करें, क्या न करें?

Karwa Chauth Vrat 2025: करवा चौथ व्रत रखने से पहले जान लें पूरे दिन के मुख्य नियम, क्या करें, क्या न करें?Karwa Chauth Vrat Niyam 2025: करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए रखा जाने वाला एक कठिन और पवित्र व्रत है। इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों और विधि का पालन करना आवश्यक होता है। यहां करवा चौथ व्रत के मुख्य नियम दिए गए हैं:

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्त

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्तDiwali 2025: इस बार 6 दिनों का दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। अर्थात 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक यह पर्व रहेगा। 14 से 15 अक्टूबर के बीच दिवाली खरीदी का पुष्य नक्षत्र रहेगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी पूजा, 20 अक्टूबर को सुबह अभ्यंग स्नान और शाम को दीपावली की लक्ष्मी पूजा होगी। 22 अक्टूबर को अन्नकूट और गोवर्धन उत्सव और अंत में 23 अक्टूबर को भई दूज का पर्व मनाया जाएगा। आओ जानते हैं सभी दिनों के शुभ मुहर्त।

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पूजा कब है, जानिए शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि और कथा

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पूजा कब है, जानिए शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि और कथाWhen is Ahoi Ashtami in 2025: अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं। करवा चौथ के चार दिन बाद और दीपावली से लगभग आठ दिन पहले यह व्रत आता है तथा तारों या चंद्रमा को देखकर ही व्रत का पारण किया जाता है।

Kartik Month 2025: क्यों खास है कार्तिक माह? जानिए महत्व और इस महीने में क्या करें और क्या करने से बचें

Kartik Month 2025: क्यों खास है कार्तिक माह? जानिए महत्व और इस महीने में क्या करें और क्या करने से बचेंKartik Month 2025 Date and Significance: कार्तिक मास हिंदू पंचांग के अनुसार आठवां महीना है, जिसे चातुर्मास का अंतिम और सबसे पुण्यकारी महीना माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि "मासानां कार्तिकः श्रेष्ठः" अर्थात सभी महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। यह महीना भगवान विष्णु की पूजा, दान-पुण्य और पवित्रता के लिए समर्पित है। इस माह की पवित्रता का मुख्य कारण यह है कि यह देवोत्थानी एकादशी के साथ समाप्त होता है, जब भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं, और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए इस मास में किए गए धार्मिक कार्य अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं।

Bhai dooj 2025: वर्ष 2025 में कब है भाई दूज? तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है?

Bhai dooj 2025: वर्ष 2025 में कब है भाई दूज? तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है?Bhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com