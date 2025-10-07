मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025
Written By Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (17:25 IST)

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मत

2025 में कार्तिक महीना कब से शुरू होगा
kartik month me tulsi ke upay in hindi: कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है, और इस दौरान तुलसी के पौधे का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है; इसमें न केवल औषधीय गुण पाए जाते हैं, बल्कि इसे देवीय गुणों से भरपूर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने देवी वृंदा, जो बाद में तुलसी कहलाईं, के साथ छल से विवाह किया था। तभी से, श्रीहरि को शालिग्राम के रूप में और तुलसी को उनकी प्रिय पत्नी के रूप में पूजा जाता है। यह संयोग कार्तिक माह में ही होता है, इसलिए कार्तिक मास में तुलसी को पूजना और लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए, जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी से जुड़े कौन से महाउपाय करने चाहिए जो जीवन में चमत्कारिक परिणाम ला सकते हैं।

1. सकारात्मक ऊर्जा के लिए करें जल अर्पित और मंत्र जाप
कार्तिक मास में हर सुबह स्नान के बाद तुलसी माता को जल अर्पित करना और उनकी परिक्रमा करना अनिवार्य माना जाता है। इस दौरान, आपको "ऊं नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए। यह उपाय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद लाता है, जिससे घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है।
वैज्ञानिक तथ्य: तुलसी का पौधा दिन के समय भारी मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, और सुबह-सुबह इसके चारों ओर घूमने और मंत्रोच्चार करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

2. अखंड सौभाग्य और धन के लिए दीपक जलाएं
कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। यह उपाय विशेषकर कार्तिक मास की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर तो ज़रूर करना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी के नीचे दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में कभी धन की कमी नहीं होती। यह उपाय परिवार के सदस्यों के लिए अखंड सौभाग्य और लंबी आयु भी सुनिश्चित करता है।
वैज्ञानिक तथ्य: दीपक की अग्नि और घी की सुगंध वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है, जिससे घर का माहौल शुद्ध और स्वच्छ बना रहता है।

3. मानसिक शांति के लिए: तुलसी मंत्र का करें जाप
कार्तिक महीने में तुलसी की माला धारण करना या तुलसी माता के मंत्रों का जप करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। तुलसी की माला धारण करने से भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त होता है। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और मन को एकाग्र करके मानसिक शांति भी प्रदान करता है।
औषधीय/अध्यात्मिक तथ्य: तुलसी माला का जप करने से शरीर के मुख्य ऊर्जा चक्र संतुलित होते हैं। तुलसी में मौजूद औषधीय तत्व जैसे यूजेनॉल तनाव कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
 
Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?when is karwa chauth in 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजन करती हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार के दिन रखा जाएगा।

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी कब है 19 या 20 अक्टूबर 2025, रूप चौदस का स्नान कब होगा?

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी कब है 19 या 20 अक्टूबर 2025, रूप चौदस का स्नान कब होगा?Narak chaturdashi 2025: जैसा कि पहले भी बताया जाता रहा है कि हिंदू सनातन धर्म में जो त्योहार रात में मनाए जाते हैं उनकी तिथि रात में जानकार मनाते हैं। उनका उदयातिथि से कोई मतलब नहीं रहता है परंतु जो पर्व दिन में मनाए जाते हैं उनका विचार उदयातिथि अनुसार किया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी रहती है। नरक चतुर्दशी की पूजा रात में होती है और रूप चौदस का अभ्यंग स्नान प्रात: काल उसी चतुर्दशी तिथि में रहता है।

Weekly Horoscope October 2025: सितारे आपके द्वार! अक्टूबर का नया सप्ताह, जानें किस्मत, करियर और प्रेम का हाल

Weekly Horoscope October 2025: सितारे आपके द्वार! अक्टूबर का नया सप्ताह, जानें किस्मत, करियर और प्रेम का हालइन राशियों को रहना होगा सावधान! जानें अक्टूबर के नए हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल

India Pakistan War: क्या सच में मिट जाएगा पाकिस्तान का वजूद, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?

India Pakistan War: क्या सच में मिट जाएगा पाकिस्तान का वजूद, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?पाकिस्तान के खिलाफ 3 से 4 दिनों के भीतर लगातर दिए जा रहे इस तरह के बयानों से लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला है। वह फिर से भारत पर आतंकवादी हमले की तैयारी कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो क्या सच में होगा भारत और पाकिस्तान के बीच भयानक युद्ध? क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र?

धन बढ़ाने के 5 प्राचीन रहस्य, सनातन धर्म में है इसका उल्लेख

धन बढ़ाने के 5 प्राचीन रहस्य, सनातन धर्म में है इसका उल्लेखLaw of Attraction: सनातन धर्म केवल पूजा-पाठ या कर्मकांडों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक पूर्ण कला सिखाता है। इसमें ऐसे कई प्राचीन सिद्धांत और रहस्य छिपे हैं जो हमें न केवल आध्यात्मिक शांति, बल्कि भौतिक समृद्धि और धन वृद्धि का मार्ग भी दिखाते हैं। आइए जानते हैं सनातन धर्म में वर्णित धन बढ़ाने के 5 ऐसे ही गहरे रहस्य, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास सुनिश्चित कर सकते हैं।

Karwa Chauth Vrat 2025: करवा चौथ व्रत रखने से पहले जान लें पूरे दिन के मुख्य नियम, क्या करें, क्या न करें?

Karwa Chauth Vrat 2025: करवा चौथ व्रत रखने से पहले जान लें पूरे दिन के मुख्य नियम, क्या करें, क्या न करें?Karwa Chauth Vrat Niyam 2025: करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए रखा जाने वाला एक कठिन और पवित्र व्रत है। इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों और विधि का पालन करना आवश्यक होता है। यहां करवा चौथ व्रत के मुख्य नियम दिए गए हैं:

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्त

Diwali 2025: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन और भाई दूज की पूजा के शुभ मुहूर्तDiwali 2025: इस बार 6 दिनों का दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। अर्थात 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक यह पर्व रहेगा। 14 से 15 अक्टूबर के बीच दिवाली खरीदी का पुष्य नक्षत्र रहेगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी पूजा, 20 अक्टूबर को सुबह अभ्यंग स्नान और शाम को दीपावली की लक्ष्मी पूजा होगी। 22 अक्टूबर को अन्नकूट और गोवर्धन उत्सव और अंत में 23 अक्टूबर को भई दूज का पर्व मनाया जाएगा। आओ जानते हैं सभी दिनों के शुभ मुहर्त।

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पूजा कब है, जानिए शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि और कथा

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी पूजा कब है, जानिए शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि और कथाWhen is Ahoi Ashtami in 2025: अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं। करवा चौथ के चार दिन बाद और दीपावली से लगभग आठ दिन पहले यह व्रत आता है तथा तारों या चंद्रमा को देखकर ही व्रत का पारण किया जाता है।

Kartik Month 2025: क्यों खास है कार्तिक माह? जानिए महत्व और इस महीने में क्या करें और क्या करने से बचें

Kartik Month 2025: क्यों खास है कार्तिक माह? जानिए महत्व और इस महीने में क्या करें और क्या करने से बचेंKartik Month 2025 Date and Significance: कार्तिक मास हिंदू पंचांग के अनुसार आठवां महीना है, जिसे चातुर्मास का अंतिम और सबसे पुण्यकारी महीना माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि "मासानां कार्तिकः श्रेष्ठः" अर्थात सभी महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। यह महीना भगवान विष्णु की पूजा, दान-पुण्य और पवित्रता के लिए समर्पित है। इस माह की पवित्रता का मुख्य कारण यह है कि यह देवोत्थानी एकादशी के साथ समाप्त होता है, जब भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं, और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए इस मास में किए गए धार्मिक कार्य अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं।

Bhai dooj 2025: वर्ष 2025 में कब है भाई दूज? तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है?

Bhai dooj 2025: वर्ष 2025 में कब है भाई दूज? तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है?Bhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।
