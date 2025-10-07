मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (14:10 IST)

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सूर्य और चंद्रमा की बदलेगी चाल, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे आकस्मिक धनलाभ के महासंयोग

शुक्र गोचर
Karwa Chauth 2025 horoscope: करवा चौथ का पर्व भारतीय संस्कृति में प्रेम, समर्पण और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष यह शुभ पर्व 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा, और ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बनने जा रहा है। दरअसल, 10 अक्टूबर को सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। ये दोनों ही गमानव जीवन और ज्योतिषीय भविष्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं।

चंद्रमा का गोचर: 10 अक्टूबर को चंद्रमा अपनी राशि बदलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि यहां चंद्रमा अत्यंत बलवान और शुभ फल देने वाला हो जाता है।

सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन: उसी दिन, सूर्य अपनी राशि (कन्या) में रहते हुए चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो ऊर्जा, साहस और पराक्रम के कारक हैं। सूर्य और चंद्रमा का यह शक्तिशाली और समन्वित परिवर्तन तीन राशियों के लिए अकस्मात धनलाभ, करियर में अभूतपूर्व तरक्की और सौभाग्य के द्वार खोलने वाला सिद्ध हो सकता है।

इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत
1. वृषभ राशि: आपके लिए यह संयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा स्वयं आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा आपके मन, माता और संपत्ति के कारक होते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार होगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है या व्यापार में अचानक कोई बड़ा लाभ होने की संभावना है। उच्च का चंद्रमा आपके मन को शांत करेगा, जिससे करवा चौथ पर वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी। जीवनसाथी से विशेष सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा। करियर और नौकरी में आपके कार्य को सराहा जाएगा और प्रमोशन के योग बनेंगे।

2. कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए यह परिवर्तन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य स्वयं आपकी राशि में चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को या प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। आकस्मिक धनलाभ के अवसर बनेंगे। निवेश या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के मजबूत योग हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे।

3. सिंह राशि: सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, और उनका नक्षत्र परिवर्तन आपके दूसरे भाव (धन और परिवार) को प्रभावित कर रहा है। इस अवधि में आप धन संचय करने में सफल रहेंगे। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, जिससे व्यावसायिक बातचीत में आपको सफलता मिलेगी। सूर्य की शक्ति से कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि के शुभ समाचार मिल सकते हैं। आपके पारिवारिक दायित्वों में वृद्धि होगी, लेकिन आप उन्हें खुशी-खुशी पूरा करेंगे। करवा चौथ के अवसर पर जीवनसाथी की ओर से कोई मूल्यवान उपहार मिल सकता है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पूजा की सामग्री, संपूर्ण पूजन विधि और कथा

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पूजा की सामग्री, संपूर्ण पूजन विधि और कथाkarwa chauth 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मिट्टी के पात्र, जिसे करवा या करक कहते हैं, से चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है (जो कि अर्घ्य कहलाता है)। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजन करती हैं। धार्मिक दृष्टि से इस व्रत में करवा माता के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है।

Diwali 2025 date: दिवाली कब है वर्ष 2025 में, एक बार‍ फिर कन्फ्यूजन 20 या 21 अक्टूबर?

Diwali 2025 date: दिवाली कब है वर्ष 2025 में, एक बार‍ फिर कन्फ्यूजन 20 या 21 अक्टूबर?Diwali 2025: दीपावली आ रही है और इसी के साथ ही इसकी तिथि को लेकर कन्फ्यूजन भी सामने आने लगा है। इसलिए इस बार हम पहले ही इसकी तिथि को स्पष्ट कर दे रहे हैं। दिवाली का पर्व कार्तिक माह की अमावस्या की रात को मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या की रात में ही माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इससे यह सिद्धि हुआ की यह रात में मनाए जाने वाला पर्व है।

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?हिंदू धर्म में पूजा-पाठ करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। खासकर महिलाओं के लिए पूजा के कई नियम बताए गए हैं। मासिक धर्म के दौरान पूजा करने को लेकर महिलाओं में अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि महिलाएं मासिक धर्म के कितने दिनों बाद से पूजा-पाठ या मंदिर जाना शुरू कर सकती हैं? इस लेख में हम मासिक धर्म के दौरान पूजा करने से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं।

Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 में कब होगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आएगा और क्या होगा इसका समय?

Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 में कब होगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आएगा और क्या होगा इसका समय?Solar Eclipse 2026: वर्ष 2025 में भी दो सूर्य ग्रहण थे। पहला 29 मार्च को और दूरा 21 सितंबर को था। इसी प्रकार वर्ष 2026 में दो सूर्य ग्रहण होंगे। दुर्भाग्य से, ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इनका धार्मिक या ज्योतिषीय सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा।

karva cahuth 2025: करवा चौथ पर छन्नी से क्यों देखा जाता है पति का चेहरा, इस दिन क्यों सीधे नहीं देखना चाहिए चंद्रमा

karva cahuth 2025: करवा चौथ पर छन्नी से क्यों देखा जाता है पति का चेहरा, इस दिन क्यों सीधे नहीं देखना चाहिए चंद्रमाKarwa Chauth Rituals: करवा चौथ भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख व्रत है, जिसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए दिन भर उपवास करती हैं। इस व्रत की सबसे खास बात यह है कि शाम को चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं छन्नी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण हैं? आज इस आलेख में हम आपको करवा चौथ पर छन्नी से पति का चेहरा देखने की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारी

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारीChhath Puja 2025 Vrat Schedule: वर्ष 2025 में छठ पूजा का महापर्व 25 अक्टूबर, शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर, मंगलवार तक मनाया जाएगा। यह चार दिवसीय पर्व है, जिसमें हर दिन का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण दिनों की जानकारी इस प्रकार है:

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधान

Karwa chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि के अनुसार पहनें परिधानLucky Colours for Aries to Pisces Karwa Chauth: करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि महिलाएं अपनी राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल शुभ रंग के वस्त्र धारण करें, तो उनके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और उनके जीवन में अखंड सौभाग्य आता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 अक्टूबर, 2025)Today 07 October 2025 horoscope in Hindi : आज 07 अक्टूबर 2025, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

07 October Birthday: आपको 7 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

07 October Birthday: आपको 7 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!07 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 07 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 अक्टूबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 अक्टूबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय07 October 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
