बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  राशियाँ
  Monthly zodiac forecast October 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (17:17 IST)

Monthly Horoscope October 2025: अक्टूबर माह में, त्योहारों के बीच कौन सी राशि होगी मालामाल?

बदलेंगे सितारे: अक्टूबर 2025 में 12 राशियों की लव लाइफ और करियर का हाल

October 2025 monthly horoscope
October 2025 Horoscope: अक्टूबर 2025 सभी राशियों के लिए अवसरों और चुनौतियों का मिला-जुला महीना लेकर आएगा। ग्रहों की स्थिति आत्मनिरीक्षण, कड़ी मेहनत और जीवन के विभिन्न पहलुओं में विकास की संभावनाओं का संकेत दे रही है। यह एक ऐसा महीना है जहाँ धैर्य और सक्रिय दृष्टिकोण विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह भविष्यफल करियर, लव, धन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कारोबार और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित है।ALSO READ: karva cahuth 2025: करवा चौथ पर छन्नी से क्यों देखा जाता है पति का चेहरा, इस दिन क्यों सीधे नहीं देखना चाहिए चंद्रमा
 
आइए सभी 12 राशियों के लिए विस्तृत मासिक राशिफल पर एक नज़र डालें।
 
मेष (Aries):
 
अक्टूबर में मेष राशि वालों के लिए करियर में सुधार के नए रास्ते खुलेंगे। नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना है, वहीं उद्यमी नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने में सफल रहेंगे। प्रेम जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन आपसी संवाद से सब ठीक हो जाएगा। धन लाभ के योग हैं, पर खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य में हल्की थकान महसूस हो सकती है, अतः आराम का ध्यान रखें। उपाय के रूप में आप मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख सकते हैं।
 
वृषभ (Taurus):
 
वृषभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीना संतुलन और संयम का रहेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा जिससे कार्य आसान होगा। लव लाइफ में साथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है, विशेषकर निवेश के लिए। फिर भी अपने आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, क्योंकि अचानक कोई खर्च आ सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन पेट संबंधी सावधानी बरतें। स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर अपनी ऊर्जा बनाए रखें और तनाव से बचें। उपाय के तौर पर अक्टूबर 2025 के महीने में तुलसी के पौधे की सेवा करें और हरे रंग के वस्त्र पहनें।
 
मिथुन (Gemini):
 
मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना सक्रिय और व्यस्त रहेगा। करियर में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जो आपकी काबिलियत को परखेगी। प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, पर धैर्य से मामला सुलझ जाएगा। धन मामलों में सतर्कता आवश्यक है, अनावश्यक खर्च टालें। घर में माता-पिता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए उनके खान-पान का पूरा ध्यान रखें। अक्टूबर 2025 नौकरीपेशा तथा छात्रों के लिए समय शुभ रहने वाला है। उपाय के लिए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें।
 
कर्क (Cancer):
 
कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 में पारिवारिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में धैर्य और मेहनत से सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन मधुर रहेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी जरूरी है। आपको अपने पारिवारिक निजी रिश्तों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी कूटनीति आपको उनका समाधान निकालने में मदद करेगी। धन निवेश के लिए अच्छा समय है, लेकिन जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य के लिहाज से मौसम परिवर्तन से बचाव करें। उपाय के लिए चंद्र देवता को दूध अर्पित करें।
सिंह (Leo):
 
सिंह राशि के जातकों को अक्टूबर 2025 में करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांच बना रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन खर्चों को नियंत्रण में रखें। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सिंह राशि वाले कुछ जातकों के लिए अक्टूबर 2025 का समय मिले-जुले परिणामों वाला रहेगा। आपका करियर पूरा ध्यान मांगेगा, लेकिन आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। पारिवारिक कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन आप स्पष्ट संवाद से उन्हें दूर कर सकते हैं। आर्थिक रूप से, संपत्ति में निवेश करने का यह अच्छा समय है। उपाय के लिए पीले वस्त्र पहनें और सूर्य देवता की पूजा करें।
 
कन्या (Virgo):
 
कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 सावधानी और समर्पण की मांग करेगा। करियर में छोटे-छोटे कामों पर ध्यान दें। लव लाइफ में समझदारी से काम लें। धन के मामलों में सतर्कता ज़रूरी है। आपके पारिवारिक रिश्ते मधुर रहेंगे। आर्थिक रूप से, आप अच्छी स्थिति में रहेंगे और कुछ अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप स्वयं को सशक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्य के मामले में अधिक तनाव न लें। उपाय के तौर पर तुलसी के जल का सेवन करें।
 
तुला (Libra):
 
तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने में संबंधों और साझेदारी में मजबूती आएगी। कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाकर चलना होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। धन लाभ होगा, पर व्यय भी बढ़ सकता है। आपको अपने करियर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प आपको उनसे पार पाने में मदद करेगा। अक्टूबर 2025 में आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा तथा घर के बुजुर्ग माता-पिता का भी‍ स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शिक्षा, करियर के क्षेत्र में यह समय ठीक रहेगा। उपाय के लिए गुलाबी फूल दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio):
 
वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। करियर में नई योजनाएं सफल होंगी। धन के मामलों में सावधानी आवश्यक है। अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। नौकरीपेशा के लिए अक्टूबर 2025 कई अवसर लेकर आएगा। आपके करियर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और आपके प्रयासों का फल मिलेगा। आपका प्रेम जीवन उत्साहपूर्ण और रोमांचक रहेगा। आर्थिक रूप से, आप बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपको स्वस्थ आहार का पालन करने की आवश्यकता है। उपाय स्वरूप शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
धनु (Sagittarius):
 
धनु राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 में यात्रा और शिक्षा के अवसर मिलेंगे। करियर में बदलाव संभव है। आपके लिए अक्टूबर कड़ी मेहनत और समर्पण का महीना रहेगा। आपका करियर आपके अधिक समय की मांग करेगा, लेकिन यह इसके लायक होगा। लव लाइफ में कुछ नए अनुभव होंगे तथा प्रेम जीवन में गहराई आएगी। धन लाभ की संभावना है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से, आप अच्छी स्थिति में रहेंगे, लेकिन अपने खर्चों को लेकर सतर्क रहें। उपाय के लिए सूर्य को जल अर्पित करें।
 
मकर (Capricorn):
 
मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर माह मेहनत और धैर्य का फल देगा। करियर में स्थिरता रहेगी। प्रेम जीवन में सहयोग मिलेगा। आपके रिश्ते मज़बूत होंगे, और आप अपने साथी के साथ एक गहरा रिश्ता साझा करेंगे। धन के मामले सामान्य रहेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आर्थिक रूप से, आपको अपने ख़र्चों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। एक स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखें और तनाव से बचें। उपाय के तौर पर शनिदेव की पूजा करें।
 
कुम्भ (Aquarius):
 
कुम्भ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 में नए विचारों और प्रयोगों का समय है। करियर में नई दिशा मिलेगी। अक्टूबर का माह कुम्भ राशि वालों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आपका करियर फलेगा-फूलेगा और आपको पदोन्नति या नई नौकरी मिल सकती है। आपके रिश्ते मज़बूत होंगे और आप सामंजस्य का अनुभव करेंगे। प्रेम जीवन में सकारात्मकता आएगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को शामिल करने का एक अच्छा समय है। उपाय स्वरूप हरे रंग के वस्त्र पहनें।
 
मीन (Pisces):
 
मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 सृजनात्मकता और भावनाओं का महीना रहेगा। करियर में नई संभावनाएं दिखेंगी। आपका करियर सही दिशा में आगे बढ़ेगा और आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर मिलेंगे। आपका प्रेम जीवन रोमांस से भरपूर रहेगा।धन लाभ हो सकता है। आर्थिक रूप से, आप अच्छी स्थिति में रहेंगे और कुछ अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप ऊर्जावान और उत्साही महसूस करेंगे। खासकर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धैर्य और समझदारी से काम लें, तो यह महीना आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव वाला हो सकता है। उपाय के लिए मीठा दान करें।ALSO READ: Papankusha Ekadashi 2025: पापाकुंशा एकादशी कब है, जानें पूजन के शुभ मुहूर्त, विधि, महत्व और लाभ
