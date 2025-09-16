मंगलवार, 16 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (17:30 IST)

Sun transit in Virgo 2025: सूर्य के कन्या राशि में जाने से क्या होगा 12 राशियों का हाल, कौन होगा कंगाल और कौन मालामाल

Sun transit in Virgo 2025
Surya gochar in kanya 2025: 17 सितंबर 2025 बुधवार के दिन सूर्यदेव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर किया है। सूर्य के इस राशि परिवर्तन को कन्या संक्रांति कहते हैं। सूर्य के कन्या राशि के प्रवेश करने से कुछ राशियों को लाभ होगा और कुछ को नुकसान उठाना पड़ेगा। जानिए मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल।
 
मेष राशि : आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी सूर्य का छठे भाव में गोचर हुआ है। आपके लिए यह गोचर शुभ है जो कि आपको प्रगति दिलाएगा। करियर में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। नौकरी में आके प्रयासों के चलते पदोन्नति या वेतनवृद्धि के योग बनेंगे। कारोबारी हैं तो मुनाफा मिलेगा। अन्य सोर्स धन लाभ होगा। हालांकि जीवनसाथी के साथ तालमेल बिठाने की जरूर पड़ेगी।
 
वृषभ राशि: आपकी राशि के चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य का पंचम भाव में गोचर हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप संतान को लेकर आप ज्यादा सजग रहेंगे। इसके लिए आप खर्च भी करेंगे। उसके भविष्य की चिंता रहेगी। करियर में सफलता और नौकरी में अच्‍छे योग बन रहे हैं। कारोबारी हैं तो आर्थिक मोर्चे पर आप सफलता हासिल करेंगे। साथ ही धन संचित करने और बचत करने में भी आपको कामयाबी मिलेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। 
 
मिथुन राशि : आपकी राशि के तीसरे भाव के स्वामी सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी सुख सुविधाओं का विस्तार होगा जिसके चलते आपकी खुशियां कई गुना बढ़ जाएगी। करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे और विदेश जाने का योग भी बन सकता है। नौकरी में पदोन्नति के प्रबल योग है। बिजनेस में आप अपना लाभ बढ़ाएंगे और अपने कारोबार के लिए लक्ष्य तय करने में सफल होंगे।
 
कर्क राशि : आपकी राशि के दूसरे भाव के स्वामी सूर्य का तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप धन प्राप्ति के प्रबल योग के साथ ही परिवार में खुशियां रहेगी। परिवार के प्रति आप पहले की अपेक्षा ज्यादा जागरूक रहेंगे। करियर के मोर्चे पर आप ज्यादा यात्राएं करेंगे। नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। परिवार के संग घूमने का प्लान बनेगा। 
 
सिंह राशि : आपकी राशि के प्रथम भाव के स्वामी सूर्य का दूसरे भाव में गोचर शुभ है। इसके परिणाम स्वरूप यह करियर और नौकरी में अच्छी प्रगति दिलाएगा और परिवार में खुशियां प्राप्त कराएगा। आप पैसे कमाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। नौकरीपेशा हैं तो ज्यादा यात्राएं करते नजर आएंगे और ऐसी यात्राओं से फायदा होगा। व्यावसायिक मोर्चे पर यह आपके लिए अच्छा मुनाफा हासिल करने में मदद करेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बनेंगे।
 
कन्या राशि : आपकी ही राशि के प्रथम भाव में सूर्य का गोचर आपके व्यक्तित्व को बदलेगा। सूर्य आपकी राशि के बारहवें भाव के होने होने के कारण आपकी कड़ी मेहनत का मनचाहा फल आपको नहीं मिलेगा। यानी कम ही लाभ मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा हैं तो स्थानांतरित किया जा सकता है। करियर को लेकर आप चिंचित रहेंगे। कारोबारी हैं तो कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आप थोड़ा असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। रिश्ते और सेहत को लेकर सतर्क रहें। 
 
तुला राशि : आपकी राशि के 12वें भाव में सूर्य का गोचर मिश्रित परिणाम लेकर आया है क्योंकि वह आपके 11 भाव का स्वामी भी है। आपको आगे बढ़ने के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा। कारोबारी हैं तो मध्यम लाभ की संभावना है। लेन देने में सावधानी रखें अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। जीवनसाथी के संबंध अहम का टकराव हो सकता है। सेहत का ध्यान रखना होगा। फालतू का खर्चा करने से बचकर रहें।
 
वृश्चिक राशि : आपकी राशि के दशम भाव के स्वामी सूर्य का ग्यारहवें भाव में गोचर आपकी इच्छाओं को पूरा करने में अनुकूल साबित होगा। करियर या नौकरी के सिलसिले में यात्रा के योग हैं। आप प्रमोशन को हासिल करने में सफलता हासिल करेंगे। कारोबारी हैं तो प्रतिस्पर्धियों से मुकाबले में आपकी जीत होगी। धन संचय करने में आप सफल होंगे। व्यक्तिगत मोर्चे पर आप अपने जीवनसाथी के साथ ज्यादा वार्तालाप करने के बाद सहज महसूस करेंगे।
 
धनु राशि : आपकी राशि के नवम भाव के स्वामी सूर्य का दशम भाव में गोचर के परिणाम स्वरूप कार्यक्षे‍त्र में आप उन्नति करेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी में अप्रत्याशित प्रगति होगी और कारोबार में मनचाहा मुनाफा होगा जिसके चलते आपको अच्छी संतुष्टि और खुशी प्राप्त होगी। व्यक्तिगत मोर्चे पर आप जीवनसाथी के साथ अपने तालमेल को बनाए रखने में कामयाब होंगे।
 
मकर राशि : आपकी राशि के अष्टम भाव के स्वामी सूर्य का नवम भाव में गोचर होगा। इसके चलते आप जो भी कर्म करेंगे तो उसका फल मिलने के लिए भाग्य की ओर से कोई साथ नहीं मिलेगा। इससे सफलता और लाभ में कमी देखने को मिलेगी। कार्य स्थल और घर परिवार में विवाद से बचकर रहें। व्यावसायिक मोर्चे पर अधिक मुनाफा कमाने की उम्मीद कम ही है। सेहत का भी ज्यादा ध्यान रखना होगा।
 
कुंभ राशि : आपकी राशि के सप्तम भाव के स्वामी सूर्य का अष्टम भाव में गोचर होगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको सतकर्त से काम लेना होगा। अपमान का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको औसत भाग्य, लाभ में कमी का सामना करना पड़ सकता है। नौकरीपेशा हैं तो आपको सहकर्मियों से परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। कारोबारी हैं तो साझेदारों और प्रतिस्पर्धियों से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिससे आपका मुनाफा कम होने की संभावना है।
 
मीन राशि : आपकी राशि के छठे भाव के स्वामी सूर्य का सप्तम भाव में गोचर शुभ नहीं माना जा सकता। इसके फलस्वरूप अचानक से कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। सेहत का ध्यान रखश्रा होगा। पैतृक और अन्य गुप्त स्रोतों से लाभ होने की संभावना बन रही है। नौकरी में सहकर्मियों के साथ विवाद की संभावना बन रही है। अपनी वाणी पर संयम रखकर ही कार्य करें। कारोबारी है तो सामान्य समय रहेगा। कर्ज लेने की संभावना बन रही है। जीवनसाथी के साथ संबंधों में तनाव रह सकता है। 
 
Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर क्या होगा प्रभाव, जानिए राशिफल

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर क्या होगा प्रभाव, जानिए राशिफलSolar eclipse 2025: 21 सितंबर 2025 को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण कन्या राशि में लगेगा और सर्व पितृ अमावस्या के दिन पड़ रहा है। हालांकि, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसके बावजूद, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा।

पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन: 17 सितंबर 2025, जानिए कैसा रहेगा उनका 2026 का भविष्यफल

पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन: 17 सितंबर 2025, जानिए कैसा रहेगा उनका 2026 का भविष्यफलPrediction on modi: 17 सितंबर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, आने वाला समय उनके लिए है खास

shraddha Paksha 2025: एकादशी का श्राद्ध कब है, क्या करते हैं इस दिन?

shraddha Paksha 2025: एकादशी का श्राद्ध कब है, क्या करते हैं इस दिन?Indira Ekadashi 2025: एकादशी श्राद्ध का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह पितृपक्ष के मध्य‑भाग में आता है। इस दिन यह माना जाता है कि पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि विधियों से पुण्य की प्राप्ति होती है। नीचे कुछ सामान्य रीति‑रिवाज और उपाय दिए जा रहे हैं जो इस दिन किए जाते हैं:

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियम

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियमशारदीय नवरात्रि 2025: गरबा उत्सव के नियम और महत्व

Shradha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष के बाद इन 96 दिनों में कर सकते हैं श्राद्ध कर्म

Shradha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष के बाद इन 96 दिनों में कर सकते हैं श्राद्ध कर्मpitru shradha paksha 2025: भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्‍विन माह की अमावस्या तक अर्थात पितरों के लिए 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष रहता है। यदि इन दिनों में श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो वर्ष के अन्य बचे दिनों में से 80 दिन ऐसे आते हैं जबकि श्राद्ध किया जा सकता है। अथार्त एक वर्ष में कुल 96 श्राद्ध के दिन रहते हैं। आओ जानते हैं कि वे कौन कौनसे दिन रहते हैं।

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या किसी बड़ी तबाही का है संकेत?

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या किसी बड़ी तबाही का है संकेत?Solar eclipse 2025: आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार को देव पितृ अमावस्या पर खंड ग्रास सूर्य ग्रहण रहेगा. भारतीय समय से यह ग्रहण रात्रि 11 बजे से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि 1 बजकर 12 मिनट तक मध्य और इसके बाद सूर्य ग्रहण का प्रभाव रात्रि 3 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। सूर्य ग्रहण का असर न्यूजीलैंड, पूर्वी मेलनेसिया, दक्षिण पोलेसिया, पश्चिम अंटार्कटिका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण प्रभावी रहेगा। भारत में यह नजर नहीं आएगा इसलिए यहां इसका सूतककाल मान्य नहीं होगा।

Kanya sankranti 2025: कन्या संक्रांति का महत्व, पूजा विधि और दान से मिलेगा पुण्य

Kanya sankranti 2025: कन्या संक्रांति का महत्व, पूजा विधि और दान से मिलेगा पुण्यSun transit in Virgo 2025: कन्या संक्रांति हिंदू सौर कैलेंडर में छठे महीने की शुरुआत का प्रतीक है। 17 सितंबर 2025 बुधवार के दिन सूर्यदेव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करने लगेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन को कन्या संक्रांति कहते हैं। इस दिन पितृ दोष और कालसर्प दोष से मुक्ति के उपाय किए जाते हैं। तर्पण, पिंडदान और पंचबलि कर्म करने से भी लाभ मिलेगा। आओ जानते हैं कन्या संक्रांति का महत्व, पूजा विधि और दान का फल।

Mercury transit 2025: भद्र राजयोग का हुआ निर्माण, 4 राशियों को मिलेगा धनलाभ

Mercury transit 2025: भद्र राजयोग का हुआ निर्माण, 4 राशियों को मिलेगा धनलाभMercury transit in Virgo 2025: भद्र योग पंच महापुरुष योगों में से एक बहुत ही शुभ राजयोग मना गया है। बुध ग्रह के स्वयं की राशि कन्या या मिथुन राशि में केंद्र भाव में रहने भद्र योग का निर्माण होता है। 15 सितंबर 2025 को बुध ग्रह ने कन्या राशि में गोचर करके भद्रयोग का निर्माण किया है। इस योग के चलते 4 राशियों को इसससे धन लाभ होगा। उनकी आर्थिक समस्या का समाधान होगा।

Sarvapitri amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या होगा भारत पर इसका असर?

Sarvapitri amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या होगा भारत पर इसका असर?Solar eclipse on sarvapitri amavasya 2025: 7 सितंबर 2025 रविवार को चंद्र ग्रहण वाले दिन 16 श्राद्ध प्रारंभ हुए थे और अब 21 सितंबर को रविवार को सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण रहेगा। यह संयोग करीब 100 वर्षों के बाद बना है। यह ग्रहण भारतीय ज्योतिष के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि पर, कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा।

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में एकादशी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में एकादशी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांEkadashi Shraadh 2025 dos and donts: पितृ पक्ष में एकादशी तिथि का श्राद्ध उन पूर्वजों के लिए किया जाता है, जिनका निधन एकादशी तिथि को हुआ हो। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और उनका आशीर्वाद बना रहता है।
