सोमवार, 15 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Rashifal 15 September 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (06:40 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 15 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 15 September horoscope in Hindi 2025
मेष Aries
Today 15 September 2025 horoscope in Hindi : : करियर: आज का दिन कुछ सुस्त रहेगा। कार्यस्थल पर अधिकारियों से चर्चा करते समय संयम से काम लेना होगा।
लव: संबंधों में बातचीत जरूरी है, प्रेम जीवन में खटास हो सकती है। 
धन: खर्च या व्यय बढ़ सकता हैं। धन निवेश से पहले अच्छी योजना समझ लें।
स्वास्थ्य: आज पर्याप्त आराम और अपने खान‑पान पर विशेष ध्यान दें।
 
वृषभ Taurus
 
करियर: अधूरे कार्य समय से पूरा करना चुनौती हो सकती है।
लव: प्रेम सम्बन्धों में बेचैनी हो सकती है; छोट‑छोट बातों पर विचार करें।
धन: अधिक खर्च से आज बचें; निवेश को प्राथमिकता न दें।
स्वास्थ्य: खान‑पान असंतुलित हो सकता है; नींद और विश्राम जरूरी है।
उपाय: आध्यात्मिक अभ्यास करें, ध्यान या योग से मन शांत होगा।
 
मिथुन Gemini
 
करियर: सामाजिक तौर पर स्थिति अच्छी रहेंगी; नौकरी में मान-सम्मान और कीर्ति मिल सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में नई शुरुआत हो सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी। कुछ अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य आज ठीक रहेगा; सामान्य कार्यों में अधिक ऊर्जा व्यर्थ न करें।
उपाय: मित्रों और परिवार को लेकर सकारात्मक सोच रखें।
 
कर्क Cancer
 
करियर: ऑफिस या व्यवसाय में अच्छी प्रगति होगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से सहायता मिलेगी।
लव: प्रेम तथा पारिवारिक रिश्ते आनंददायी होंगे। आपसी जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: धनलाभ की संभावना है; विशेष कार्य होने से धन वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: दिन सामान्य से बेहतर, लेकिन ठंडा-गर्मी तथा संक्रमण से सावधान रहें।
उपाय: धार्मिक क्षेत्र या आत्मिक गतिविधियां आपको लाभ प्रदान करेगी।
 
सिंह Leo
 
करियर: कारोबारियों को अच्छे विचार आएंगे; पुराने मित्रों से सहयोग मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में सकारात्मक भाव बने रहेंगे।
धन: कारोबार में परिस्थितियां अनुकूल होंगी।
स्वास्थ्य: उत्साह बना रहेगा; पर हल्का दर्द या थकान हो सकती है।
 
कन्या Virgo
 
करियर: नौकरीपेशा को आज थोड़ी मुश्किल हो सकती है। घरेलू जिम्मेदारियां से व्यस्त रहेंगे। 
लव: प्रेम जीवन में भावनात्मक मतभेद हो सकते हैं। समझदारी से काम लें।
धन: अचानक खर्च बढ सकता है; अधिक खर्च में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए।
उपाय: शांत रहें, झगड़ों से बचें; आज सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है।
 
तुला Libra
 
करियर: कार्यस्थल पर विरोधियों पर विजय मिल सकती है।
लव: साथी की भावनाओं को समझें; प्रेम संबंधों में इमोशनल हो सकते हैं।
धन: आय वृद्धि की संभावना हैं; लेकिन दिखावे के व्यय से बचें।
स्वास्थ्य: सेहत को लेकर अच्छी स्थिति; पर आराम का समय निकालें।
उपाय: मौन धारण करें तथा संघर्ष से बचना आज बेहतर होगा।
 
वृश्चिक Scorpio
 
करियर: आपके काम की मेहनत का श्रेय दूसरों को मिल सकता है। कार्यस्थल पर आत्म विश्वास बनाए रखें।
लव: प्रेमी साथी की ओर से रोमांटिक प्रस्ताव मिल सकता है।
धन: कारोबार में लाभ हो सकता है; पर आज अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: माता के सेहत थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: पीपल के पेड़ की जड़ में दूध‑शहद अर्पित कर सकते हैं; बैंगनी रंग शुभ रहेगा।
 
धनु: Sagittarius
 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे; सम्मान और पदोन्नति की सम्भावना है।
लव: प्रेम‑संबंध में संवेदनशीलता दिखेगी। व्यक्तित्व में सौम्यता बनाकर रखें।
धन: बजट के अनुरूप खर्च करना उचित रहेगा। निवेश को लेकर सकारात्मक संकेत मिलेंगे।
स्वास्थ्य: अपने खान‑पान पर ध्यान दें; मनोबल अच्छा रहेगा।
उपाय: आज श्री गणेश की पूजा करें, हरी वस्तुओं का दान करें।
 
मकर Capricorn
 
करियर: भावनात्मक स्थितियों में सकारात्मकता बनी रहेगी। कार्य के निर्णय जल्दी न लें।
लव: मन की चंचलता पर संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें। तात्कालिक भावनाएं परेशान कर सकती हैं।
धन: धन खर्चों पर नियंत्रण रहेगा; जल्दबाजी में कहीं निवेश न करें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अनुशासन एवं दिनचर्या की अहमियत बनी रहेगी।
उपाय: शांत व्यवहार आपकी स्थिति मजबूत करेगा।
 
कुंभ Aquarius
 
करियर: कारोबार में नए कार्यों की शुरुआत हो सकती है। सामाजिक स्तर पर मान‑सम्मान बढ़ेगा।
लव: पारिवारिक  रिश्ते सकारात्मक होंगे; विवाह इच्छुकों के लिए सामाजिक स्थान पर अवसर मिल सकते हैं।
धन: नौकरीपेशा की आय बढ़ेगी; पर खर्चों को संतुलित रखें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा; लेकिन घूमना‑फिरना मन को ताजगी देगा।
उपाय: सामाजिक मेल जोल और अच्छा संवाद बनाए रखें। शुभ कामों में शामिल हों।
 
मीन Pisces
 
करियर: व्यापार या नौकरी में वृद्धि होने की संभावना। वरिष्ठों से पदोन्नति की स्वीकृति मिल सकती है।
लव: पारिवारिक माहौल आनंददायक रहेगा; प्रेम संबंधों में पारिवारिक सहयोग मिलेगा।
धन: व्यापारिक आय में बढ़ोतरी संभव है; रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता हैं।
स्वास्थ्य: माता का स्वास्थ्य ठीक होगा; लेकिन संवेदनशील मामलों पर ध्यान दें।
उपाय: घर के बुजुर्गों का मान-सम्मान बनाए रखें।ALSO READ: Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर क्या होगा प्रभाव, जानिए राशिफल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shardiya navratri 2025: इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से, जानिए किस पर सवार होकर आ रही है मां दुर्गा

Shardiya navratri 2025: इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से, जानिए किस पर सवार होकर आ रही है मां दुर्गाShardiya Navratri 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का महापर्व उत्सव प्रारंभ होता है जो नवमी तक चलता है। इस बार यह त्योहार 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 01 अक्टूबर 2025 बुधवार को समाप्त होगा। 2 अक्टूबर को विजयादशमी रहेगी। 22 सितंबर को कलश और घट स्थापना होगी। इस बार माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं।

Sarvapitri amavasya 2025: वर्ष 2025 में श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या कब है?

Sarvapitri amavasya 2025: वर्ष 2025 में श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या कब है?shradh 2025 start date and end date: 7 सितंबर 2025 रविवार को चंद्र ग्रहण वाले दिन 16 श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं जो 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण के दौरान समाप्त होंगे। 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या है। जिनका इस तिथि को निधन हुआ है या जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध इस दिन करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात-अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। इसे पितृविसर्जनी अमावस्या, महालय समापन आदि नामों से जाना जाता है।

September 2025: सितंबर माह में कैसा रहेगा भारत का भविष्य, क्या रहेगी राजनीतिक उठापटक

September 2025: सितंबर माह में कैसा रहेगा भारत का भविष्य, क्या रहेगी राजनीतिक उठापटकSeptember 2025 calendar: पिशाच योग, खप्पर योग, षडाष्टक योग, समसप्तक योग सहित कई अशुभ योग के चलते वर्ष 2025 अब तक घटना और दुर्घटनाओं से भरा वर्ष रहा है। वर्तमान में भी खप्पर योग, षडाष्टक योग और समसप्तक योग बना हुआ है। इसी बीच सितंबर में ग्रह नक्षत्र का गोचर देश और दुनिया में मिलेजुले घटनाक्रम को जन्म देगा। आओ जानते हैं सितंबर 2025 के ग्रह गोचर और व्रत त्योहारों की लिस्ट।

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति

Shradh paksh 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में करें ये काम, पितृ दोष से मिलेगी मुक्तिShradh paksh 2025: सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। यह 15 दिनों की वह अवधि है जब हम अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। पितृ पक्ष में कुछ विशेष नियमों का पालन करने से न केवल पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध कर्म नहीं करने पर क्या होता है?

Shradh Paksha 2025: श्राद्ध कर्म नहीं करने पर क्या होता है?shraaddh karm na karane par kya hota hai: श्राद्ध कर्म हिन्दू धर्म की एक महत्वपूर्ण पितृ-परंपरा है, जिसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति और संतोष के लिए तर्पण, पिंडदान और पूजा की जाती है। इसे श्रद्धा और कर्तव्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन अक्सर सवाल उठता है- 'अगर कोई श्राद्ध कर्म न करे तो क्या होता है'। आइए जानते हैं यहां...

और भी वीडियो देखें

15 September Birthday: आपको 15 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

15 September Birthday: आपको 15 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!15 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 15 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 सितंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 सितंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 15 September 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 सितंबर, 2025)Today 14 September 2025 horoscope in Hindi : आज 14 सितंबर 2025, रविवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

14 September Birthday: आपको 14 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

14 September Birthday: आपको 14 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!14 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 14 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 सितंबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 सितंबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समय14 September 2025 Today Shubh Muhurat : ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com