शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (18:13 IST)

Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय

mangal in tula rashi 2025
Mangal ka gochar 2025: 13 सितंबर 2025 को रात 08:18 बजे मंगल ग्रह कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेगा। ज्योतिष के अनुसार, तुला राशि में मंगल का यह गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, जिससे उन्हें आने वाले एक महीने तक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं किन 4 राशियों को इस गोचर से सतर्क रहना होगा:-
 
1. मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए मंगल आपके सातवें भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको बेचैनी, दोस्तों से विवाद और कामों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है।
करियर: नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव बढ़ सकता है और आप नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं। 
व्यापार: व्यापार में पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं।
आर्थिक स्थिति: आय और खर्च दोनों में वृद्धि होगी, लेकिन यात्रा पर अधिक खर्च होने से धन हानि की संभावना है।
व्यक्तिगत जीवन: जीवनसाथी के साथ संबंध में दूरियाँ आ सकती हैं।
स्वास्थ्य: जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है।
 
2. मिथुन राशि
मिथुन राशि के लिए मंगल का गोचर आपके पांचवें भाव में होगा। इस अवधि में आप अपने बच्चों की प्रगति को लेकर चिंतित रह सकते हैं।
करियर: नौकरी में सहकर्मियों और वरिष्ठों से परेशानी हो सकती है, जिससे असंतोष महसूस होगा। 
व्यापार: शेयर बाजार, वायदा बाजार या सट्टे से जुड़े व्यापार में लाभ हो सकता है, लेकिन सामान्य व्यापार में मुनाफा कम होगा।
आर्थिक स्थिति: आपकी आय औसत रहेगी और बचत सीमित रहेगी।
व्यक्तिगत जीवन: पारिवारिक समस्याओं के कारण जीवनसाथी के साथ संबंधों में अहंकार का टकराव हो सकता है।
स्वास्थ्य: बच्चों के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है।
 
3. धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए मंगल आपके ग्यारहवें भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको भी बच्चों की प्रगति को लेकर चिंता हो सकती है।
करियर: नौकरी में सहकर्मियों से परेशानियाँ हो सकती हैं, जिससे असंतोष महसूस होगा। 
व्यापार: शेयर बाजार, वायदा बाजार या सट्टेबाज़ी से जुड़े काम में मुनाफा संभव है, लेकिन सामान्य व्यापार में लाभ कम होगा।
आर्थिक स्थिति: औसत कमाई होगी और बचत करना मुश्किल होगा।
व्यक्तिगत जीवन: पारिवारिक मुद्दों के चलते जीवनसाथी के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है।
स्वास्थ्य: बच्चों के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ने से आप चिंतित रह सकते हैं।
 
4. मीन राशि
मीन राशि के लिए मंगल का गोचर आपके आठवें भाव में होगा। इस समय आपको प्रयासों में रुकावटें, पैसों की समस्या और निजी जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि, आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है।
 
करियर : नौकरी बदलने का विचार आ सकता है। 
व्यापार: व्यापार में अचानक नुकसान और कम अवसरों की संभावना है। 
आर्थिक स्थिति: आपके खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है।
व्यक्तिगत जीवन: जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं।
