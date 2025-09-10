Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 सितंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 11 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 11 September 2025 करियर: आज स्वयं के प्रयासों से आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। कारोबारियों के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अच्छा दिन है।

लव: पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

धन: कारोबार बढ़ने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। निवेश से तगड़ा रिटर्न मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, थोड़ी थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा को करियर में प्रगति के योग हैं। आपकी मेहनत और लगन से नौकरी में उन्नति मिलेगी।

लव: परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

धन: हर क्षेत्र से आय के नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आर्थिक लाभ होगा।

स्वास्थ्य: परिवारजन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: गाय को हरी घास या रोटी खिलाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर आपके कार्य कुशलता की प्रशंसा होगी। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी।

लव: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। बच्चों के साथ अच्छा और भरपूर समय बिताएंगे।

धन: धन के मामलों में समझदारी से काम लें। अनावश्यक खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव आ सकता हैं।

उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उनका डटकर सामना करेंगे और सफलता पाएंगे।

लव: प्रेम रिश्तों में मजबूती आएगी। पार्टनर के साथ मिलकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं।

धन: आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। हंसी-मजाक से खुद का दिल बहलाएं।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।

सिंह (Leo)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को अच्ची पदोन्नति मिल सकती है। व्यवसायियों के लिए भी दिन अच्छा होने से खुश बने रहेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पति-पत्नी अच्छा समय बिताएंगे।

धन: आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुपए के निवेश के लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य: घर-परिवार में सबकी सेहत अच्छी बनी रहेगी।

उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें और अनावश्यक विवादों से बचें, वर्ना तनाव बढेगा।

लव: पारिवारिक सदस्यों में किसी बात को लेकर मनमुटाव या मतभेद हो सकता है। धैर्य बनाकर रखें।

धन: आज आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। धन की बचत करें।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। खान-पान पर नजर रखें।

उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।

तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में थोड़ी-बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन आप अकेले ही उनका समाधान निकालने में सफल रहेंगे।

लव: आपके प्रेम संबंध अधिक मजबूत होंगे। जीवनसाथी का अच्छा सहयोग मिलेगा।

धन: धन लाभ के प्रबल योग हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे।

स्वास्थ्य: संतान की सेहत पर ध्यान दें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। विवाद से बचें।

धन: आज आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुराना रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है। ध्यान दें।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यस्थल पर आप छाए रहेंगे, आपके काम की सराहना होगी।

लव: पारिवारिक जीवन में खुशी और शांति रहेगी। प्रेमी खुश रहेंगे।

धन: कारोबार से अचानक धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: माता-पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

मकर (Capricorn)

करियर: जॉब कर रहे लोगों को अपने काम में सफलता मिलेगी। किसी बड़े नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा।

लव: पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। धनलाभ होगा।

स्वास्थ्य: घर के छोटे शिशु की सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: इस समय करियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। सोच-समझकर निर्णय लें।

लव: प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों को परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। धन खर्च न बढ़ाएं।

स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में अच्छा कार्य करने से आपकी प्रतिभा सबके सामने आएगी।

लव: प्रेम संबंधों में मिठास आएगी। परिवारसंग समय बिताएंगे।

धन: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। बाहरी क्षेत्र से धनलाभ होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।