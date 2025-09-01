September 2025 Horoscope: क्या आपके सितारे हैं बुलंद, जानें कौन होगा भाग्यशाली? पढ़ें सितंबर 2025 का मासिक राशिफल सितंबर 2025: जानें आपके लिए क्या लेकर आ रहा है यह महीना

September 2025 horoscope: सितंबर का महीना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह महीना ग्रहों की चाल में बड़े बदलाव लेकर आता है, जिससे सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस दौरान सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल जैसे महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, जो करियर, धन, स्वास्थ्य, और रिश्तों में नए अवसर और चुनौतियां ला सकते हैं।

1. मेष (Aries Rashifal)

सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। करियर में आप कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करेंगे। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर बदलते मौसम में। साथ ही इस माह यात्राएं सफल होगी। घर-बाहर मान-सम्मान मिलेगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन सोच समझकर काम करना होगा। कुल मिलाकर सितंबर 2025 का माह ठीक ही रहेगा।

2. वृषभ (Taurus Rashifal)

वृषभ राशि वालों के सितंबर 2025 का यह महीना आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे और पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। करियर में उन्नति होगी। आपको अपने प्रयासों का अच्छा फल मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में थोड़ा संभलकर चलें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से दूर रहें। जीवनसाथी के बीच प्रेम बढ़ेगा। प्रमियों को एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना का विकास होगा, जिससे रिश्ता अधिक परिपक्व होगा। यह महीना सितंबर वालों के लिए अच्छा कहा जा सकता है।

3. मिथुन (Gemini Rashifal)

4. कर्क (Cancer Rashifal)

यह महीना कर्क राशि वालों के लिए भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का समय है। नौकरीपेशा लोगों को उनके काम के लिए प्रशंसा मिल सकती है। व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन बड़े जोखिम लेने से बचें। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और रिश्तों में मजबूती बढ़ेगी। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। नौकरीपेशा को अत्यधिक मेहनत करनी होगी, जिसका परिणाम आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। इस समय विदेश यात्रा के योग बनने वाले है। करियर इस माह परिश्रम मांग रहा हैल अत: भागदौड़ बनी रहेगी।

5. सिंह (Leo Rashifal)

सितंबर का महीना सिंह राशि के लिए अच्छी सफलता और उचित सम्मान लेकर आएगा। करियर में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। व्यापार में बड़ा मुनाफा हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। कोई पुरस्कार या अवॉर्ड भी मिल सकता है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। छात्रों को नई ऊंचाई छूने का मौका मिलेगा। लोहा, मशीन से जुड़े जातकों को सचेत रहना होगा। कुल मिलाकर सितंबर 2025 में समय अच्छा बना रहेगा।



6. कन्या (Virgo Rashifal)

कन्या राशि वालों को इस महीने अपने कार्य में अधिक मेहनत करने की जरूरत है। धैर्य और लगन से आप हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। रिश्तों में किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्टता से बात करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योग और ध्यान आपके लिए फायदेमंद रहेगा। घरेलू स्थिति भी प्रभा‍वित होगी लेकिन मानसिक तनाव न होने दें। जीवनसाथी के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। इस समय आध्यात्म से जुड़ने तथा शहर से बाहर भ्रमण का मौका मिल सकता है। आपके लिए सितंबर का महीना कुछ खट्‍टा-कुछ मीठा कहा जा सकता है।

7. तुला (Libra Rashifal)

सितंबर का महीना तुला राशि के लिए बहुत शुभ रहेगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे और आप अपनी मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं। परिवार और दोस्तों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी खुशहाली बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि कारोबारी है तो आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। नौकरीपेशा के लिए समय अतिशुभ रहेगा। अपने दम पर समाज के लिए कोई बड़ा काम कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी पूछ परख बढ़ेगी। आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कहा जा सकता हैं कि सितंबर 2025 का माह आपके लिए खुशियों भरा रहेगा।

8. वृश्चिक (Scorpio Rashifal)

वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर का महीना मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने काम में थोड़ा अधिक ध्यान देने की जरूरत है। व्यापार में धीमी गति से वृद्धि होगी, लेकिन धैर्य रखें। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निवेश न करें। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए शांत रहें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। रोमांस के हिसाब से आपके लिए यह समय खुशनुमा रहेगा। नौकरीपेशा के लिए समय शानदार रहेगा। आप चोट का भी शिकार हो सकते हैं। सावधानी रखें। सितंबर 2025 में कुछ अड़चनें आएंगी पर शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे।

9. धनु (Sagittarius Rashifal)

धनु राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। करियर में आपकी तरक्की होगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। व्यापार में बड़े सौदे हो सकते हैं। कारोबार में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। अगर शादीशुदा हैं तो संबंध मधुर बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में कोई नई शुरुआत हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके व्यक्तित्व निखर कर आएगा। छात्रों के लिए सितंबर माह मिलाजुला रहेगा। आप अपने रखें। लक्ष्य से न भटकें। अपनी एनर्जी को सही जगह पर फोकस करें।

10. मकर (Capricorn Rashifal)

मकर राशि वालों के लिए इस महीने अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आपको अचानक कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत से उन्हें पार कर लेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में किसी सदस्य के साथ अनबन हो सकती है। धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतें। कोई नया अफेयर शुरू हो सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इस महीने से दोस्तों से अनबन ना होने दें। विवादों को समझदारी से संभाल लें और वाणी पर नियंत्रण रखें।

11. कुंभ (Aquarius Rashifal)

सितंबर का महीना कुंभ राशि के लिए आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आय में वृद्धि होगी और आप बचत करने में सफल रहेंगे। करियर में आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी। रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सितंबर 2025 का यह समय आपके लिए खुशखबरियों की सौगात लेकर आया है। मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जमीन-जायदाद के क्षेत्र में सितारे चमकदार बने हुए हैं। साहस और पराक्रम में वृद्धि होने से मन प्रसन्न रहेगा। कुल मिलाकर सितंबर का महीना बहुत अच्छा कहा जा सकता है।

12. मीन (Pisces Rashifal)

मीन राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। करियर में आप अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करेंगे। व्यापार में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। महीने के अंत में रिश्तेदारों से बचकर रहें, विवाद हो सकते हैं। विज्ञान से जुड़े जातक नए अविष्कार की ओर अग्रसर होंगे। कुल मिलाकर बहुत प्यारा समय है, अच्छे समय का लाभ उठाएं। छात्रों, नौकरीपेशा के लिए यह महीना बढ़िया है।