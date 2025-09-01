सोमवार, 1 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. September monthly horoscope 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (16:42 IST)

September 2025 Horoscope: क्या आपके सितारे हैं बुलंद, जानें कौन होगा भाग्यशाली? पढ़ें सितंबर 2025 का मासिक राशिफल

सितंबर 2025: जानें आपके लिए क्या लेकर आ रहा है यह महीना

September 2025 horoscope
September 2025 horoscope: सितंबर का महीना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह महीना ग्रहों की चाल में बड़े बदलाव लेकर आता है, जिससे सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस दौरान सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल जैसे महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, जो करियर, धन, स्वास्थ्य, और रिश्तों में नए अवसर और चुनौतियां ला सकते हैं।ALSO READ: सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?
 
1. मेष (Aries Rashifal)
सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। करियर में आप कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करेंगे। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर बदलते मौसम में। साथ ही इस माह यात्राएं सफल होगी। घर-बाहर मान-सम्मान मिलेगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन सोच समझकर काम करना होगा। कुल मिलाकर सितंबर 2025 का माह ठीक ही रहेगा। 
 
2. वृषभ (Taurus Rashifal)
वृषभ राशि वालों के सितंबर 2025 का यह महीना आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे और पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। करियर में उन्नति होगी। आपको अपने प्रयासों का अच्छा फल मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में थोड़ा संभलकर चलें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से दूर रहें। जीवनसाथी के बीच प्रेम बढ़ेगा। प्रमियों को एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना का विकास होगा, जिससे रिश्ता अधिक परिपक्व होगा। यह महीना सितंबर वालों के लिए अच्छा कहा जा सकता है।
 
3. मिथुन (Gemini Rashifal)
मिथुन राशियों के लिए सितंबर में अपने रिश्तों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। परिवार में कुछ अनबन हो सकती है, जिसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है। करियर में नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जो भविष्य में फायदेमंद रहेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, खान-पान का ध्यान रखना जरूरी है। सितंबर 2025 में अपने जीवन साथी के साथ किसी खूबसूरत जगह पर घूमने भी जाएंगे और अपने दांपत्य जीवन में आ रही नीरसता को दूर करेंगे। आपकी नौकरी में जो परेशानियां चल रही थीं, वो दूर होंगी। छात्रों के लिए समय ठीक रहेगा। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए ठीक कहा जा सकता है।ALSO READ: क्या 9 सितंबर 2025 को यात्रा करना पड़ सकता है भारी, दुर्घटना के हैं प्रबल योग
 
4. कर्क (Cancer Rashifal)
यह महीना कर्क राशि वालों के लिए भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का समय है। नौकरीपेशा लोगों को उनके काम के लिए प्रशंसा मिल सकती है। व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन बड़े जोखिम लेने से बचें। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और रिश्तों में मजबूती बढ़ेगी। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। नौकरीपेशा को अत्यधिक मेहनत करनी होगी, जिसका परिणाम आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। इस समय विदेश यात्रा के योग बनने वाले है। करियर इस माह परिश्रम मांग रहा हैल अत: भागदौड़ बनी रहेगी।
 
5. सिंह (Leo Rashifal)
सितंबर का महीना सिंह राशि के लिए अच्छी सफलता और उचित सम्मान लेकर आएगा। करियर में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। व्यापार में बड़ा मुनाफा हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। कोई पुरस्कार या अवॉर्ड भी मिल सकता है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। छात्रों को नई ऊंचाई छूने का मौका मिलेगा। लोहा, मशीन से जुड़े जातकों को सचेत रहना होगा। कुल मिलाकर सितंबर 2025 में समय अच्छा बना रहेगा।
 
6. कन्या (Virgo Rashifal)
कन्या राशि वालों को इस महीने अपने कार्य में अधिक मेहनत करने की जरूरत है। धैर्य और लगन से आप हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। रिश्तों में किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्टता से बात करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योग और ध्यान आपके लिए फायदेमंद रहेगा। घरेलू स्थिति भी प्रभा‍वित होगी लेकिन मानसिक तनाव न होने दें। जीवनसाथी के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। इस समय आध्यात्म से जुड़ने तथा शहर से बाहर भ्रमण का मौका मिल सकता है। आपके लिए सितंबर का महीना कुछ खट्‍टा-कुछ मीठा कहा जा सकता है। 
 
7. तुला (Libra Rashifal)
सितंबर का महीना तुला राशि के लिए बहुत शुभ रहेगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे और आप अपनी मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं। परिवार और दोस्तों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी खुशहाली बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि कारोबारी है तो आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। नौकरीपेशा के लिए समय अतिशुभ रहेगा। अपने दम पर समाज के लिए कोई बड़ा काम कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी पूछ परख बढ़ेगी। आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कहा जा सकता हैं कि सितंबर 2025 का माह आपके लिए खुशियों भरा रहेगा।ALSO READ: सितंबर माह के पहले सप्ताह में किसके चमकेंगे सितारे, जानें साप्ताहिक राशिफल 01 से 07 September तक
 
8. वृश्चिक (Scorpio Rashifal)
वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर का महीना मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने काम में थोड़ा अधिक ध्यान देने की जरूरत है। व्यापार में धीमी गति से वृद्धि होगी, लेकिन धैर्य रखें। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निवेश न करें। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए शांत रहें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। रोमांस के हिसाब से आपके लिए यह समय खुशनुमा रहेगा। नौकरीपेशा के लिए समय शानदार रहेगा। आप चोट का भी शिकार हो सकते हैं। सावधानी रखें। सितंबर 2025 में कुछ अड़चनें आएंगी पर शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। 
 
9. धनु (Sagittarius Rashifal)
धनु राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। करियर में आपकी तरक्की होगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। व्यापार में बड़े सौदे हो सकते हैं। कारोबार में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। अगर शादीशुदा हैं तो संबंध मधुर बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में कोई नई शुरुआत हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके व्यक्तित्व निखर कर आएगा। छात्रों के लिए सितंबर माह मिलाजुला रहेगा। आप अपने रखें। लक्ष्य से न भटकें। अपनी एनर्जी को सही जगह पर फोकस करें। 
 
10. मकर (Capricorn Rashifal)
मकर राशि वालों के लिए इस महीने अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आपको अचानक कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत से उन्हें पार कर लेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में किसी सदस्य के साथ अनबन हो सकती है। धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतें। कोई नया अफेयर शुरू हो सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इस महीने से दोस्तों से अनबन ना होने दें। विवादों को समझदारी से संभाल लें और वाणी पर नियंत्रण रखें।  
 
11. कुंभ (Aquarius Rashifal)
सितंबर का महीना कुंभ राशि के लिए आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आय में वृद्धि होगी और आप बचत करने में सफल रहेंगे। करियर में आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी। रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सितंबर 2025 का यह समय आपके लिए खुशखबरियों की सौगात लेकर आया है। मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जमीन-जायदाद के क्षेत्र में सितारे चमकदार बने हुए हैं। साहस और पराक्रम में वृद्धि होने से मन प्रसन्न रहेगा। कुल मिलाकर सितंबर का महीना बहुत अच्छा कहा जा सकता है।
 
12. मीन (Pisces Rashifal)
मीन राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। करियर में आप अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करेंगे। व्यापार में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। महीने के अंत में रिश्तेदारों से बचकर रहें, विवाद हो सकते हैं। विज्ञान से जुड़े जातक नए अविष्कार की ओर अग्रसर होंगे। कुल मिलाकर बहुत प्यारा समय है, अच्छे समय का लाभ उठाएं। छात्रों, नौकरीपेशा के लिए यह महीना बढ़िया है।ALSO READ: September 2025: सितंबर माह के ग्रह गोचर और व्रत त्योहारों की लिस्ट

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mahalaxmi Vrat 2025: 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत में क्या करते हैं?

Mahalaxmi Vrat 2025: 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत में क्या करते हैं?Mahalaxmi Vrat 2025 In Hindi: महालक्ष्मी व्रत 2025 इस वर्ष 31 अगस्त, रविवार से शुरू होकर 14 सितंबर, रविवार तक चलेगा। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर समाप्त होता है।

Ananta Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी कब है 2025, जानिए तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि

Ananta Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी कब है 2025, जानिए तिथि, मुहूर्त और पूजा विधिGanesh chaturthi 2025: इस बार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी तिथि 06 सितंबर 2025 शनिवार के दिन रहेगी। इसी दिन गणपति विसर्जन होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत महाभारत काल से हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में चौदह लोकों की रचना की थी।

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक काल

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक कालchandra grahan sutak kaal 2025: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने वाला है। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। भारत के अलावा यह संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा।

क्या 9 सितंबर 2025 को यात्रा करना पड़ सकता है भारी, दुर्घटना के हैं प्रबल योग

क्या 9 सितंबर 2025 को यात्रा करना पड़ सकता है भारी, दुर्घटना के हैं प्रबल योगBe careful on 9 September 2025: वैसे तो यह वर्ष 2025 घटना और दुर्घटनाओं का साल ही माना जाएगा। हर दिन सामूहिक रूप से सैंकड़ों लोगों की मौत हो रही है। कहीं बादल फटने से, कहीं विमान दुर्घटना में, कहीं आगजनी, कहीं युद्ध, कहीं सड़क दुर्घटना में, कहीं आतंकी घटना में तो कहीं भूकंप और सुनामी के चलते लोग मारे जा रहे हैं।

Pitru Paksha 2025 upay: पुरखों का चाहिए आशीर्वाद तो पितृ पक्ष से पहले कर लें ये जरूरी काम

Pitru Paksha 2025 upay: पुरखों का चाहिए आशीर्वाद तो पितृ पक्ष से पहले कर लें ये जरूरी कामPitru Paksha 2025 upay: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। इस दौरान, ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिनों तक अपने वंशजों के घर में वास करते हैं। उनका आशीर्वाद पाने और उन्हें शांति प्रदान करने के लिए इस काल में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत 07 सितंबर से होगी और इसका समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा।

और भी वीडियो देखें

02 सितंबर 2025 : आपका जन्मदिन

02 सितंबर 2025 : आपका जन्मदिन02 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 02 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

02 सितंबर 2025, मंगलवार के शुभ मुहूर्त

02 सितंबर 2025, मंगलवार के शुभ मुहूर्तToday Shubh Muhurat 02 September 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें...

personality traits of people born in august: अगस्त में जन्मे बच्चे होते हैं बेहद खास, दिल जीत लेती हैं उनकी ये 5 खूबियां

personality traits of people born in august: अगस्त में जन्मे बच्चे होते हैं बेहद खास, दिल जीत लेती हैं उनकी ये 5 खूबियांpersonality traits of august born: क्या आपका बच्चा अगस्त में जन्मा है या आप खुद अगस्त में पैदा हुए हैं? अगर हां, तो आप बहुत ख़ास हैं! ज्योतिष और मनोविज्ञान के अनुसार, अगस्त महीने में जन्मे लोग कुछ अनोखी खूबियों से परिपूर्ण होते हैं, जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये खूबियां।

Personality traits of september born: सितंबर में जन्मे लोगों में होती हैं ये खूबियां, जानिए किन खासियतों से गुलजार रहती है जिंदगी

Personality traits of september born: सितंबर में जन्मे लोगों में होती हैं ये खूबियां, जानिए किन खासियतों से गुलजार रहती है जिंदगीPersonality traits of september born: क्या आप जानते हैं कि सितंबर में जन्मे लोग कुछ ख़ास खूबियों के साथ पैदा होते हैं? ज्योतिष और व्यक्तित्व विश्लेषण के अनुसार, इस महीने में जन्म लेने वाले लोग शांत, समझदार और बेहद मेहनती होते हैं। उनका व्यक्तित्व उन्हें दूसरों से अलग और प्रभावशाली बनाता है। आइए जानते हैं कि सितंबर में जन्मे लोगों की 5 सबसे खास बातें क्या हैं।

Lunar Eclipse 2025: चंद्र ग्रहण का भारत में सूतक काल कब से कब तक रहेगा?

Lunar Eclipse 2025: चंद्र ग्रहण का भारत में सूतक काल कब से कब तक रहेगा?Lunar eclipse 2025 India Sutak period: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को मध्यरात्रि 09:57 बजे शुरू होकर 08 सितंबर की मध्यरात्रि 1:26 बजे तक रहेगा। चन्द्र ग्रहण का पूर्ण प्रभाव प्रारम्भ: मध्यरात्रि 12:28 से तड़के 03:56 तक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसका सूतक काल भारत में 7 सितंबर को दोपहर 12:57 बजे से आरंभ होगा और ग्रहण की समाप्ति तक रहेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com