शनिवार, 30 अगस्त 2025
Written By Author पं. प्रेमकुमार शर्मा

Weekly Horoscope September Month : सितंबर महीने का नया हफ्ता इस बार 01 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 07 सितंबर तक जारी रहेगा। इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। आइए यहां जानते हैं इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी...ALSO READ: सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?
 
(साप्ताहिक राशिफल : 01 सितंबर से 07 सितंबर 2025 तक)
 
मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)
पैसों को लेकर थोड़ी परेशानी अब भी रह सकती है, इसलिए खर्चों में समझदारी जरूरी होगी। काम में थकान या बोरियत लग सकती है, तो काम का तरीका थोड़ा बदलना ठीक रहेगा। घर में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन बातचीत से इसे बेहतर बनाया जा सकता है। प्यार में भावनाएं साफ रहेंगी, जिससे रिश्ता मजबूत हो सकता है। किसी नई जगह जाने का मौका मिल सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में थोड़ी देरी हो सकती है। पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए गाइडेड रिवीजन फायदेमंद रहेगा। इस सप्ताह आप मानसिक रूप से राहत महसूस कर सकते हैं क्योंकि सोचने का तरीका सकारात्मक रहेगा।
शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: सफेद
 
वृष (21 अप्रैल – 20 मई)
पैसों को लेकर संतुलन बनाए रखने के लिए खर्चों में थोड़ा कटाव जरूरी हो सकता है। रोजाना का एक जैसा काम थोड़ा थका सकता है, कुछ नया करने की कोशिश करें। परिवार से उम्मीद के मुताबिक सहयोग न मिले तो शांत रहकर स्थिति को संभालें। रिश्तों में एक-दूसरे की भावनाएं समझना जरूरी होगा। किसी शांत जगह थोड़ा वक्त बिताने से मन को सुकून मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े कागज ध्यान से पढ़ें। पढ़ाई में चिड़चिड़ापन आ सकता है, तरीका बदलना फायदेमंद रहेगा। इस सप्ताह सही समय पर खाना और भरपूर आराम लेना जरूरी रहेगा।
शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: बैंगनी
 
मिथुन (21 मई – 21 जून)
खर्चों को संभालकर चलने से पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। काम के क्षेत्र में कोई नया अवसर मिल सकता है, जो आगे बढ़ने में मदद करेगा। घर का माहौल हंसी-मजाक और समझदारी से भरा रहेगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन बातचीत से गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। हाल ही की यात्रा से आई थकावट अब कम होती नजर आएगी। जमीन से जुड़ी कोई योजना आगे बढ़ सकती है। पढ़ाई में जो विषय पहले कठिन लगते थे, अब आसान लगने लगेंगे।
शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: क्रीम
 
कर्क (22 जून – 22 जुलाई)
इस सप्ताह शारीरिक थकान या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को थोड़ा आराम देना फायदेमंद रहेगा। जो पैसा रुका हुआ था, वह अब मिल सकता है। काम में साफ नजरिया बनेगा, जिससे अपने लक्ष्य पूरे करना आसान हो जाएगा। घर में बातचीत थोड़ी औपचारिक लग सकती है, रिश्तों को गहराने के लिए भावनाओं के साथ जुड़ना जरूरी होगा। पुराने अच्छे पल फिर से याद आ सकते हैं और रिश्तों में नयापन ला सकते हैं। यात्रा के दौरान कुछ रुकावटें आ सकती हैं, समय का ख्याल रखें। प्रॉपर्टी से जुड़ी बातों में सतर्क रहें। कुछ नया सीखने के लिए यह समय अनुकूल है, इसका फायदा उठाएं।
शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: पीच
 
सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)
इस सप्ताह आपका मन शांत रहेगा और ध्यान अच्छी तरह लगा रहेगा। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, आमदनी और खर्च का तालमेल बना रहेगा। काम में कुछ पुराने प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी न करें और सोच-समझकर कदम उठाएं। घर का माहौल शांत और संतुलित रहेगा। अगर किसी रिश्ते में दूरियों का एहसास हो रहा है, तो थोड़ी समझदारी और खुलकर बातचीत से हालात सुधर सकते हैं। यात्रा की योजना में कुछ बदलाव हो सकते हैं, इसलिए तैयार रहें। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम अभी रुक सकता है, इस समय का सही उपयोग आगे की योजना बनाने में करें। पढ़ाई में रोज थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करना फायदेमंद रहेगा।
शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: नीला
 
कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)
इस सप्ताह आपकी सेहत थोड़ी नाजुक रह सकती है, जिससे छोटी बातों पर तेज असर हो सकता है। पैसों को लेकर थोड़ी उलझन हो सकती है, इसलिए खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें। कामकाज में नियमितता बनी रहेगी, लेकिन कुछ नया सीखने या करने की चाह मन में रहेगी। घर में अपनों के साथ अपनापन महसूस होगा, भले ही ज्यादा बात न हो। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी, बातचीत से रिश्ता और मजबूत होगा। यात्रा में कुछ बदलाव संभव है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। पढ़ाई में अगर मन न लगे तो उसे छोटे हिस्सों में बाँटकर पढ़ना फायदेमंद रहेगा।
शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: हल्का लाल
 
तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)
पैसों के मामले में सावधानी रखें, खर्चों को लिखकर रखें और उधार देने से बचें। काम में नेतृत्व की भूमिका निभानी पड़ सकती है, अपने व्यवहार और समझदारी से काम लें। परिवार में भरोसा दोबारा कायम करने की जरूरत होगी। रिश्तों में खुलापन लाकर भावनाएं मजबूत होंगी। घूमने-फिरने की इच्छा पूरी हो सकती है और इससे मन को राहत मिलेगी। प्रॉपर्टी के अप्रूवल या अनुमति मिल सकती है। पढ़ाई में थोड़ी ऊब हो सकती है, दोस्तों से चर्चा करने से रुचि बढ़ेगी।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी कई शुभ योगों में, जानिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त
शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: हरा
 
वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)
इस सप्ताह फिट रहने के लिए नियमित मेहनत करनी होगी। छोटे-छोटे प्रयास भी धीरे-धीरे अच्छे नतीजे ला सकते हैं। पैसों से जुड़े मामलों में प्रॉपर्टी की कीमत गिरने को लेकर चिंता हो सकती है, कोई भी फैसला लेने से पहले किसी जानकार की सलाह लें। काम के दौरान टीम का सहयोग कम महसूस हो सकता है, संयम से काम लें। परिवार में अलग-अलग पीढ़ियों के बीच अच्छा तालमेल बना रहेगा। रिश्तों में भावनाओं की गहराई बढ़ेगी। पहाड़ों की यात्रा मन को शांति दे सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज फिर से चेक करना ठीक रहेगा। पढ़ाई में ध्यान बना रहेगा और दोहराव से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।
शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: मैजेंटा
 
धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)
पौष्टिक खाना आपकी सेहत को बेहतर बनाएगा। खर्च करने के बजाय बचत करने की कोशिश करें। काम के समय को सही ढंग से बांटने से काम आसान हो जाएगा। घर में बातचीत ज्यादा हो सकती है, लेकिन गलतफहमी से बचने के लिए बात साफ-साफ करें। रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, ईमानदारी से पहल करें। समुद्र किनारे जैसी जगह की यात्रा मन को सुकून देगी। जमीन-जायदाद से जुड़े मामले सुरक्षित लगेंगे। पढ़ाई में नई याद करने की तकनीक और रिवीजन फायदेमंद रहेंगे।
शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: बेज
 
मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)
पैसों की स्थिति ठीक रहेगी और भविष्य के लिए किया गया निवेश फायदेमंद साबित हो सकता है। काम में अच्छी सफलता मिलने के संकेत हैं। घर के किसी बड़े की सलाह आपके लिए उपयोगी रहेगी। रिश्तों में थोड़ी धीमापन रह सकता है, लेकिन आपकी छोटी कोशिशें असर दिखाएंगी। जरूरी कामों से जुड़ी यात्रा संभव है। प्रॉपर्टी में किया गया निवेश आगे चलकर फायदा देगा। पढ़ाई में मन लगाकर सही योजना से आगे बढ़ना मददगार रहेगा।
शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: सैफरन
 
कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)
संतुलित दिनचर्या अपनाने से सेहत बेहतर बनी रहेगी। पैसों से जुड़ी तरक्की तेज हो सकती है, नई कमाई के साधन तलाशें। काम में जिम्मेदारियां बिखरी हुई लग सकती हैं, उन्हें समूहों में बांटें। परिवार में सुकून भरी बातचीत होगी। रिश्तों में भावनात्मक दूरी कम करने के लिए समय और ईमानदारी जरूरी है। काम या पढ़ाई के सिलसिले में विदेश यात्रा संभव है। प्रॉपर्टी से जुड़े सौदे पूरे होने की संभावना है। पढ़ाई में समझ बेहतर होगी, उसे और गहरा करने की कोशिश करें।
शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: गुलाबी
 
मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)
काम में सब कुछ सामान्य रहेगा लेकिन प्रेरणा की कमी लग सकती है। घरवालों से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। रिश्तों में भरोसा दोबारा बन रहा है, जिससे आपसी लगाव बढ़ेगा। किसी शांत जगह की ड्राइव पर जाना सुकून देगा। प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में थोड़ी देरी हो सकती है, दस्तावेज तैयार रखें। पढ़ाई में अब चीजें आसानी से समझ में आएंगी। मेटाबॉलिज्म थोड़ा धीमा रह सकता है, सही खानपान और पानी पीना जरूरी होगा। पैसों की तंगी महसूस हो सकती है, खर्चों को रोकें और दोबारा बजट बनाएं।ALSO READ: shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथि, मुहूर्त, घट स्थापना, पूजा विधि, व्रत नियम और महत्व
शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: सिल्वर
