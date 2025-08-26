मंगलवार, 26 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. नवरात्रि
  3. नवरात्रि संस्कृति
  4. shardiya navratri 2025 ghatasthapana tithi muhurat puja vidhi niyam mahatva
Written By WD feature desk
Last Modified: मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (17:37 IST)

shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथि, मुहूर्त, घट स्थापना, पूजा विधि, व्रत नियम और महत्व

shardiya navratri 2025 ghatasthapana muhurat
Shardiya navratri 2025 ghatasthapana muhurat: हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का महापर्व और 9 दिवसीय डांडिया रास और गरबा उत्सव प्रारंभ होता है जो नवमी तक चलता है। इस बार यह त्योहार 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 01 अक्ट़बर 2025 बुधवार को समाप्त होगा। यानी 10 दिनों का यह पर्व रहेगा। इसमें तृतीया तिथि दो दिन रहेगी। 22 सितंबर को कलश और घट स्थापना होगी और 30 सितंबर को दुर्गाष्टमी यानी महाष्टमी रहेगी। 2 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा रहेगा। इस बार यह नवरात्र कई शुभ योगों में प्रारंभ हो रही है।
 
शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा तिथि समय:-
प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ- 22 सितम्बर 2025 को 01:23 एएम बजे से प्रारंभ। (मध्यरात्रि)
प्रतिपदा तिथि समाप्त- 23 सितम्बर 2025 को 02:55 एएम बजे तक समाप्त। (मध्यरात्रि)
 
शारदीय नवरात्रि घट स्थापना शुभ मुहूर्त 2025:-
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातकाल 04:35 से 05:22 तक।
अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:49 से दोपहर 12:38 तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:15 से 03:03 तक।
गोधुली मुहूर्त: शाम 06:18 से 06:41 तक। 
निशिथ काल पूजा का मुहूर्त: मध्यरात्रि 11:50 से 12:38 तक।
शुभ योग: श्रीवत्स, शुक्ल योग, ब्रह्म योग में उत्तराफाल्गुनीके बाद हस्त नक्षत्र रहेगा। सर्वार्थसिद्धि योग सुबह 06:19 बजे तक रहेगा।
 
शारदीय नवरात्रि का महत्व: यह नवरात्रि शरद ऋतु में आती है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि साधना की और शारदीय नवरात्रि को भक्ति की नवरात्रि कहते हैं। इस नवरात्रि में सभी समाज और जाति का कुलधर्म स्थापित होता है। इसके बाद दशहरा और विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है।
 
शारदीय नवरात्रि घट स्थापना: घट अर्थात मिट्टी का घड़ा। इसे नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। घट में मिट्टी डालकर उसमें जौ उगाई जाती है। 8 से 9 दिनों में यह जौ उग जाती है। इस पात्र को माता दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष स्थापित करके इसका पूजन करें। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का घट में आह्वान करके उसे कार्यरत किया जाता है। इससे घर की सभी विपदादायक तरंगें नष्ट हो जाती हैं तथा घर में सुख-शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। 
 
शारदीय नवरात्रि के दौरान घटस्थापना एवं संधि पूजा का खास महत्व है। इसके साथ ही माता की भक्ति के लिए इस दौरान गरबा उत्सव और डांडिया रास का आयोजन भी होता है। ज्योति कलश, कुमारी पूजा, सन्धि पूजा, नवमी होम, ललिता व्रत एवं चण्डी पाठ इत्यादि अन्य वे प्रसिद्ध अनुष्ठान एवं कार्यक्रम हैं, जो 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव के दौरान किए जाते हैं। 
 
शारदीय नवरात्रि कलश स्थापना: कलश को सुख- समृद्धि, ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। कलश में जल होता है। उसके मुख पर श्रीफल रखते हैं। जल विष्णु और वरुण देव का प्रतीक है और श्रीफल माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कलश की पूजा करने से सभी देवी और देवताओं की पूजा हो जाती है। कलश पूजा के समय देवी- देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं कि 'हे समस्त देवी-देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हों।'
 
शारदीय नवरात्रि की कथा: शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। दसवें दिन इसी लिए विजयादशमी मनाई जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री का पूजन विधि विधान से किया जाता है। कहते हैं कि कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था इसलिए उन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहते हैं। (दुर्गा सप्तशती के अनुसार इनके अन्य रूप भी हैं:- ब्राह्मणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती, भीमादेवी, भ्रामरी, शाकम्भरी, आदिशक्ति और रक्तदन्तिका।)
 
इस नवरात्रि के दसवें दिन दशहरा भी मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। राम-रावण युद्ध के समय स्वयं प्रभु श्रीराम ने मां दुर्गा की आराधना करके उनसे विजयी होने का आशीष लिया था तथा बुराई के प्रतीक रावण पर उन्होंने जीत हासिल करके विजय पताका फहराई थी।
 
शारदीय नवरात्रि के नियम: इन नौ दिनों में मद्यमान, मांस-भक्षण और स्‍त्रिसंग शयन वर्जित माना गया है। जो व्यक्ति ऐसा अपराध करता है निश्‍चित ही वह माता के प्रति असम्मान प्रकट करता है। उपवास में रहकर इन नौ दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं और मनकामनाएं पूर्ण होती है।
 
  1. हर व्रतधारी को हमेशा दया, क्षमा तथा उदारता का भाव रखने का संकल्प लेना चाहिए।
  2. नवरात्रि में नौ दिनों तक अखंड ज्यो‍त जलाकर रखना चाहिए।
  3. नवरात्रि के दिनों में दुर्गा मंदिर में माता रानी को चुनरी, लाल रंगी की चूड़ियां और नारियल अर्पित करना चाहिए।
  4. दुर्गा पूजा के अवसर पर प्रातःकाल के समय में देवी का आह्वान-पूजन, विसर्जन, पाठ आदि करना अधिक शुभ होते हैं, अतः इन्हें इसी दौरान पूर्ण करना चाहिए। 
  5. माता रानी को अनार, केला, नारियल, नींबू, मौसमी फल और कटहल आदि तथा अन्न का भोग लगाना चाहिए।
  6. छोटी कन्याओं को भोजन करवा कर, उनकी पूजा करके उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए।
  7. नवरात्रि में दुर्गा सप्‍तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करना उचित रहता है।
  8. व्रतधारी को सिर्फ फलाहार ही करना चाहिए।
  9. शारदीय नवरात्रि के दिनों व्रत रखने वाले को जमीन पर सोना चाहिए। 
  10. शारीरिक और मानसिक संयम रखना भी बहुत जरूरी होता है। अत: इन दिनों पूजा-पाठ को स्किप ना करें।
  11. शारदीय नवरात्रि में किसी भी प्रकार से गंदे या बिना धुले वस्त्र धारण ना करें।
  12. नवरात्रि में किसी कन्या, माता या किसी भी अन्य महिला का दिल नहीं दुखाना चाहिए।
  13. व्रतधारी को इन दिनों क्रोध, मोह, लोभ, लालच आदि दुष्प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए।
  14. यदि नवरात्रि कलश घटस्थापना करने के बाद परिवार में सूतक हो जाएं, तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन यदि पहले हो जाएं, तो पूजन के कार्य न करें।
  15. नवरात्रि में प्याज-लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए।
  16. नवरात्रि में शराब और मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
  17. नवरात्रि में बाल और नाखून काटने की सख्त मनाई है, अत: ये काम नहीं करना चाहिए।
  18. नवरात्रि के दौरान चमड़े से बनी वस्तुओं जैसे बेल्ट, चप्पल, पर्स आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए।
  19. नवरात्रि के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्‍यक है, इस समयावधि में स्त्री प्रसंग तो बिलकुल भी नहीं करना चाहिए।
  20. नवरात्रि के दिनों में यदि गरबे करने जा रहे हैं तो शालिनता बनाए रखें, फूहड़ बातों को न अपनाएं।
 
शारदीय नवरात्रि पूजा विधि:-
  • प्रतिपदा को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। 
  • घर के ही किसी पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं दोनों को मिलाकर बोएं।
  • वेदी पर या समीप के ही पवित्र स्थान पर पृथ्वी का पूजन कर वहां सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। 
  • इसके बाद कलश में आम के हरे पत्ते, दूर्वा, पंचामृत डालकर उसके मुंह पर सूत्र बांधें। कलश स्थापना के बाद गणेश पूजन करें। 
  • इसके बाद वेदी के किनारे पर देवी की किसी धातु, पाषाण, मिट्टी व चित्रमय मूर्ति को विधि-विधान से विराजमान करें। 
  • तत्पश्चात मूर्ति का आसन, पाद्य, अर्द्ध, आचमय, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि, नमस्कार, प्रार्थना आदि से पूजन करें। 
  • इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ दुर्गा स्तुति करें। पाठ स्तुति करने के बाद दुर्गाजी की आरती करके प्रसाद वितरित करें। 
  • इसके बाद कन्या भोजन कराएं फिर स्वयं फलाहार ग्रहण करें। 
  • प्रतिपदा के दिन घर में ही ज्वारे बोने का भी विधान है। नवमी के दिन इन्हीं ज्वारों को, जिसमें बोए हैं, सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए।
  • अष्टमी तथा नवमी महातिथि मानी जाती हैं। इन दोनों दिनों पारायण के बाद हवन करें फिर यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमा

गणेश चतुर्थी 2025: बाजार से गजानन की मूर्ति खरीदने से पहले जानिए कैसी होनी चाहिए प्रतिमाganesh ji ki murti kaisi honi chahiye: गणेश चतुर्थी का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है, और इस पर्व की सबसे खास रस्म है भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मूर्ति खरीदते समय कुछ विशेष नियमों और बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है? यह लेख आपको सही मूर्ति चुनने और खरीदने के लिए मार्गदर्शन देगा ताकि आप पूरे विधि-विधान से गणपति बप्पा का स्वागत कर सकें।

घर पर गणपति बैठाने के 7 जरूरी नियम, इनके पालन से ही आएगी सुख और समृद्धि

घर पर गणपति बैठाने के 7 जरूरी नियम, इनके पालन से ही आएगी सुख और समृद्धिगणेश चतुर्थी का पर्व देशभर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान गणेश की मूर्ति अपने घरों में स्थापित करते हैं और दस दिनों तक उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। इस बार यह पर्व 27 अगस्त से 6 सितंबर तक मनाया जाएगा। गणेश जी को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में गणपति की मूर्ति स्थापित करने और पूजा करने के कुछ खास नियम होते हैं? यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो भगवान गणेश का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहता है। आइए जानते हैं, गणेश चतुर्थी पर घर में गणपति को विराजने के 7 जरूरी नियम:

Ganesh Chaturthi 2025: कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश

Ganesh Chaturthi 2025: कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेशganesh chaturthi 2025: मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आओ जानते हैं कि कब है गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।

गणेश उत्सव के लिए घर की सजावट कैसे करें? जानें डेकोरेशन थीम और सुझाव

गणेश उत्सव के लिए घर की सजावट कैसे करें? जानें डेकोरेशन थीम और सुझावघर पर गणेश उत्सव और गौरी-गणपति के लिए सजावट के टिप्स

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी तिथि पर इस समय निकलेगा चंद्रमा, गलती से देख लें तो करें ये उपाय

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी तिथि पर इस समय निकलेगा चंद्रमा, गलती से देख लें तो करें ये उपायganesh chaturthi chandra darshan dosh nivaran mantra: भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेशजी का जन्म हुआ था इसलिए इस दिन को गणेश जयंती के रूप में मनाते हैं और 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आयोजन करते हैं। घरों में कुछ लोग डेढ़ दिन, कुछ तीन दिन, कुछ 5 दिन और अधिकतर 10 दिनों तक गणेशजी की स्थापना करने के बाद विसर्जन करते हैं। इस दिन चंद्र दर्शन या चंद्रमा को देखने से चंद्र दोष लगता है। मान्यता के अनुसार चोरी का इल्जाम लग सकता है। ऐसे में यदि आपने गलती से भी चांद देख लिया है तो उसका निवारण किया जा सकता है। जानिए 26 अगस्त 2025 को चंद्रमा कब नहीं निकलेगा।

और भी वीडियो देखें

मिच्छामि दुक्कड़म् 2025: संवत्सरी महापर्व पर अपनों को भेजें दिल को छू लेने वाले ये 10 क्षमायाचना संदेश

मिच्छामि दुक्कड़म् 2025: संवत्सरी महापर्व पर अपनों को भेजें दिल को छू लेने वाले ये 10 क्षमायाचना संदेशHappy Samvatsari: यहां पर संवत्सरी महापर्व 2025 के अवसर पर आप अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं 'मिच्छामि दुक्कड़म्' के भावनात्मक और दिल को छू लेने वाले 10 क्षमायाचना Messages/ संदेश दिए गए हैं। ये संदेश आध्यात्मिक भी हैं और रिश्तों को मजबूत करने वाले भी। आइए यहां जानते हैं...

Solar Eclipse 2025: 21 सितंबर वर्ष का 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण, 3 राशियों को रहना होगा सतर्क

Solar Eclipse 2025: 21 सितंबर वर्ष का 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण, 3 राशियों को रहना होगा सतर्कSolar Eclipse 205: वर्ष 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 और 22 सितंबर 2025 के दौरान रहेगा। भारतीय ज्योतिष मान्यता के अनुसार खंडग्रास सूर्यग्रहण होगा जो दिनांक 21 सितंबर 2025, दिन रविवार, संवत 2082 की आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को होगा। यह खग्रास सूर्यग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं होने से इससे संबंधित समस्त यम, नियम, सूतक, आदि भारतवर्ष में मान्य नहीं होंगे।

ganesh chaturthi 2025: बाप्पा को लगाएं इन 5 पारंपरिक मिठाइयों का भोग, बेसन के लड्डू, पूरन पोली, और श्रीखंड, जानिए रेसिपी

ganesh chaturthi 2025: बाप्पा को लगाएं इन 5 पारंपरिक मिठाइयों का भोग, बेसन के लड्डू, पूरन पोली, और श्रीखंड, जानिए रेसिपीSweets HomeMade Recipes: गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और स्वाद से भी जुड़ा होता है। हर घर में गणपति बाप्पा के आगमन के समय माहौल भक्तिमय हो जाता है और भक्त पूरी श्रद्धा से पूजा-अर्चना करते हैं।

गणेश चतुर्थी कथा: चंद्रदर्शन के कलंक से छूटने की स्यमंतक मणि की प्रामाणिक कहानी

गणेश चतुर्थी कथा: चंद्रदर्शन के कलंक से छूटने की स्यमंतक मणि की प्रामाणिक कहानीGanesh chaturthi story : भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि को गणेश जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चंद्र दर्शन की मनाही है, लेकिन यदि अगलती से चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं तो धार्मिक पुराणों की मानें तो स्यमंतक मणि की यह कथा पढ़ने से मिथ्या दोष दूर होता है।

Ganesh Chaturthi 2025 : वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी को लेखक के रूप में क्यों चुना, रोचक है वजह

Ganesh Chaturthi 2025 : वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी को लेखक के रूप में क्यों चुना, रोचक है वजहwhy valamiki chose ganesha to write mahabharata: महाभारत, जिसे दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक माना जाता है, की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। उन्होंने इस विशाल ग्रंथ को बोला था, जबकि इसे लिखने का कार्य भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र, श्री गणेश ने किया था। लेकिन, एक सवाल हमेशा मन में उठता है कि आखिर वेदव्यास जी ने इतने बड़े और जटिल ग्रंथ को लिखने के लिए गणेश जी को ही क्यों चुना? इसके पीछे कई गहरे और रोचक कारण छिपे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com