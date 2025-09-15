सोमवार, 15 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. नवरात्रि
  3. नवरात्रि पूजा
  4. Ghatasthapana and Durga Puja at Home during Sharadiya Navratri
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (15:50 IST)

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर घर पर कैसे करें घट स्थापना और दुर्गा पूजा

शारदीय नवरात्रि
Shardiya navratri 2025:22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि में, घर पर घटस्थापना और दुर्गा पूजा करना एक बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण कार्य है। यह आपके घर में माँ दुर्गा का आह्वान करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम तरीका है। घटस्थापना के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
 
दुर्गा पूजा की सामग्री: कलश (मिट्टी या तांबे का), गंगाजल या स्वच्छ जल, जौ या सप्तधान्य (सात प्रकार के अनाज), आम के पत्ते, नारियल, लाल कपड़ा, कलावा या मोली, सिक्का, मिट्टी का पात्र, मिट्टी, पुष्प, फल, धूप, दीप, अगरबत्ती, मिठाई, दुर्गा माता की मूर्ति या फोटो।ALSO READ: Navratri 2025: इस मंदिर में देवी युगों से कर रही हैं अपने भक्त की प्रतीक्षा, मूर्ति नहीं जीवंत अग्नि के रूप में विराजमान हैं माता
 
घटस्थापना दुर्गा पूजा की विधि:
घटस्थापना विधि: मिट्टी का पात्र तैयार करें: सबसे पहले एक चौड़े मुंह वाला मिट्टी का पात्र लें। इसमें थोड़ी मिट्टी डालकर फैला दें और उसमें जौ या सप्तधान्य के बीज बिखेर दें। फिर उस पर एक परत और मिट्टी की डालें। हल्का पानी छिड़कें ताकि मिट्टी नम हो जाए।
 
कलश स्थापना विधि: कलश स्थापित करें: मिट्टी के पात्र के ऊपर, एक कलश (कलश) स्थापित करें। कलश में पानी और गंगाजल मिलाएं। उसमें एक सिक्का, सुपारी, और लौंग-इलायची डालें। कलश के मुंह पर आम के पत्ते रखें।
 
नारियल रखें: अब नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलावा से बांधें। नारियल को कलश के ऊपर इस तरह रखें कि उसकी नोक ऊपर की ओर हो।
 
मंत्र जाप: घटस्थापना करते समय "ॐ दुं दुर्गायै नमः" मंत्र का जाप करें।
 
दुर्गा मां प्रतिमा की स्थापना: कलश के पास ही दुर्गा माँ की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। अब धूप, दीप, पुष्प, फल और मिठाई से माँ की पूजा करें।
 
प्रतिदिन पूजा: नवरात्रि के नौ दिनों तक प्रतिदिन सुबह और शाम माँ दुर्गा की पूजा करें। उन्हें ताजे फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और भोग लगाएं।ALSO READ: Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिनों में माता को प्रसन्न करने के लिए लगाएं ये 9 भोग, पूरे साल रहेंगी परिवार में सुख-शांति और समृद्धि
 
दुर्गा सप्तशती का पाठ: यदि संभव हो, तो नवरात्रि के नौ दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
 
कन्या पूजन: अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करें। छोटी बच्चियों को भोजन कराएं और उन्हें उपहार दें। यह पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
 
पूजा में कुछ महत्वपूर्ण बातें
सात्विक भोजन: नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन ही करें। प्याज, लहसुन और मांस-मदिरा का सेवन न करें।
स्वच्छता: पूजा के दौरान और घर में भी पूरी तरह से स्वच्छता बनाए रखें।
अखंड ज्योति: यदि संभव हो, तो नौ दिनों तक अखंड ज्योति (एक लगातार जलने वाला दीपक) जलाएं।
इन सरल चरणों का पालन करके आप घर पर ही श्रद्धा और भक्ति के साथ शारदीय नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं।ALSO READ: Sharadiya Navratri 2025: नवरात्रि 9 दिनों तक क्यों मनाई जाती है?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय

Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समयMangal ka gochar 2025: 13 सितंबर 2025 को रात 08:18 बजे मंगल ग्रह कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेगा। ज्योतिष के अनुसार, तुला राशि में मंगल का यह गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, जिससे उन्हें आने वाले एक महीने तक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं किन 4 राशियों को इस गोचर से सतर्क रहना होगा:-

Shraddha Paksha 2025: नवजात की मृत्यु के बाद शास्त्र के अनुसार कैसे करना चाहिए श्राद्ध

Shraddha Paksha 2025: नवजात की मृत्यु के बाद शास्त्र के अनुसार कैसे करना चाहिए श्राद्धkya bacchon ka shradh hota hai: सनातन धर्म में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब किसी नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए श्राद्ध कर्म कैसे किया जाए? इस विषय पर शास्त्र और ज्योतिषीय मान्यताएं कुछ विशेष नियम बताती हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। आम तौर पर, जब किसी व्यक्ति का निधन होता है, तो उसका श्राद्ध उसकी मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन नवजात शिशु के लिए नियम थोड़े अलग हैं।

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?क्या 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानी

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानीNavratri 2025 katha: नवरात्रि, जिसका अर्थ है 'नौ रातें', हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। यह नौ रातों और दस दिनों तक चलने वाला एक ऐसा उत्सव है जो नारी शक्ति, यानी देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। इस पर्व के पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी महिषासुर नामक राक्षस और माँ दुर्गा के बीच हुए भयंकर युद्ध की है।

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियम

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियमशारदीय नवरात्रि 2025: गरबा उत्सव के नियम और महत्व

और भी वीडियो देखें

Sarvapitra Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या पर करें 10 अचूक उपाय

Sarvapitra Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या पर करें 10 अचूक उपायSarvapitra Amavasya 2025: श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन, सर्वपितृ अमावस्या, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है, जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती या जिनका श्राद्ध किसी कारणवश नहीं हो पाया हो। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए उपाय पितरों को शांति प्रदान करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सर्वपितृ अमावस्या पर किए जाने वाले 10 अचूक उपाय यहाँ दिए गए हैं:

Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिनों में माता को प्रसन्न करने के लिए लगाएं ये 9 भोग, पूरे साल रहेंगी परिवार में सुख-शांति और समृद्धि

Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिनों में माता को प्रसन्न करने के लिए लगाएं ये 9 भोग, पूरे साल रहेंगी परिवार में सुख-शांति और समृद्धिNavratri 9 days bhog list: नवरात्रि का पावन पर्व मां दुर्गा के नौ रूपों की उपासना का समय है। इन नौ दिनों में मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त विभिन्न प्रकार के पूजा-पाठ और व्रत करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन दिनों में हर देवी को उनकी पसंद का विशेष भोग लगाने से वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों को कौन से 9 भोग अर्पित करने चाहिए, ताकि आपके घर में पूरे साल सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।

Sharadiya Navratri 2025: नवरात्रि 9 दिनों तक क्यों मनाई जाती है?

Sharadiya Navratri 2025: नवरात्रि 9 दिनों तक क्यों मनाई जाती है?Importance of 9 days of Navratri: शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों का विशेष महत्व पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हैं। आइए यहां जानते हैं इस खास जानकारी के माध्यम से नवरात्रि पर्व के बारे में...

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में कुछ प्रसिद्ध सार्वजनिक पंडालों की विशेषता

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में कुछ प्रसिद्ध सार्वजनिक पंडालों की विशेषताShardiya navratri 2025: नवरात्रि, नौ रातों का एक दिव्य पर्व है, जो पूरे भारत में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दौरान, माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि में, विशेष रूप से, देशभर में भव्य सार्वजनिक पंडाल सजाए जाते हैं, जो सिर्फ पूजा के केंद्र नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और सामुदायिक भावना का भी अद्भुत संगम होते हैं। ये पंडाल अपनी-अपनी खासियतों के लिए जाने जाते हैं। आइए, कुछ सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक पंडालों की विशेषताओं पर नज़र डालते हैं:-

navratri 2025 predictions: नवरात्रि पर बन रहा महालक्ष्मी राजयोग, बदल जाएगी इन राशियों की किस्मत

navratri 2025 predictions: नवरात्रि पर बन रहा महालक्ष्मी राजयोग, बदल जाएगी इन राशियों की किस्मतnavratri 2025 predictions: नवरात्रि का समय मां दुर्गा की आराधना के साथ-साथ ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्रहों की चाल में परिवर्तन कई शुभ योगों का निर्माण करता है, जिनका सीधा प्रभाव हमारी राशियों और जीवन पर पड़ता है। इस साल शारदीय नवरात्रि के दौरान एक बेहद दुर्लभ और शुभ योग बन रहा है - महालक्ष्मी राजयोग। यह योग कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली साबित हो सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com